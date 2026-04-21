ムーミン・コミックスの魅力が詰まった『ムーミン　コミックアート バラエティーコレクション』がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ムーミン コミックアートバラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年4月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

ムーミンファン必見！「ムーミン コミックアート バラエティーコレクション」がカプセルトイに登場！

ムーミンの生みの親であるトーベ・ヤンソン氏と、弟であるラルス・ヤンソン氏が描いたコミックスのアートをデザインに使用。

2人が描き出すムーミン谷の仲間たちの豊かな表情が魅力のデザインです。



コミックのコマがプリントされた「トートバッグ（総柄）」は縦幅300mmのBIGサイズで、500mlのペットボトルも楽々収納可能。思わずじっと眺めたくなるデザインです。

ミムラ夫人に連れられたリトルミイと大勢のきょうだいが可愛い「トートバッグ」、「巾着」もリトルミイファンにはたまらないアイテム。ぜひリトルミイを探してみてください。

そのほか、「半月型ポーチ」「マチつきポーチ」「スクエアポーチ」とタイプが様々で小物整理にぴったりなアイテムがラインナップ。



ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

トートバッグ（総柄）トートバッグ巾着半月型ポーチマチつきポーチスクエアポーチ

●商品名：ムーミン コミックアートバラエティーコレクション

●発売日：2026年4月下旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・トートバッグ（総柄）

・トートバッグ

・巾着

・半月型ポーチ

・スクエアポーチ

・マチつきポーチ

●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）、綿（紐）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。

(C)Moomin Characters(TM)

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



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Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp