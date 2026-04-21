エクセルコ ダイヤモンド「ワールド ジュエリー デザイン アワード 2026」エントリー受付開始！受賞作は製品化し全国店舗にて発売

株式会社NEW ART

「NEW ART HOLDINGS（本社：東京都中央区）」ならびに「エクセルコ ダイヤモンド（本店：東京都中央区銀座）」は、ダイヤモンドの“輝き”を原点に、文化としての宝飾を磨き上げるための試みとして、「ワールド ジュエリー デザイン アワード 2026」を開催します。

▲WORLD JEWELRY DESIGN AWARD（https://jewelry-award.com/）(https://jewelry-award.com/)

私たちがダイヤモンドを慈しむのは、単に稀少だからではありません。自然界でもっとも高い硬度と、極めて高い透過率や屈折率を有する天然鉱物に、目には見えない光や人の思いをも受けとめ、可視化する、魔力のような美しさを見出しているからです。

本アワードは、素材への深い理解と、輝きに対する思想、そして時を経ても摩耗することのない造形を問う、いわば“審美眼の発掘”を目的とするものです。

審査員は、無印良品のアートディレクションやJAPAN HOUSEの総合プロデュースを務めた日本を代表するデザイナー原 研哉氏や、東京藝術大学 美術学部 教授・理事 岩田広己氏、花の芸術家として旭日小綬章を受賞したフラワーアーティストのダニエル・オスト氏、写真家 上田義彦氏、WWDJAPAN編集長 村上 要氏、NEW ART HOLDINGS 代表取締役会長 白石幸生の6名が努めます。

グランプリ、特別賞、優秀賞に選ばれた3作品は、株式会社NEW ARTにて製品化を行い、エクセルコ ダイヤモンド各店舗にて発売いたします。授賞式は、2026年12月開催予定です。

単なる装飾品に留まらず、繊細さのなかに揺るぎない強さを秘め、時間とともに理解を深めていく。そんなジュエリーデザインの出現を、心よりお待ちしています。

■募集テーマ/募集要項■

テーマ「新星」

今この瞬間も、無限に広がる宇宙のどこかで、新たな輝きが生まれているかもしれません。「新星」とは、長い時間をかけて蓄えられたエネルギーが、一瞬にして光へと転じる現象です。ダイヤモンドもまた、地球深くで数十億年の歳月を重ね、膨大な熱と圧力によって結晶化します。可能性を秘めた原石が、人類の数学的叡智と緻密な手技によって磨き上げられることで、鮮烈な光を放つのです。宇宙空間に新しく現れた星のように、燦然と輝くジュエリーをお待ちしています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7438/table/453_1_374ad98ebaad3ae338ae91c5c46a8f8f.jpg?v=202604221251 ]

※詳細や最新情報については公式サイトまたは公式Instagramでご確認ください。

■選考について■

審査は、株式会社NEW ARTおよび一次審査員により製品の実現可能性を選考した後、アート・デザイン領域の有識者らによる多角的な評価を実施し、委員全員による最終選考会を経て、受賞作品を決定します。

審査員（50音順）岩田 広己 | 東京藝術大学 美術学部 教授・理事

彫金技法をもとに、金属にガラス粉を高温で焼き付ける七宝や着色などを用いた装飾的な手法を用い、素材の特性を活かした作品を制作し、国内外にて毎年作品発表を行う。The Enamelist Society America、Society of North American Goldsmiths 会員。公益社団法人 日本七宝作家協会理事長。

上田 義彦 | 写真家

自然や都市の風景、著名人のポートレイト、広告写真など幅広い分野で活躍。瞬間を捉える感性と卓越した技術で、時代とともに変化する作風でありながら一貫して普遍的な美を作品に込め、国内外で高い評価を得ている。

白石 幸生 | 株式会社NEW ART HOLDINGS 代表取締役会長

1994年、東京・銀座に日本初*のブライダルジュエリー専門店を開設。ブライダルジュエリーをコア事業としながら全身美容、アート、スポーツなど事業の多角化を進め、現在、国内外に13社の関連会社を有するNEW ARTグループへと成長を遂げている。

ダニエル・オスト | フラワーアーティスト

ベルギー王室ロイヤルウェディングの装飾をはじめ、世界各地の歴史的建築物を舞台に作品を発表し、「花の建築家」「花の彫刻家」と称される。日本では2015年秋の叙勲で花の芸術家として旭日小綬章を受賞。

原 研哉 | アートディレクター

日本を代表するデザイナー。無印良品のアートディレクションや JAPAN HOUSE の総合プロデュースのほか、既存の価値観を更新する展覧会を多数展開、数多くの企業VIや著書を発表してきた。日本デザインセンター代表。武蔵野美術大学教授。

