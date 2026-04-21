『お茶犬』からほっこり癒される「ほわっと光るライト」がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「お茶犬 ほわっと光るライト」（1回400円・税10%込、全4種）を2026年4月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

平成レトロブームにより、懐かしさとほっこり和やかな魅力で、世代を超えて注目を集める『お茶犬』から、マスコットライトがカプセルトイに登場。



底面にあるスイッチをONにすると、お茶犬たちがふんわり優しく光って癒されます。

お茶犬の「ほっ」と落ち着く世界観が広がる、手のひらサイズのミニライトです。

スイッチをOFFにすれば、マスコットとしてお部屋に飾って楽しむこともできます。



ラインナップは「リョク」「ハナ」「チャイ」「アール」の4種。



お茶犬と一緒に「ほっ」と一息つきませんか？

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

リョクハナチャイアール

●商品名：お茶犬 ほわっと光るライト

●発売日：2026年4月下旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全4種

・リョク

・ハナ

・チャイ

・アール

●商品素材：PVC、ABS、PET

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。



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【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



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問い合わせ先：info@ip4.co.jp