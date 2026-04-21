EC限定のスペシャルBOXが約10時間で完売！　カンロ「空想果実イトピスの実」好評につき再販売決定

カンロ株式会社

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下カンロ)は、空想上の果実をグミで表現した「空想果実 イトピスの実」を2026年4月28日（火）より全国のセブン-イレブンで発売します。

《ご好評につき再発売決定！EC限定品が即完売の、空想上の果実をグミで表現した「空想果実」》

グミ市場は年々拡大を続けており、様々なフレーバーや食感、自由な色使いや形など、多種多様な新商品が発売されています。カンロの「空想果実」シリーズはそんなグミの自由度の高さを活かし、空想上の果実の味や食感をグミで表現した、好奇心を刺激する、これまでにない体験型商品です。商品は公式サイトやSNSと連動しており、まるで本当に幻の果実が実在するかのような世界観を作り上げています。「空想果実」を口にする時、この“果実”は一体何ものなのか、今自分は何を食べているのか。イメージを膨らませながら、空想の世界とまだ見ぬ果実の味わいをお楽しみいただけます。

そんなシリーズの第3弾として発売した「空想果実 イトピスの実」は、深海で発見された空想上の果実で、爽やかな酸味と程よい甘みが特徴の味わいをしています。外側は深海での果皮の状態を再現したパリッと食感、内部は果肉そのものの柔らかい食感をイメージしました。グミ粒は涙のような「しずく型」で、鮮やかな青色が見た目にも美しい一粒になっています。

2025年11月にセブン-イレブンで発売後、SNSを中心に話題となり、2026年2月には「空想果実イトピスの実 空想果実ラボスペシャルBOX」をEC限定で発売。限定1,200セットが約10時間で完売しました。

そしてこの度、大好評の「空想果実 イトピスの実」を2026年4月28日(火)より再販売いたします。パッケージに描かれている「イトピスの実」は実物の立体造形を撮影したもので、裏面には発見者の手記を掲載。果たしてこれは一体どんな果実なのか。パッケージやデジタル上で公開されている情報を手掛かりに、ストーリーをイメージしながら新たに発見された「イトピスの実」の味わいをお楽しみください。

■商品概要

商品名 ：空想果実 イトピスの実

発売日 ：2026年4月28日（火）

参考価格 ：248.40円（税込） ※消費税8％

内容量 ：33ｇ

販売エリア：全国のセブン-イレブン店舗 ※一部取り扱いの無い店舗もございます

特徴 ：誰も知らない空想上の果実をグミで再現。

深海で発見された空想上の果実「イトピスの実」

【参考】空想果実イトピスの実 空想果実ラボスペシャルBOX

※現在販売を終了しております

価格 ：2,480円（税込） ※消費税8％

セット内容：

空想果実イトピスの実：5袋

イトピスの実 発見時記録写真ステッカー：1枚

イトピスの実 プロファイルカード：1枚

調査報告書付きリーフレット：1枚

■空想果実シリーズについて

まだ誰も知らない果実”空想のような果実”をグミで再現したシリーズ。空想果実協会が運用している「空想果実ラボ」では、世界各地から空想果実をハントし、研究し、その素晴らしさを世の中に広めるために日々活動しています。これまでに、寒地に分布し神秘的な甘みとやや酸味のある味わいの “キラスピカの実”、熱帯に生育する濃厚で柔らかい果肉と酸っぱく硬い種を持つ“ウチャチャの実”、深海で発見された空想上の果実で、爽やかな酸味と程よい甘みが特徴の味わいの“イトピスの実“を発売してきました。

公式サイト：https://kanro.jp/pages/kusokajitsu

公式X ：＠kusokajitsu_lab https://twitter.com/kusokajitsu_lab

空想果実 図鑑

No.00001

名称：キラスピカの実【Killa Spica】

科属：アウローラ科スピカ属

北の寒い地域に生息する、大木の一番上になるキラスピカの実。

寒い地域の月明かりで成長し、冬至に近い日に実が爆発して種をばらまく。

No.00007

名称：ウチャチャの実【Hikares Uchacha】

科属：サンクトス科ウチャ属

赤道付近の熱帯雨林に生育するウチャチャの実。特徴的な角状構造はスコールなどの豪雨を受け流す。完熟した実は、雨が止んだ数少ない晴れ間に、枝から離れて風に乗ってゆらゆらとジャングルの中を浮遊する。

No.00011

名称：イトピスの実【Ncptunus itopithii】

科属：アビッサ科ネプチュリ属

浅い海底に浮上すると急速に硬質化し、食用には適さず希少な宝石として流通していた。深海では硬質化が弱まることが分かり、空想果実ラボの技術によって地上でも深海の状態が再現可能となった。

※この果実はフィクションです。

■カンロ展開ブランド

■カンロ会社概要

社名 ： カンロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長 村田 哲也

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ： 1912年(大正元年)11月10日

事業内容 ： 菓子、食品の製造および販売

上場市場 ： 東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ： コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※「金のミルク」、大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

カンロ株式会社 カスタマーセンター

Tel：0120-88-0422

(受付時間 祝日を除く月～金曜日 10:00～16:00)