ムーミン・コミックスの魅力が詰まった『ムーミン コミックアート バラエティーコレクション』がカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ムーミン コミックアートバラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年4月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
ムーミンファン必見！「ムーミン コミックアート バラエティーコレクション」がカプセルトイに登場！
ムーミンの生みの親であるトーベ・ヤンソン氏と、弟であるラルス・ヤンソン氏が描いたコミックスのアートをデザインに使用。
2人が描き出すムーミン谷の仲間たちの豊かな表情が魅力のデザインです。
コミックのコマがプリントされた「トートバッグ（総柄）」は縦幅300mmのBIGサイズで、500mlのペットボトルも楽々収納可能。思わずじっと眺めたくなるデザインです。
ミムラ夫人に連れられたリトルミイと大勢のきょうだいが可愛い「トートバッグ」、「巾着」もリトルミイファンにはたまらないアイテム。ぜひリトルミイを探してみてください。
そのほか、「半月型ポーチ」「マチつきポーチ」「スクエアポーチ」とタイプが様々で小物整理にぴったりなアイテムがラインナップ。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
トートバッグ（総柄）
トートバッグ
巾着
半月型ポーチ
マチつきポーチ
スクエアポーチ
【商品情報】
●商品名：ムーミン コミックアートバラエティーコレクション
●発売日：2026年4月下旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全6種
・トートバッグ（総柄）
・トートバッグ
・巾着
・半月型ポーチ
・スクエアポーチ
・マチつきポーチ
●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）、綿（紐）
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。
(C)Moomin Characters(TM)
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
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