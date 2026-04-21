水曜日のカンパネラ・詩羽さんとMAZZEL・KAIRYUが学生リスナーのカメラロールに刻まれた「4月のリアルなストーリー」に迫る！

株式会社ＴＢＳラジオ

TBSラジオで毎週土曜日22時～23時30分に生放送されている、10代の声を聞き、一緒に考えるラジオ 『TALK ABOUT』。４月25日（土）の放送には、2022年にリリースした「エジソン」がストリーミングの累積再生回数１億回を突破した、水曜日のカンパネラ・詩羽さんが登場することが決定！

当日のテーマは「4月のﾍ゛ｽｼｮ！」。

新学期や新生活が始まって約1ヶ月。学生リスナーのカメラロールには、どんな思い出や、日常が残っているでしょうか？

「初めての自炊」「放課後のケーキ」「奇跡的な一枚」から「好きな人の姿」まで、「ベストショット」を見ながら、学生リスナーのカメラロールに刻まれた『4月のリアルなストーリー』に迫り、エールを送ります。



番組へのメッセージは番組公式LINE（https://page.line.me/lca8329d）で受付中！

番組はradikoアプリ、ラジオ、番組公式YouTubeでお聴きいただけます。

なお、番組MCのMAZZEL・KAIRYUは現在、

TBSラジオのフリーマガジン「TBSラジオプレス4.5.6月号」の表紙を飾っています。

配布場所はこちら！：https://www.tbsradio.jp/articles/106816/

TALK ABOUT

放送日時：毎週土曜日22時～23時30分放送

パーソナリティ：KAIRYU（MAZZEL）

番組公式サイト：https://www.tbsradio.jp/talk/

番組ハッシュタグ：＃トークアバウト

TBSラジオ『TALKABOUT』は、2025年4月に工藤大輝（Da-iCE）からMCのバトンを受け取った、BMSG所属の8人組グループ「MAZZEL」のKAIRYU（25歳）が担当中。

ティーンに向けて1時間半の放送をお届けしています。

さらに22時30分頃からは、先日MUFGスタジアム（国立競技場）でデビュー5周年を記念する『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催し、2日間で14万人を動員した「櫻坂46」によるレギュラーコーナー「櫻坂TALKABOUT」を放送。

4月25日（土）はキャプテン・松田里奈、四期生・山川宇衣が担当します！