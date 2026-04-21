『お茶犬』からほっこり癒される「ほわっと光るライト」がカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「お茶犬 ほわっと光るライト」（1回400円・税10%込、全4種）を2026年4月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
平成レトロブームにより、懐かしさとほっこり和やかな魅力で、世代を超えて注目を集める『お茶犬』から、マスコットライトがカプセルトイに登場。
底面にあるスイッチをONにすると、お茶犬たちがふんわり優しく光って癒されます。
お茶犬の「ほっ」と落ち着く世界観が広がる、手のひらサイズのミニライトです。
スイッチをOFFにすれば、マスコットとしてお部屋に飾って楽しむこともできます。
ラインナップは「リョク」「ハナ」「チャイ」「アール」の4種。
お茶犬と一緒に「ほっ」と一息つきませんか？
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
リョク
ハナ
チャイ
アール
【商品情報】
●商品名：お茶犬 ほわっと光るライト
●発売日：2026年4月下旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全4種
・リョク
・ハナ
・チャイ
・アール
●商品素材：PVC、ABS、PET
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。
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【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
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