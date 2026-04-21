「鬼滅の刃」が米でも興収1位、アリサ・リュウの金メダル・・・旬の話題で世界標準の英語ニュースが聞き取れるようになる『CNNニュース・リスニング2026[春夏]』好評発売中！
本書の特長
・1本30秒のニュースで素早く世界を知る！
・世界標準の英語がだれでも聞き取れるようになる[30秒×3回聞き]方式。
・音声はナチュラル、ゆっくり(ポーズ入り)、ゆっくり(ポーズなし)の3パターンで収録。
・アメリカ英語、イギリス英語、オーストラリア英語のニュースをバランスよく配分。
・シャドーイング、区切り聞き、サイトトランスレーションといった効果的学習法を簡潔に説明。
・上記の効果的学習法がだれでも実践できるように設計された、独自のレイアウト。
・TOEIC(R)L&Rテスト形式の問題、発音の解説、重要ボキャブラリーなども掲載。
・アメリカとイギリスはもとより、フランス、イタリア、オーストラリア、ベネズエラ、日本など、いろいろな国から発信されたニュースが聞ける。
・ご購入者はMP3音声と併せて本書の電子版(PDF)が無料でダウンロードできるサービス付き。
ラインナップ
■アメリカ英語
・ 16歳未満はSNS禁止! オーストラリアで始まる新法
・ トム・クルーズが初めてのオスカー受賞
■イギリス英語
・ 幻のピカソ作品がパリで競売に
・オーストラリアで週2日の在宅勤務が法的権利に？
■オーストラリア英語
・delulu、skibidi etc. 辞書に追加された新語
・ヴォーグ誌がAI生成したモデルを使用し騒動に
……など合計20本のニュースを収録。
書誌情報
書名：[MP3音声&電子書籍版付き]CNNニュース・リスニング 2026[春夏]
著者：『CNN English Express』編集部 編
ISBN：9784255014135
発売：株式会社朝日出版社
発売日：2026年4月21日
定価：1,210円（税込）
判型・頁数：A5判・96頁
ホームページ：https://www.asahipress.com/bookdetail_lang/9784255014135/