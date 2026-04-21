14回目の開催となるトレイルランニングレースを第1回大会から継続してサポート　ザ・ノース・フェイス、ゴールドウインが「Mt.FUJI100 2026」に協賛

株式会社ゴールドウイン

株式会社ゴールドウイン（本社：東京都港区／代表取締役社長：渡辺 貴生）は、当社が展開するブランド「ザ・ノース・フェイス（THE NORTH FACE）」の特別協賛およびオリジナルブランド「ゴールドウイン（Goldwin）」のプラチナ協賛を通じて、2026年4月24日（金）～26日（日）の3日間、静岡県と山梨県に跨り実施される世界有数のトレイルランニングレース「Mt.FUJI100 2026」をサポートします。本大会ではGoldwin、ザ・ノース・フェイスの大会オリジナルアイテムやランニングコレクションの販売、不用になったウエアを回収するブースの設置、参加賞Tシャツやフィニッシャーベストの提供、運営スタッフとして当社従業員の派遣などを行います。

■「Mt.FUJI100 2026」における当社の取り組み

【取り組み１.】

当社従業員約100人がボランティアとして、参加者受付や会場周辺の案内、山中コースでの誘導や装備チェックなどを行い、大会運営をサポートします。また、本大会ではFUJI100miの第4エイドが「ハナマルキ / THE NORTH FACEエイド」となり、当社従業員がボランティアとしてハナマルキの「すぐ旨カップみそ汁」を提供し、ランナーに声援を送ります。参加者の約40％を外国人が占める中、富士の自然や文化に加え、日本食によるおもてなしを感じていただける機会を提供します。

【取り組み２.】

会場内に、物販およびカフェ機能を備えたザ・ノース・フェイスのドーム型テント（直径14m / 11m）を2張設置し、トレイルランニングシューズやランニングコレクションの販売、カフェメニューの提供を行います。カフェ内では、テーピング講座や環境保全に関するトークイベント、国内外の女性アスリートを囲んでドリンクを飲みながらコミュニケーションを楽しむWomen Athletes Meetupを実施します。

また、本大会より初となるGoldwinブランド単独のブースを展開し、今春のトレイルランニングコレクションや大会限定ソックスを販売します。ブース内では、Goldwin契約アスリートによる出走前後のトークイベントを実施し、参加者とのつながりを深めます。

【取り組み３.】

会場内の特設ブースにて、大会限定手拭いを使用した泥染体験やオリジナルTシャツ制作などのワークショップを実施します。環境に配慮した伝統的な天然染色技法である「泥染め」の体験や転写シートを使ったTシャツのカスタマイズを通じて、製品に愛着を持ち、より長く着用してほしいという想いを込めています。

【取り組み４.】

会場内では、出場者、来場者から不用となったウエアを集める回収BOXを設置します。そこで回収されたウエアは、ザ・ノース・フェイス独自の循環型アップサイクルプロジェクトである「EXPLORE SOURCE（エクスプロールソース）」によって、新たな製品に生まれ変わります。

【取り組み５.】

ザ・ノース・フェイスから、FUJI100mi、KAI70選手への参加賞TシャツとFUJI100miの完走者に贈られるフィニッシャーベストを提供します。参加賞Tシャツは、当社が回収した衣服を「EXPLORE SOURCE」によって再生し、その繊維を採用しています。デザインは、険しく切り立った富士山の稜線を折り紙を折るような力強いラインで表現し、一歩一歩を丁寧かつ真摯に踏みしめるランナーのひたむきさを込めています。フィニッシャーベストは、ザ・ノース・フェイス独自の通気性と保温性を両立する素材「VENTRIX(TM)（ベントリックス）」を採用。運動量に応じて衣服内を適温に保ちながら、優れたストレッチ性により快適な着用感を実現しています。

【取り組み６.】

ランナーの推進力をサポートするトレイルランニングシューズ「ベクティブ プロ 3(https://www.goldwin.co.jp/ap/item/i/m/NF02501)」と「サミット ベクティブ スカイ 2(https://www.goldwin.co.jp/ap/item/i/m/NF02502)」を試し履きできるブースを設置。また、「HIGH SPEED TRAIL KIT（ハイスピードトレイルキット）」コレクションのパックなど、パフォーマンスを引き出すギアもお試しいただけます。

当社は2024年7月に発表した中期5カ年経営計画の中で、ザ・ノース・フェイスの成長余地について「シューズの開発強化と新しいマーケットの創造」をポイントとして挙げており、ユーザーとの接点、体験機会の創出を積極的に行っています。



■ザ・ノース・フェイスとして

ザ・ノース・フェイスは、「NEVER STOP EXPLORING（飽くなき探究心）」の理念のもと、自然の中で挑戦を続けるアスリートとともに歩んできました。本大会への継続的な協賛を通じて、トレイルランニングというフィールドの発展と、自然と共生するアウトドアカルチャーのさらなる浸透に貢献していきます。

【「Mt.FUJI100 2026」ザ・ノース・フェイス WEBページ】

https://www.thenorthface.jp/events/38126

【VECTIV特設サイト】

https://vectiv.goldwin.co.jp/

■大会概要

大会名：Mt.FUJI100 2026

開催日：2026年4月24日（金）～4月26日（日）

主催：Mt.FUJI100実行委員会

共催：富士市、富士宮市、身延町、鳴沢村、富士河口湖町、富士吉田市、忍野村、山中湖村、御殿場市、裾野市

環境パートナー：NPO法人富士トレイルランナーズ倶楽部

URL：https://mtfuji100.com/

Goldwin Inc.

株式会社ゴールドウインは、モノづくり、コトづくり、環境づくりの3つを軸に、スポーツやアウトドアの領域を中心に人々の新たな挑戦を支え、その可能性をひらいていくライフスタイルクリエイティブカンパニーです。素材や技術、テクノロジー、環境の研究を日々行いながら、多様な背景、専門性をもったブランドの知恵やアイディアをゴールドウイン全体で共有し、モノづくりとコミュニケーションを進化させ続けています。スポーツから日々の暮らしまで、人間のパフォーマンスを最大化することはもちろん、環境負荷を可能な限り減らし、人間を生かし、人間が遊ぶフィールドである自然をより豊かなものにしていきます。誰かがではなく、私たちが率先し、よりよい未来をつくっていきます。

東京本社 所在地：〒107-8570 東京都港区北青山3-5-6 青朋ビル

コーポレートサイトURL：https://about.goldwin.co.jp/