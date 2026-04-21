JAXAベンチャー天地人、「SusHi Tech Tokyo 2026」SusHi Tech Globaエリアにて出展・ピッチ登壇

株式会社天地人

JAXAベンチャー 株式会社天地人（東京都中央区 代表取締役 櫻庭康人）は、2026年4月27日（月）～29日（水・祝）に東京ビッグサイトで開催される「SusHi Tech Tokyo 2026」内「SusHi Tech Globalエリア」にてブース出展いたします。また、4月28日（火）には、執行役員・事業開発統括の西山 陽平が同エリアのステージにてピッチ登壇します。

SusHi Tech Tokyo 2026 について

「SusHi Tech Tokyo（Sustainable High City Tech Tokyo）」は、「テクノロジーでサステナブルな都市を実現する」をコンセプトに、2023年より東京都が推進するアジア最大級のイノベーションカンファレンスです。2026年は東京ビッグサイトにて3日間開催され、国内外のスタートアップなどの企業をはじめ、投資家や自治体などが一堂に会します。

ブース出展について

- 開催日時ビジネスデイ：4月27日（月）・28日（火）9:00～18:30パブリックデイ：4月29日（水・祝）10:00～18:00- 会場東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホールほか（東京都江東区有明3-11-1）- 主催SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会（東京都・経済団体等）- イベント公式サイトhttps://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

天地人は東京都が推進するスタートアップ育成プログラム「SusHi Tech Global Startups」第2弾に選定された39社の1社として、SusHi Tech Globalエリアにてブース展示を行います。

ブースでは、衛星データとAI技術を活用した水道DXソリューション「宇宙水道局（KnoWaterleak）」をご紹介します。

展示内容：「宇宙水道局（KnoWaterleak）」サービスデモ（PCおよびモニターにて展示）

展示ブース： SusHi Tech Globalエリア内、Startups

展示企業紹介：

https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/exhibitors/?to=exhibitor409119

ピッチ登壇について

4月28日（火）10:30～11:30、SusHi Tech Globalエリア内のステージにて、天地人の執行役員・事業開発統括（Head of BD）西山陽平が「SpaceTech & Infrastructure」をテーマにピッチ登壇します。

西山は、直近の2026年4月にはマレーシア・クアラルンプールで開催されたアジア最大規模の水道専門展示会「ASIAWATER 2026」のテクノロジーセミナーにて登壇するなど、グローバルな水インフラ課題の解決に向けて国際的な情報発信を積極的に行っています。

登壇日時：2026年4月28日（火）10:30～11:30

テーマ：SpaceTech & Infrastructure

登壇者：西山 陽平（株式会社天地人 執行役員 事業開発統括マネージャー）

タイムテーブル：

https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/sushitech-global/

「宇宙水道局（KnoWaterleak）」について

2022年、内閣府「課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト」において豊田市上下水道局と連携し、衛星データを活用した漏水調査の有効性を確認。

その成果をもとに2023年4月より国内自治体向けに事業化を開始し、サービス開始から3年で累計契約自治体数は60以上に拡大。国土交通省「上下水道DX技術カタログ」にも掲載されるなど、高い評価を得ています。

しかしながら、水道インフラの老朽化は、国内にとどまらず、世界各地で深刻化している社会課題です。天地人はこの課題を世界規模で解決すべく、ASEAN諸国やインド、ヨーロッパなどでの展開を進めており、現地の学術機関や水道事業体とのパートナーシップ構築を通じて、グローバル市場での事業拡大に取り組んでいます。

この度の「SusHi Tech Tokyo 2026」におけるブース出展やピッチ登壇を通じて、東京を発信拠点としたグローバル展開をさらに加速し、安全で持続可能な水資源管理の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社 天地人

所在地：東京都中央区日本橋１丁目4－1日本橋一丁目三井ビルディング5階

代表者：代表取締役 櫻庭 康人

事業内容：衛星データを使った土地評価コンサル

公式サイト：https://tenchijin.co.jp/

「宇宙水道局」特設サイト：https://suido.tenchijin.co.jp/

X：https://x.com/tenchijin_pr

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/tenchijin/

note：https://note.com/tenchijincompass