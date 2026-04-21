GWの豪華フリーライブ「TOKYO M.A.P.S」、タイムテーブルを発表！ 5月2日(土)・3日(日)六本木ヒルズアリーナで開催、今年のプログラム・オーガナイザーはSTUTS
J-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION
ゴールデンウィークに開催してきた「TOKYO M.A.P.S」は、音楽、アート、パフォーマンスをさまざまな表現で発信するイベントとして2008年にスタート。J-WAVEと六本木ヒルズがこれまで取り組んできた文化発信を、より多くの方が身近に体感・参加できる機会をお届けしています。毎年プログラム・オーガナイザーを迎え、その年のテーマに沿ったオリジナリティ溢れる魅力的なアーティストが出演し、パフォーマンスを披露いたします。今年は、プロデューサー・トラックメーカーのSTUTSのキュレーションによるアーティストたちが、感性を刺激するパフォーマンスを繰り広げます。
この度、両日のタイムテーブルが解禁となりました。
【タイムテーブル】
両日のタイムテーブルは下記の通りです。
タイムテーブル
■5月2日(土)
12:00～12:40 柴田聡子
13:45～14:05 Sonsi
14:05～14:25 Elle Teresa
15:30～16:10 賽
17:15～17:55 KID FRESINO
19:00～19:40 STUTS
■5月3日(日)
12:00～12:40 カネコアヤノ
13:45～14:25 U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS
15:30～16:10 北里彰久
17:15～17:55 tofubeats
19:00～19:40 KMC&STUTS
STUTSが手掛ける、「音の交差点」がテーマの極上フリーライブをどうぞお楽しみに!
【イベント概要】
タイトル： J-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION
日程： 2026年5月2日（土）、3日（日）
会場： 六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6-10-1）
プログラム・オーガナイザー： STUTS
出演（順不同）：
・5月2日（土）：STUTS、Elle Teresa、KID FRESINO、賽、柴田聡子、Sonsi
・5月3日（日）：KMC＆STUTS、カネコアヤノ、北里彰久、tofubeats、U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS
入場： 無料
主催： J-WAVE（81.3FM）/ 六本木ヒルズ
問い合わせ： 六本木ヒルズ総合インフォメーション 03-6406-6000（11:00～19:00）
公式サイト： https://www.tokyomaps.jp/
【「TOKYO M.A.P.S」コンセプト】
「TOKYO M.A.P.S」は、まさに“東京の地図”。
しかし、その地図には道や場所の記載はありません。
それは Music（音楽）、Art（アート）、Performance（パフォーマンス） で描かれる、新たな地図だからです。
このM.A.Pが複数（S）集まり、ショーケースの中で特別な流れとなり、セッションを生み出す。そんなシリーズが「TOKYO M.A.P.S」です。