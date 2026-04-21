ゴールデンウィーク後の家さがしが変わる！カウカモが「いい家」が見えてくる住まい発見フェアを開催

株式会社ツクルバ

中古・リノベーション住宅の流通プラットフォーム「cowcamo（カウカモ）」を運営する株式会社ツクルバ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO 野村 駿太郎）は、4月13日(月)～5月15日(金)の期間、『いい家が見えてくる住まい発見フェア』を開催します。

フェア特設ページ：https://buy.cowcamo.jp/seasonalcp/2604(https://buy.cowcamo.jp/seasonalcp/2604)



本イベントは、家さがしを始める前に「知っておいた方がいいこと」を自分に合った方法で学び、ゴールデンウィーク後の家さがしをサポートするものです。参加者には特別ギフトをプレゼントします。（※）

※規定あり

日々刻々と変わる世界情勢や不動産市場のニュースも多く、「情報が色々ありすぎて、結局よくわからない」、「大きな買い物だから失敗したくない」、「リノベーションって実際どうなの？」と思っている方も多いはず。

家さがしのプロであるカウカモエージェントが、世の中全体の市況からあなた自身のライフステージや意向に合わせ、家さがしは何を見るべきかをしっかり教えてくれます。いきなり内見の前に知識をアップデートし、「今、買うべきか」を考えられます。

選べるギフトプレゼント！

【フェア概要】- 開催期間 ：2026年4月13日（月）～5月15日（金）- 開催場所 ：オンライン、カウカモ恵比寿、カウカモショールーム等- フェア内容：自分に合った住まい発見イベントご参加で、選べるギフトをプレゼント- お申込み ：フェア特設ページ（https://buy.cowcamo.jp/seasonalcp/2604）よりお申込みください- カウカモ中古マンション購入セミナー（オンライン／対面）住まい探しを進めるうえで役立つ基礎知識をサクッと1時間で知ることができます。セミナー後は75%の方が「住まいの相談会」に参加し、ご自身のケースに当てはめた場合どうなるかの確認や、実際に物件提案を受けています。- 知りたいことから始めるマンション購入基礎講座（オンライン／対面）住まい探しでいちばん気になっていることを中心に基礎情報のレクチャーから具体的な疑問の解消まで、ご自身のペースに合わせて一緒に解決していく1対1のサービスです。- 中古リノベ見学会実際のリノベーション済み物件を訪問。プロが1対1でつくので、一緒に「物件探しのコツ」や「進め方」まで知ることができます。

期間中、上記イベントに参加された方へ、カウカモ10周年を記念して特別にセレクトした”住まいに関わるギフト”全10種類の中から、お好きなギフトを1つプレゼント！家さがしの第一歩を踏み出すきっかけに、ちょっとうれしい特典を。ぜひこの機会にご参加ください。

対象： 2026年4月13日(月)～5月15日(金)に、「セミナー＋個別相談」、「講座」、「中古リノベ見学会」のいずれかにご参加いただいた方。また、カウカモのサービス提供エリアで住まい購入を検討中、かつ初めてカウカモの接客を受けられる方 ※他、諸注意あり

ギフト内容：「暮らしを楽しむ」をテーマにカウカモがセレクトした、キッチン雑貨やインテリア、暮らしの道具など全10アイテムから1点

詳細・お申し込みはこちら :https://buy.cowcamo.jp/seasonalcp/2604

■cowcamo（カウカモ）とは

cowcamo（カウカモ）は、「『一点もの』の住まいに出会おう。」をコンセプトにした、中古・リノベーション住宅の流通プラットフォームです。暮らしを妄想しながら好みの物件を楽しく探せるメディア、物件の売買やリノベーションを支援するエージェントサービスによって、中古・リノベーション住宅の「探す」「買う」「つくる」「売る・住み替える」まで一気通貫でサポートしています。“叶えたい暮らし” は十人十色。一人ひとりが、自分らしい暮らしを手に入れ、幸せに暮らしている。そんな世界を実現するサービスです。

cowcamo（カウカモ）：https://cowcamo.jp/

お問い合わせURL：https://cowcamo.jp/contact

株式会社ツクルバ

「住まいの『もつ』を自由に。『かえる』を何度でも。」というVISIONのもと、住宅流通構造を顧客本位に変革するための事業を行っています。デザインとテクノロジーをかけあわせることで、住まいを人生の制約から、可能性を広げる選択肢へと進化させ、誰もが個性豊かな理想の暮らしを叶えられる社会の実現を目指します。

https://tsukuruba.com/

会社名：株式会社ツクルバ（東証グロース 証券コード：2978）

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-3-14 恵比寿SSビル 7F

設立：2011年8月

代表者：代表取締役CEO 野村 駿太郎

事業内容：中古・リノベーション住宅のマーケットプレイス型の流通プラットフォーム「cowcamo（カウカモ）」（https://cowcamo.jp/）の企画・開発・運営、家を売りたい人と買いたい人のマッチングサービス「ウルカモ」（https://cowcamo.jp/urucamo/）の企画・開発・運営など