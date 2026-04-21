モンチッチがファンシーにおめかし！「モンチッチ　KAWAII！マーカーアクセサリー」がカプセルトイに登場！

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アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「モンチッチ　KAWAII！マーカーアクセサリー」（1回300円・税10%込、全6種）を2026年4月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】

世界中のファンに愛され続ける人気者「モンチッチ」がマーカーアクセサリーになってカプセルトイに登場！



レオパード柄やリボンにアイスクリーム…盛り盛りなファッションを楽しむモンチッチが可愛すぎる！
表面がぷっくり加工されているのも可愛いポイントです◎
シリコンリング＆カニカン仕様で、ポーチやカバンにはもちろん、傘やペットボトル、リップクリームにつけられて便利！


たくさん集めて'じゃら付け'しちゃおう！

ぜひこの機会にゲットしてみてください！



レオパード

アイスクリーム

リボン


サングラス

バナナ

シルクハット

【商品情報】

●商品名：モンチッチ　KAWAII！マーカーアクセサリー


●発売日：2026年4月下旬から順次発売予定


●価格：1回300円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全6種


・レオパード


・アイスクリーム


・リボン


・サングラス


・バナナ


・シルクハット


●商品素材：亜鉛合金（本体）、シリコーン(リング)、銅（カニカン）、鉄（丸カン）


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　




本資料に記載されている情報は2026年4月現在のものです。





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【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

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