にじさんじ所属ユニット「3SKM」×「よこはまコスモワールド」初コラボ決定！新規撮り下ろしビジュアルをあしらった園内施策やグッズ、プライズが登場！

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、VTuberグループ「にじさんじ」所属の男性ユニット「3SKM（スリーエスケーエム）」と都市型立体遊園地「よこはまコスモワールド」のコラボレーションキャンペーンを、2026年5月2日（土）より開催することをお知らせいたします。

本キャンペーンは、北見遊征、魁星、榊ネスの3名が様々な形で園内に登場します。園内各所での特別掲示、さらには「YOKOHAMA AIR CABIN」との連動企画、ナムコ限定プライズの展開も決定いたしました。

本企画のために、「~Daytime ver~」「~Night ver~」の2パターンのビジュアルを新規撮り下ろし。このほか、オリジナルメニューが楽しめるキッチンカーやスタンプラリーなど、ファンの皆様にお楽しみいただける体験型コンテンツを多数ご用意しております。

■イベント概要

・特設ページ

https://estream-store.com/lp/3skmcosmoworld

〈3SKM×よこはまコスモワールド〉

【開催期間】2026年5月2日（土）～2026年5月31日（日）※毎週木曜日は休園日となります

【開催場所】よこはまコスモワールド

【住所】神奈川県横浜市中区新港2丁目8番1号

【料金】入園無料（アトラクション利用料、各コンテンツ利用料は別途）

【営業時間】平日：11:00～21:00

土日祝日：11:00～22:00

※物販・各種園内施策により営業時間が異なりますのでご注意ください。

※物販・スタンプラリー・キッチンカー販売は最終日の5月31日（日）のみ18:00までとなります。

・アトラクションチケット購入詳細

https://cosmoworld.jp/ticket/

※チケットに関するお問い合わせは、よこはまコスモワールド公式サイトの[よくあるご質問(https://cosmoworld.jp/faq/)]をご参照いただくか、[お問合せフォーム(https://cosmoworld.jp/contact/)]へお願いいたします。

