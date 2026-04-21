【竹コミ！】春の新作ラッシュ！4月21日より、新作マンガ5作品が順次連載スタート！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）が運営するWEBコミックサイト「竹コミ！」にて、この春絶対に見逃せない新作マンガ5作品を、4月21日（火）12時より順次配信開始いたします。

各作品の詳細は、配信日12:00に「竹コミ！」サイト内にてご確認ください。 新しい季節、新しい「推し作品」にきっと出会える春の新作ラッシュ。ぜひご期待ください！

【配信概要】

配信プラットフォーム： WEBコミックサイト「竹コミ！」：https://takecomic.jp/

公開時間： 各公開日の 12:00（正午）

❑4月21日連載開始！「生き餌によるモフモフ猛禽飼育記 異世界トリップ

したら、姫巫女召喚のおまけでした」 漫画：るびる 原作：瀬尾優梨

愛が重めな堅物戦士から溺愛されちゃう！？生き餌にされた元OLの大逆転シンデレラストーリー！

OL・平河優月は、会社の後輩の姫巫女召喚に巻き込まれ、異世界に転移してしまう！

姫巫女のおまけだと冷遇され、邪魔者扱いの日々。

この状況をなんとかしようと「何かできる仕事はありませんか」と尋ねたら、身ぐるみ剥がされて魔獣の生き餌に！？

だけど、その猛禽系モフモフ魔獣はなぜか優月にだけは懐いてくれた上に、何やら秘密があるようで……？

❑見どころ

どんな逆境でも、ひたむきに頑張る主人公・優月が応援したくなります！

しかも優月に懐いてくれたモフモフ魔獣が、どうやらただの魔獣ではないようで……！？

どんな秘密があるのか、ぜひ読んで確かめてみてください！

❑作家情報

漫画：るびる

代表作品：

『王立図書館のはりねずみ』

『負けヒロインに転生したら聖女になりました』など

著者X：https://x.com/r_b_l_sgt02

原作：瀬尾優梨

代表作品：

『大公妃候補だけど、堅実に行こうと思います』

『異世界で幼女化したので養女になったり書記官になったりします』など

著者X：https://x.com/Yuriseo_

❑4月23日連載開始！「さいはての塔、いやはての少女たち」 著者：すきま

滅んだ世界に、ゆるくて優しい旅がある──。

文明が崩壊し、姿を消した人類の代わりに巨大化した生物が大地を闊歩する世界。

かつての人類の記録も、記憶も風化しつつある。

そんな世界で、二人の少女は「地平線の向こうに聳える巨大な塔」を目指して歩き続ける。

❑見どころ

終末世界 × ゆるふわ少女のギャップ旅

人類が姿を消し、巨大生物が跋扈する終末世界。

そんな過酷な環境の中で呑気に旅を続ける二人の女の子。

すきま先生が描くハードな世界観と圧倒的美少女のギャップをお楽しみください。

❑作家情報

著者：すきま

代表作品：

『ポーション頼みで生き延びます！』

『ポーション頼みで生き延びます！ ハナノとロッテのふたり旅』

著者X：https://x.com/suki_suke

❑4月24日連載開始！「淫魔も逃げ出す黒江さん」 著者：よしむらなつき

このヒロイン、えっちな職権濫用中――!!

インキュバスの王子・平戸蓮は学びのためヒト科の学校へ転入。モテモテな学校生活をおくることで周囲の煩悩を喰らって過ごしていた。

しかしそこへ氷の風紀委員長・島原黒江が「風紀を乱している」と指導室に呼び出してきて――!?

不純で純情な指導（わからせ）ラブコメ開幕!!!!

❑見どころ

デビュー31年目、よしむらなつき先生のラブコメ初挑戦作が熱い!!

規律に厳しいはずの風紀委員長・黒江さんが、規則を盾に繰り出す「ヒミツの指導」とは……？

次第に距離が縮まっていく2人の甘酸っぱい展開をお見逃しなく！

❑作家情報

著者：よしむらなつき

代表作品：

『御意見無用っ!!』

『里見☆八犬伝』

『里見☆八犬伝REBOOT』

著者X：https://x.com/natsuki_

❑4月25日連載開始！「推し着物」 著者：岡野く仔

「好き」を着て、ときめく私へ！

推しとの出会いから、再び着物の魅力に触れたかの子は、着物屋「お色」で働き、かつての推しだった店長・久乃と結婚。

慣れないながらも、お客様に寄り添いながら接客に奮闘する日々を送っている。

店を訪れるのは、それぞれの推しや悩みを抱えた人たち。

一着を選ぶたびに、誰かの人生がゆっくりと動き出していく――。

「推し」と「着物」が織りなす、オムニバスストーリー♪

❑見どころ

成人式は、振袖？ スーツ？

柄や色は、年相応で選ぶ？ 自分の「好き」を着る？

ひとりひとりの着物事情に悩んで、共感して…

運命の一着に出会った瞬間、そのときめきあふれる表情が魅力的です！



着物初心者さんから、着物ライフを満喫している方までお楽しみいただけます♪

❑作家情報

著者：岡野く仔（おかのくこ）

代表作品：

『着物ちゃんとロリータちゃん』

『ロリータ飯』

『ギャルがシルバニアファミリーを溺愛したら。#ギャルバニア』

『悪役令嬢の四畳半』『悪役令嬢に転生したら理想の部屋が手に入りました！』

著者X：https://x.com/kuko222

❑4月26日連載開始！「気になるあの子は激重感情なおとこのこでした」

著者：くりもとぴんこ

私の前に現れた王子様は、きらきら美少女でした

男性が極端に苦手だけど、心の中では少女漫画のような甘い恋に憧れている22歳・深森香澄。

ある日、酔いつぶれていたところを謎の美少女・千種律に介抱される。

漫画のヒロインのような容姿と内面にキュンキュンする香澄だったが、その正体はなんと『おとこのこ』だった！！

そして告白までされてしまい、香澄は大パニック…！

圧倒的ビジュアルに押されまくり、まずは友達から始めることになったふたりだったが…

律の激重感情が止まらなくて――！？

コミュ下手な大人女子×愛が重すぎる女装男子の、胸キュンな4コマラブコメディ！！

❑見どころ

律の愛が重すぎる！！

そんな律に振り回される香澄ですが、

お友達をしていくうちにどんどん距離が近くなっていきます！！

そして、実は律はピュアなので、そこのリアクションも楽しめると思います♪

❑作家情報

著者：くりもとぴんこ

代表作品：

『勇者パーティーを追放された俺だが、俺から巣立ってくれたようで嬉しい。』

著者X：https://x.com/Pnk0

著者Bluesky：https://bsky.app/profile/pnk0.bsky.social

❑「竹コミ！」連載情報

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！

『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。

公式サイト：https://takecomic.jp/

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