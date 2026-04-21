TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』より、アニメイラストを使用したオリジナルグッズが発売決定！

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株式会社ディ・テクノ

株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役：市原 高明）は、2026年4月21日(火)12:00より、TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』オリジナルグッズの予約受付を開始いたしました。




＜キャラログ販売ページ＞


https://www.chara-log.com/view/category/ct95



キャラログ他、全国のアニメショップやECサイトにて予約受付中！


どうぞお見逃しなく！


商品ラインナップ

◆トレーディング缶バッジ




◆トレーディングハードカード




◆トレーディング場面写ブロマイド




◆BIGアクリルスタンド




◆アクリルカード




◆B2タペストリー




販売概要

■お取り扱い店舗


キャラログ：https://www.chara-log.com/


アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/


他、全国のアニメショップ、バラエティショップ、ECサイトなど



■予約受付期間


2026年4月21日(火)12:00～2026年5月19日(火)23:59



■商品発送／発売予定


2026年7月



■注意事項


・予約販売期間ならびに発売日は、予告なく前後する場合がございます。


・予約開始／終了時刻は、取扱店により異なる場合がございます。


・予約販売開始時期、ならびに販売商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。


・商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。



＜著作権表記＞


(C)nonco・講談社／カナン様はあくまでチョロい製作委員会


※記事内画像をご使用いただく際は、著作権表記の記載をお願いいたします。


サービス詳細

オンラインくじサービス「WEBくじ」を運営する株式会社ディ・テクノによる、EC通販サイト。


アニメ・キャラクターグッズの予約販売を中心に、ポップアップストア企画なども行っております。



・サイトURL


https://www.chara-log.com/


・キャラログ公式X（旧Twitter）


https://twitter.com/charalog_info



◯お支払い方法


各種クレジットカード、Amazon Pay、PayPay（ペイペイ）、楽天Pay


◯送料


一律880円（北海道・沖縄県・離島部は1,100円）（税込）


※1度のお会計につき、商品代金8,800円（税込）以上で送料無料