村上 要｜株式会社INFASパブリケーションズ WWDJAPAN編集長

東北大学教育学部を卒業後、地元の静岡新聞社に入社し、社会部で事件記者を務める。退社後は米ニューヨークの州立ファッション工科大学でファッション・コミュニケーションを学び、現地のファッション誌でアシスタントを経験。帰国後、INFASパブリケーションズに入社して、2021年から現職。

■選考スケジュール■

■主催■

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7438/table/453_2_41739f4c17576c3331ab1d4e275a4103.jpg?v=202604221251 ]

株式会社NEW ART HOLDINGS

株式会社NEW ART（エクセルコ ダイヤモンド）

■エクセルコ ダイヤモンドについて■

エクセルコ ダイヤモンド（本店：東京都中央区銀座）は、ダイヤモンドの世界3大市場（ベルギー・イスラエル・インド）の1つであるベルギー・アントワープにルーツをもつジュエリーブランドです。

また、鑑定機関により、輝きの4要素（ブリリアンス・スパークル・ファイヤー・ライトシンメトリー）全てにおいて、トップの最高評価を獲得したダイヤモンド専門店として、日本国内に60店舗（2026年4月現在）を展開しています。

ヨーロッパの美意識をダイヤモンドのセッティングに取り入れた独創的なデザインの開発（リフレクティブセッティングやブラックダイヤモンドをセットしたデザイン）。熟練職人が織りなす精緻な技術（ミルグレイン）を駆使し、手作業で創り上げ完成させるディテール。これらヨーロッパの歴史ある文化にインスパイアされたデザインと日本の緻密な技術の融合により、洗練された美しいダイヤモンドジュエリーへと昇華させます。

エクセルコ ダイヤモンドは、本物志向の方へ最高品質を届けるため、クオリティに妥協することなく価値あるダイヤモンドジュエリーを創り上げています。

ダイヤモンドの輝きを科学的に評価する「サリネ・ライト」で獲得した、世界最高評価の輝き※0.25ct未満およびHカラー以下、クラリティがSI1以下など、一部のダイヤモンドにはサリネ・ライトレポートの発行はありません。

ダイヤモンドの輝きを、世界中で基準を設けて評価できるように開発されたのが「サリネ・ライト」というシステム。この歴史的な機器の開発に「美しい輝きの基準となるダイヤモンド」として使用されたのがエクセルコ ダイヤモンドのダイヤモンドです。

エクセルコ ダイヤモンドのダイヤモンドは99％以上が「サリネ・ライト」で世界最高評価の「Ultimate★★★」（アルティメイトスリースター）を獲得していることから、ダイヤモンド本来が持っている本物の輝きを存分に堪能できます。

一粒のダイヤモンドが旅をした道のりを知ることができる「ダイヤモンドジャーニー」を導入

選んだダイヤモンドがどんな形の原石で、どのようにカットされたのか、このダイヤモンドがお手元に届くまでの道のりを知ることができるシステムが「ダイヤモンドジャーニー」です。



手元にたどり着いた奇跡を感じられると同時に、「紛争ダイヤモンド」「リユース・リサイクルダイヤモンド」ではない、天然ヴァージン・ダイヤモンドであることの証明となります。

「ダイヤモンドジャーニー」は、原石の厳選・買付から店舗で販売するまで「一貫体制」を貫いているからこそ実現できた最新テクノロジーです。



エクセルコ ダイヤモンドは世界で初めて「ダイヤモンドジャーニー」を導入したブランドです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000007438.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000007438.html)

株式会社NEW ART

代表者 ： 代表取締役社長 濱野 えり

創業 ： 平成29年5月

資本金 ： 1億円

事業内容 ： ブライダルジュエリー専門店「銀座ダイヤモンドシライシ」「エクセルコ ダイヤモンド」による、ブライダルジュエリー等の販売など

所在地 ： 東京都中央区銀座1-15-2 銀座スイムビル



東証スタンダード上場の株式会社NEW ART HOLDINGS（証券コード：7638）の100%子会社。NEW ARTは、ブライダルジュエリー（婚約指輪および結婚指輪）の販売を主力とした事業展開を行なっており、「銀座ダイヤモンドシライシ」https://www.diamond-shiraishi.jp/（国内68店舗）をはじめ、「エクセルコ ダイヤモンド」https://www.exelco.com/（国内60店舗）のブランドで展開しています。

*株式会社 矢野経済研究所「宝石・貴金属市場年鑑＜市場分析編＞」調べ