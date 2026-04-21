水曜日のカンパネラ・詩羽さんとMAZZEL・KAIRYUが学生リスナーのカメラロールに刻まれた「4月のリアルなストーリー」に迫る！
TBSラジオで毎週土曜日22時～23時30分に生放送されている、10代の声を聞き、一緒に考えるラジオ 『TALK ABOUT』。４月25日（土）の放送には、2022年にリリースした「エジソン」がストリーミングの累積再生回数１億回を突破した、水曜日のカンパネラ・詩羽さんが登場することが決定！
当日のテーマは「4月のﾍ゛ｽｼｮ！」。
新学期や新生活が始まって約1ヶ月。学生リスナーのカメラロールには、どんな思い出や、日常が残っているでしょうか？
「初めての自炊」「放課後のケーキ」「奇跡的な一枚」から「好きな人の姿」まで、「ベストショット」を見ながら、学生リスナーのカメラロールに刻まれた『4月のリアルなストーリー』に迫り、エールを送ります。
番組へのメッセージは番組公式LINE（https://page.line.me/lca8329d）で受付中！
番組はradikoアプリ、ラジオ、番組公式YouTubeでお聴きいただけます。
なお、番組MCのMAZZEL・KAIRYUは現在、
TBSラジオのフリーマガジン「TBSラジオプレス4.5.6月号」の表紙を飾っています。
配布場所はこちら！：https://www.tbsradio.jp/articles/106816/
TALK ABOUT
放送日時：毎週土曜日22時～23時30分放送
パーソナリティ：KAIRYU（MAZZEL）
番組公式サイト：https://www.tbsradio.jp/talk/
番組ハッシュタグ：＃トークアバウト
TBSラジオ『TALKABOUT』は、2025年4月に工藤大輝（Da-iCE）からMCのバトンを受け取った、BMSG所属の8人組グループ「MAZZEL」のKAIRYU（25歳）が担当中。
ティーンに向けて1時間半の放送をお届けしています。
さらに22時30分頃からは、先日MUFGスタジアム（国立競技場）でデビュー5周年を記念する『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催し、2日間で14万人を動員した「櫻坂46」によるレギュラーコーナー「櫻坂TALKABOUT」を放送。
4月25日（土）はキャプテン・松田里奈、四期生・山川宇衣が担当します！