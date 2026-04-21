国内最大級の成長産業カンファレンス【GRIC2026】参加登録を本日開始。共にイベントを盛り上げるスポンサーも募集！

フォースタートアップス株式会社

成長産業支援事業を推進するフォースタートアップス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：志水 雄一郎・代表取締役 COO：恒田 有希子 以下、フォースタートアップス）は、11月4日（水）～6日（金）に開催される国内最大級の成長産業カンファレンス「GRIC2026」の参加登録の受付を本日より開始いたしました。また、本イベントの開催に向け、スタートアップエコシステムの活性化を共に牽引するスポンサー企業様を募集しております。

「GRIC2026」公式サイト (https://gric.forstartups.com/)

GRIC（GROWTH INDUSTRY CONFERENCE ）は、「日本のスタートアップエコシステムをグローバルへ」をテーマに、国内外のスタートアップ、事業会社、投資家など、志を持った挑戦者たちが集うハイブリッド型カンファレンスです。成長産業における「決断」と「前進」を後押しするきっかけを作り、スタートアップエコシステムをさらなる高みへと引き上げることを目指します。

■「GRIC2026」参加登録について

※GRIC2025の様子

本イベントは3日間の開催で、DAY1・2は20以上のセッションをオンライン配信します。最終日のDAY3は、ハイブリット開催で、渋谷ヒカリエでのオフライン開催に加えて、オンラインで一部セッションやピッチを配信します。

▶︎参加登録はこちら(https://gric.forstartups.com/tickets-form/general-ticket)

※最新の登壇者・セッション情報は順次公式サイトにて公開いたします。

■ スポンサーの募集について

現在、スタートアップエコシステムの活性化を共に推進してくださるスポンサー企業様を募集しております。GRICは、累計登録数39,000人以上を誇る国内最大級の成長産業カンファレンスです。スポンサーとして参画いただくことで、以下のような価値を提供いたします。

【スポンサー参画のメリット】- 有力企業・成長スタートアップが集積参加者の約70％は事業会社およびスタートアップで構成されており、事業会社の半数 (50%) 以上が従業員数1,000名を超える規模です。- サービス導入ニーズの高い成長フェーズ企業参加スタートアップの約60％がシリーズA以降のフェーズにあり、事業拡大に伴い外部サービス導入ニーズの高い企業が多数を占めています。- 具体的な事業機会創出につながる場海外投資家とのネットワーク構築にとどまらず、協業やサービス導入といった、具体的なビジネス機会が次々と生まれる場を提供しています。

詳細な資料や協賛プランをご希望の担当者様は、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

▶︎スポンサー募集のお問い合わせはこちら(https://gric.forstartups.com/sponsor/sponsor-contact)

■ 「GRIC2026」開催概要

・イベント名：GRIC2026

・日時：11月4日（水）オンライン配信 10:00-18:00※予定

11月5日（木）オンライン配信 10:00-18:00※予定

11月6日（金）渋谷ヒカリエ＆一部オンライン配信 10:00-19:00※予定

※上記内容は予告なく変更する場合がございます。

・会場：ハイブリッド開催（オンライン：EventHub、オフライン：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール）

・参加費：無料

・公式サイト：GRIC2026(https://gric.forstartups.com/)

・参加登録：チケット登録(https://gric.forstartups.com/tickets-form/general-ticket)

【フォースタートアップス株式会社 概要】

社名：フォースタートアップス株式会社

代表者：代表取締役 CEO 志水 雄一郎・代表取締役 COO 恒田 有希子

設立：2016年9月1日

事業内容：成長産業支援事業

証券コード：7089（東証グロース市場上場）

所在地：東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー 31F

https://forstartups.com/

フォースタートアップスは、スタートアップ企業向け人材支援を中核に、データベース運営・コミュニティ形成・資金支援・出口支援などの「成長産業支援プラットフォーム」を構築し、スタートアップや挑戦者を支える各種サービスを提供しています。