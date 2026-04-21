【GARAGE OF GOOOD CLOTHING】渋谷スクランブルスクエアで初開催！GARAGE OF GOOD CLOTHINGの期間限定POP UPストアが登場

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開する大人の女性に向けたブランド「GARAGE OF GOOD CLOTHING （ガレージ オブ グッド クロージング）」は、渋谷スクランブルスクエアにて、2026年5月1日（金）から5月11日（月）までの期間、POP UPストアを開催いたします。

GARAGE OF GOOD CLOTHINGは、「Dig new you. ー掘り出しものは、あたらしい自分ー」をコンセプトに、自分らしく、そして変化し続けたい女性に向けてカテゴリーに捉われず、さまざまな提案するブランドです。シンプルながらもどこか個性の光るデザインが特徴のオリジナルアイテムのほか、国内を中心としたデザイナーズブランドもセレクトし、豊富なラインアップで商品を展開しております。

このたび、関東エリアでのブランド認知拡大を図るとともに、新たなお客様との接点創出に向けて、渋谷でのPOP UPストアを初開催いたします。

本POP UPストアでは、夏の新作アイテムをいち早くご覧いただけるほか、ブランドとして初めてセレクトする「TRESSE（トレス）」をはじめ、「TICCA（ティッカ）」「HOLIDAY（ホリデイ）」など、通常の店舗では取り扱いのないアイテムも多数ご用意いたします。ここでしか出会えないラインアップを通じて、ブランドの新たな魅力を発信いたします。

さらに、期間中は税込20,000円以上ご購入のお客様を対象に、先着で「オリジナルメタリックトートバッグ」をプレゼントいたします。

この機会にぜひ、「GARAGE OF GOOD CLOTHING」の世界観をお楽しみください。

■「POP UPストア」概要

開催期間：2026年5月1日（金）～5月11日（月）

販売場所：渋谷スクランブルスクエア 7階

営業時間：10:00～21:00

■POP UPストア限定ノベルティ詳細

本POP UP ストアにて、税込20,000円以上お買い上げいただいたお客様に先着で「オリジナルメタリックトートバッグ」をプレゼントいたします。

※無くなり次第終了

■POP UPストア販売アイテム（一部抜粋）

※価格はすべて税込み

＊先行販売

リネンライクロングベスト（\19,800）

バンドプリントノースリーブT（\8,800）

リネンライクイージーパンツ（\20,900）

＊先行販売

リネンライクイージーパンツ（\20,900）

ミニマルシアーカーデ（\16,500）

＊先行販売

チノウエストベルトバギーパンツ（\19,800）

ジャガードボリュームスリーブブラウス（\18,700）

＊先行販売

テックウエストベルトバギーパンツ（\19,800）

バンドプリントノースリーブT（\8,800）

リネンギャザースリーブブラウス（\16,500）

フラワープリントパンツ（\22,000）

フラワープリントキャミソール（\18,700）

フラワープリントパンツ（\22,000）

レースサテンアシンメトリーキャミソール

（\14,520）

ボックスショートジャケット（\17,600）

4タックボリュームパンツ （\18,700）

ジャガードタキシードブラウス（\15,950）

キュプラフィブリルバイアスロングスカート

（\19,250）

バイクチームビンテージライクT（\9,350）

ストライプランダムラッフルスカート（\18,700）

GARAGE OF GOOD CLOTHING（ガレージ オブ グッド クロージング）とは

Dig new you. ー掘り出しものは、あたらしい自分ー

いつだって、自分らしくありたい。いつだって、変化しつづけたい。自分らしさは決めつけない。

感覚を信じて、選びとって。最良の自分を更新しつづけていく。

ブランド公式Instagram：https://www.instagram.com/garageofgoodclothing_official

公式WEBストア：https://stripe-club.com/gogc/