【ホテルメトロポリタン 川崎】アフタヌーンティー付き宿泊プランを販売開始

日本ホテル株式会社アフタヌーンティー付き宿泊プランイメージ（写真左のアフタヌーンティーは2名分）

ご滞在の始まりは14時のアーリーチェックインから。通常より1時間早くお部屋へご案内するため、お部屋でひと息ついてから15時のアフタヌーンティーをゆったりとお迎えいただけます。アフタヌーンティーは彩り豊かなスイーツとセイボリーなどを、開放的な店内にてフルサービスにてご提供いたします。さらに、本プランではナチュラルスキンケアブランド「THANN」のアメニティをご用意しました。花々が咲き誇る庭園を思わせる優雅でロマンチックな香りに包まれた癒しのバスタイムをお楽しみいただけます。翌朝は約50種類の和洋メニューが並ぶ朝食ビュッフェで、優雅なひとときを締めくくることが出来るプランもご用意。JR川崎駅より徒歩2分の好立地で、気軽に叶う上質なホカンスをご提案いたします。

「アフタヌーンティー付き宿泊プラン」概要

アフタヌーンティーについて

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2365_1_b4cfc3520881bd179493f230986f07b2.jpg?v=202604221251 ]詳細を見る :https://kawasaki.metropolitan.jp/stay/plan/afternoontea-plan.html

季節ごとにメニューを変えご提案。Terrace and Tableのシェフとパティシエがコラボレーションして作り出す彩り豊かなスイーツと、心華やぐセイボリーをご提供いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/2365_2_74d460bada43fdfecfaf6ca483777d92.jpg?v=202604221251 ]現在提供中のアフタヌーンティー

メインのデセールプレートは初夏の訪れを感じさせる「陽だまりのそよぎ」が登場。目にも鮮やかなラインナップをお楽しみください。

提供期間

2026年3月2日（月）～5月29日（金） ※平日限定以上

メニュー

目覚めのセイボリー

海老の生春巻き、“クルンジ” サーモンムース、肉々しい丸太のパスタ“パッケリ”、桜エビと枝豆のフィナンシェ、グリッシーニ ワカモレ添え、ローストビーフ タルタル仕立て

ひらく甘味（スイーツ）

フラワーゼリー、ローズマカロン、オレンジムース、ピスタチオのボンボンショコラ、蜂蜜とカモミールのティラミス、和紅茶のスコーン

陽光にほどける彩り

彩りのミニパフェ

きらめく初夏のひととき

デセールプレート「陽だまりのそよぎ」

お飲みもの

紅茶各種（ティーアース季節のフレーバー）、コーヒー ※おかわり自由