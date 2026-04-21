モンチッチがファンシーにおめかし！「モンチッチ　KAWAII！マーカーアクセサリー」がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「モンチッチ KAWAII！マーカーアクセサリー」（1回300円・税10%込、全6種）を2026年4月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

世界中のファンに愛され続ける人気者「モンチッチ」がマーカーアクセサリーになってカプセルトイに登場！



レオパード柄やリボンにアイスクリーム…盛り盛りなファッションを楽しむモンチッチが可愛すぎる！

表面がぷっくり加工されているのも可愛いポイントです◎

シリコンリング＆カニカン仕様で、ポーチやカバンにはもちろん、傘やペットボトル、リップクリームにつけられて便利！

たくさん集めて'じゃら付け'しちゃおう！



ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

レオパードアイスクリームリボンサングラスバナナシルクハット

●商品名：モンチッチ KAWAII！マーカーアクセサリー

●発売日：2026年4月下旬から順次発売予定

●価格：1回300円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・レオパード

・アイスクリーム

・リボン

・サングラス

・バナナ

・シルクハット

●商品素材：亜鉛合金（本体）、シリコーン(リング)、銅（カニカン）、鉄（丸カン）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。

(C)2026 Sekiguchi Co,Ltd.

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



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