GWの豪華フリーライブ「TOKYO M.A.P.S」、タイムテーブルを発表！　5月2日(土)・3日(日)六本木ヒルズアリーナで開催、今年のプログラム・オーガナイザーはSTUTS

株式会社J-WAVEJ-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION

ゴールデンウィークに開催してきた「TOKYO M.A.P.S」は、音楽、アート、パフォーマンスをさまざまな表現で発信するイベントとして2008年にスタート。J-WAVEと六本木ヒルズがこれまで取り組んできた文化発信を、より多くの方が身近に体感・参加できる機会をお届けしています。毎年プログラム・オーガナイザーを迎え、その年のテーマに沿ったオリジナリティ溢れる魅力的なアーティストが出演し、パフォーマンスを披露いたします。今年は、プロデューサー・トラックメーカーのSTUTSのキュレーションによるアーティストたちが、感性を刺激するパフォーマンスを繰り広げます。

この度、両日のタイムテーブルが解禁となりました。

【タイムテーブル】

両日のタイムテーブルは下記の通りです。

タイムテーブル■5月2日(土)

12:00～12:40 柴田聡子

13:45～14:05 Sonsi

14:05～14:25 Elle Teresa

15:30～16:10 賽

17:15～17:55 KID FRESINO

19:00～19:40 STUTS

■5月3日(日)

12:00～12:40 カネコアヤノ

13:45～14:25 U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS

15:30～16:10 北里彰久

17:15～17:55 tofubeats

19:00～19:40 KMC&STUTS

STUTSが手掛ける、「音の交差点」がテーマの極上フリーライブをどうぞお楽しみに!

【イベント概要】

タイトル： J-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION

日程： 2026年5月2日（土）、3日（日）

会場： 六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6-10-1）

プログラム・オーガナイザー： STUTS

出演（順不同）：

・5月2日（土）：STUTS、Elle Teresa、KID FRESINO、賽、柴田聡子、Sonsi

・5月3日（日）：KMC＆STUTS、カネコアヤノ、北里彰久、tofubeats、U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS

入場： 無料

主催： J-WAVE（81.3FM）/ 六本木ヒルズ

問い合わせ： 六本木ヒルズ総合インフォメーション 03-6406-6000（11:00～19:00）

公式サイト： https://www.tokyomaps.jp/

【「TOKYO M.A.P.S」コンセプト】

「TOKYO M.A.P.S」は、まさに“東京の地図”。

しかし、その地図には道や場所の記載はありません。

それは Music（音楽）、Art（アート）、Performance（パフォーマンス） で描かれる、新たな地図だからです。

このM.A.Pが複数（S）集まり、ショーケースの中で特別な流れとなり、セッションを生み出す。そんなシリーズが「TOKYO M.A.P.S」です。