■グッズ販売について

〈店舗販売〉

【販売場所】ワンダーアミューズ・ゾーン コスモショップ前ポップアップストア

【営業時間】11:00～20:00 ※毎週木曜日は休園日

※通常営業日の最終入場枠は19:30、5月31日（日）の最終入場枠は17:30となります。

※5月2日（土）～5月6日（水）、5月9日（土）、5月10日（日）、5月16日（土）、5月17日（日）は事前抽選日となります。

・お支払い方法：現金、クレジットカード各種、国内QRコード決済各種をご利用いただけます。詳しくは特設サイトをご確認ください。

〈オンライン販売〉

・販売サイト

https://cybergoods-store.jp/collections/3skm-260421

【受注期間】 2026年5月11日（月）18:00～2026年6月6日（土）23:59

【お届け時期】2026年9月下旬より順次発送予定

※お届け時期はやむを得ず変更となる可能性がございます。

〈物販会場への入場方法〉

・抽選/当日整理券お申込み

https://lin.ee/vMRzHWh

※公式LINEの友達追加が必要です。

※事前抽選対象日以外の日程も、当日整理券の取得をお願いいたします。

（当日の混雑状況によってフリー入場となる可能性がございます。）

・注意事項

■グッズラインナップ

■ノベルティ

現地販売／受注販売にて5,000円（税込）ご購入毎にチケット風カード（全6種）をランダムでお渡しいたします。

※物販会場および受注販売サイトでの取り扱いグッズとなります。その他園内施策でのご購入物は対象外となります。

※ノベルティは配布上限に達し次第終了となります。

■よこはまコスモワールド内イベント情報

・入場料：無料

※アトラクション利用料、各コンテンツ利用料は別途発生いたします。

※物販会場は別途整理券が必要となります。（混雑状況によりフリー入場となる場合がございます）

・3SKM×コラボキッチンカー（限定メニュー販売）

【販売場所】観覧車下ウッドデッキ

【営業時間】11:00～20:00 ※毎週木曜日は休園日

※最終日5月31日（日）は18:00までとなります。

※混雑状況により、現地にて整理券を配布する可能性がございます。配布状況によっては、営業時間内であっても受付を終了する可能性がございます。

※1会計につきドリンク3杯、フード2点までご注文いただけます。

※ノベルティは配布上限に達し次第終了となります。

・園内周遊スタンプラリー

スタンプラリーを購入のお客様にはダウンタウンゲーム（カップボール）プレイ時に1球プラス券をプレゼント！

【販売場所】ワンダーアミューズ・ゾーン（観覧車側）中央チケット売り場横 特設テント

【営業時間】11:00～20:00 ※毎週木曜日は休園

※サービス内容は予告なく変更になる場合がございます。

※ご購入は現金（日本円）のみとなります。

※特典引き換えは20:00で終了となります。

※最終日5月31日（日）のスタンプラリー販売は18:00までとなります。

※ノベルティは配布上限に達し次第終了となります。

※アトラクションチケットは、ダウンタウンコラボ（ミニゲーム）には使用できませんのでご了承ください。

・ダウンタウン（カーニバルゲーム）コラボ

スタンプラリーを購入のお客様にはダウンタウンゲーム（カップボール0プレイ時に1球プラス券をプレゼント！

【開催場所】コスモワールド ワンダーアミューズ・ゾーン（観覧車側）

【営業時間】平日：11:00～21:00

土日祝日：11:00～22:00 ※毎週木曜日は休園日

【料金】500円／回

【ゲーム内容】ボールを投げて色つきのカップの上でボールが止まると色に応じた景品を獲得できます。

※ご購入は現金（日本円）のみとなります。

※サービス内容は予告なく変更になる場合がございます。

※混雑状況によって、現地にて整理券を配布いたします。整理券配布数によっては閉園前に受付を終了する場合がございます。

※景品は配布上限に達し次第終了となります。

・Photo AR

コスモワールドコラボ期間中、園内のポスターに掲示されているQRコードを読み込んでPhoto ARをお楽しみいただけます。

・園内放送

よこはまコスモワールド園内では、30分に1回録りおろしの限定園内放送、および3SKMの楽曲が放送されます。

〈放送楽曲〉

・We Go Higher

・Magic

■よこはまコスモワールドコラボ記念！横浜市等身大パネル設置

コラボを記念し、横浜市内の下記2箇所にメンバーの等身大パネル設置いたします。

パネル付近ではコスモワールド内と同様のPhoto AR撮影もお楽しみいただけます。

・クイーンズスクエア横浜［Queen's Square YOKOHAMA］

地下1階 スーパースポーツゼビオ前

【~Night ver~】の等身大パネルを設置

住所：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3

・横浜スカイビル 11階エスカレーター横

【~Daytime ver~】の等身大パネルを設置

住所：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-19-12

■「YOKOHAMA AIR CABIN」特別連動企画

都市型ロープウェイ「YOKOHAMA AIR CABIN」では、本キャンペーンに合わせて特別連動企画を実施いたします。駅舎内での特別装飾に加え、改札通過時の音声が期間内限定で「3SKM」特別仕様に変わります。

【開催期間】2026年5月2日（土）～5月31日（日）

※5月13日（水）は運休日となりますのでご注意ください。

【営業時間】

平日：10:00～21:00

土日祝日：10:00～22:00

※営業時間についてはYOKOHAMA AIR CABINの公式HPをご確認ください。

※天候や諸条件により、予告なく営業内容を変更させていただく場合があります。

YOKOHANA AIR CABIN公式HP：https://yokohama-air-cabin.jp/

■ナムコ店舗限定景品

2026年5月2日（土）より、全国のアミューズメント施設「ナムコ」にて限定景品を順次展開いたします。また、「namco横浜ワールドポーターズ店」での等身大パネル展示や、全国の店舗ではメンバーによる「オリジナル店内放送」も実施予定です。店舗リストは、後日公開いたします。

■3SKM(スリーエスケーエム)とは

にじさんじ所属VTuber「北見遊征」「魁星」「榊ネス」3名のユニット。

様々な文化が入り交じるバーチャル横浜にて、北見は呪術師、魁星は鍵師、榊は執事と、異なる職業で生計を立てている。とある事件をきっかけに知り合った3名は、それぞれの目的のために行動を共にしているようだ。

X ：https://x.com/3SKM_INFO

YouTube ：https://www.youtube.com/@3SKM_nijisanji

Instagram ：https://www.instagram.com/3skm.info

TikTok ：https://www.tiktok.com/@3skm_info

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 山内隆裕

事業内容 ：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com