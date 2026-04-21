ムーミン・コミックスの魅力が詰まった『ムーミン　コミックアート バラエティーコレクション』がカプセルトイに登場！

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アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ムーミン　コミックアートバラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年4月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】

ムーミンファン必見！「ムーミン　コミックアート バラエティーコレクション」がカプセルトイに登場！
ムーミンの生みの親であるトーベ・ヤンソン氏と、弟であるラルス・ヤンソン氏が描いたコミックスのアートをデザインに使用。
2人が描き出すムーミン谷の仲間たちの豊かな表情が魅力のデザインです。

コミックのコマがプリントされた「トートバッグ（総柄）」は縦幅300mmのBIGサイズで、500mlのペットボトルも楽々収納可能。思わずじっと眺めたくなるデザインです。
ミムラ夫人に連れられたリトルミイと大勢のきょうだいが可愛い「トートバッグ」、「巾着」もリトルミイファンにはたまらないアイテム。ぜひリトルミイを探してみてください。
そのほか、「半月型ポーチ」「マチつきポーチ」「スクエアポーチ」とタイプが様々で小物整理にぴったりなアイテムがラインナップ。

ぜひこの機会にゲットしてみてください！




トートバッグ（総柄）


トートバッグ


巾着


半月型ポーチ


マチつきポーチ


スクエアポーチ

【商品情報】

●商品名：ムーミン　コミックアートバラエティーコレクション


●発売日：2026年4月下旬から順次発売予定


●価格：1回400円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全6種


・トートバッグ（総柄）


・トートバッグ


・巾着


・半月型ポーチ


・スクエアポーチ


・マチつきポーチ


●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）、綿（紐）


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　




本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。 　





(C)Moomin Characters(TM)





【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

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