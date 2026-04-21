「ホイッピ＆ラッピ」×サンキューマートのコラボレーション雑貨が新登場！ALL390円（税込429円）で5月下旬より発売予定

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、「ホイッピ＆ラッピ」とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で5月下旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、4月22日（水）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/whippi-wrappi(https://thankyoumart.jp/blogs/news/whippi-wrappi)

「ホイッピ＆ラッピ」は、自由気ままな「ホイッピ」と、LOVEが強すぎる「ラッピ」の“最高の友達”コンビで、噛み合わない2人の愛ゆえの激しい攻防戦を描いたSNSで話題のキャラクターです。

サンキューマートでもこれまで多くのファンから商品化を望む声が寄せられており、その反響を受け、このたび待望の初コラボレーションが実現しました。

ユニークで愛らしい世界観をデザインに落とし込み、2人のコミカルでキュートな表情を楽しめるアートを採用しました。日常使いしやすい雑貨を中心に、身近に取り入れながら「ホイッピ＆ラッピ」の魅力を気軽に楽しめるラインナップです。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2026年4月22日（水）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/whippi-wrappi

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年5月下旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・気分が明るくなる！「ホイッピ＆ラッピ」のポップなデザイン 全15アイテムのラインナップ

今回登場するアイテムは、ポップなカラーリングを取り入れ、見ているだけで気分が明るくなるデザインに仕上げました。

「エコバッグ」や「洗濯ネット」といったデイリー使いしやすいアイテムをはじめ、「ぬいぐるみヘアゴム」や「アクリルキーホルダー」など、キャラクターのダイカットデザインを取り入れたコレクション性の高いアイテムも展開します。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

■ピックアップ商品

◆エコバッグ、卓上小物収納／各390円（税込429円）

「卓上小物収納」は、デスク周りをすっきり整えられる収納アイテムで、重ねて使用することも可能です。

普段のお出かけに便利な「エコバッグ」は、表と裏で異なるデザインを楽しめます。

◆洗濯ネット 2P、アクリル前髪クリップ、ぬいぐるみヘアゴム／各390円（税込429円）

ぬいぐるみモチーフがキュートな「ぬいぐるみヘアゴム」は、ヘアアレンジのワンポイントとして楽しめるアイテムです。

キャラクターの表情を楽しめる「アクリル前髪クリップ」は、毎日の身だしなみの時間を楽しくしてくれます。

サイズ違いで使い分けができる2枚セットの「洗濯ネット」も登場します。

『ホイッピ&ラッピ』とは

ホイッピ🩵とラッピ(ハート)は最高の友達！

自由気ままなホイッピと、LOVEが強すぎるラッピ。

噛み合わない2人は、いつも愛ゆえの激しい攻防戦を繰り広げています。



POPで狂気な2人の日常はXなどSNSで配信中です。

公式X : ＠whippi_wrappi

URL：https://x.com/whippi_wrappi

Instagram :＠whippi_wrappi

URL：https://www.instagram.com/whippi_wrappi(https://x.com/whippi_wrappi)

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/