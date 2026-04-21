韓国の大人気番組『HEART SIGNAL5』U-NEXTで独占見放題配信スタート！さらに『神がかりの恋愛』など注目の新作恋愛リアリティ番組の配信も決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、韓国の大人気恋愛リアリティ番組の最新シーズン『HEART SIGNAL5』を2026年4月21日（火）より独占見放題で配信開始いたします。あわせて、新作韓国恋愛リアリティ番組『神がかりの恋愛』および『お姉さんは僕の女～ヌナに恋して（原題）』の独占配信も決定いたしました。

待望の『HEART SIGNAL5』がいよいよ配信開始！初回から男性陣の票が一極集中する波乱の幕開け

(C) CHANNEL A All rights reserved.

本作は、「シグナルハウス」で共同生活を送る見知らぬ男女の“友達以上、恋人未満”な恋模様を、スタジオの「芸能人予測団」が推理する大人気恋愛リアリティ番組です。

配信開始にあわせて、波乱の幕開けを予感させる第1話の予告映像を公開いたしました。本編では、今シーズンから新たに導入された「1：1 会話」などの新ルールにより、参加者たちの感情がスピーディーに交錯。初回にして、男性陣全員の票を独占するヒロインが誕生し、韓国メディアでも大きな話題を呼んでいます。

「芸能人予測団」のキム・イナが「男性陣が全員ブルドーザーのようだ」と舌を巻くほど、今シーズンはZ世代ならではの直球アプローチが炸裂。新メンバーのツキ（Billlie）やロイ・キムが、ユン・ジョンシンら鋭い洞察力を持つベテラン勢と繰り広げる白熱の推理合戦も見どころです。

【ティザー】https://youtu.be/nffJWKwtRh4

【EP.1 予告映像】https://youtu.be/sdNY8ydylN8

注目の新作恋愛リアリティ番組が続々登場！さらに2作品の配信が決定

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sdNY8ydylN8 ](C) SBS

さらにU-NEXTでは、韓国発のユニークな新作恋愛リアリティ番組2作品の独占配信も決定いたしました。

5月配信予定の『神がかりの恋愛』シーズン1、2は、MZ世代の男女占い師たちが集結し、自らの恋愛運を占って運命の相手を探す、「恋愛×占術」の新しい恋愛リアリティ番組です。生年月日が書かれただけの「運命の札」による相手選びなど、占い師ならではの独自のアプローチが見どころ。運命と本能の間で揺れ動く、火花散るラブラインを展開します。

また『お姉さんは僕の女～ヌナに恋して（原題）』は、恋に巡り会えずにいる30代のキャリア女性と年下男性たちが繰り広げる、新感覚の年の差恋愛観察番組です。スタジオMCには「年下アイドル男子」代表として2PMのウヨンとTOMORROW X TOGETHERのSOOBIN（スビン）が参戦。独自の視点で熱い共感と解説を届け、番組を盛り上げます。

U-NEXTでは、今後も韓国バラエティ・リアリティ番組のラインナップを拡充してまいりますので、ご期待ください。

『HEART SIGNAL5』

原題：하트시그널5

製作国：韓国

製作年：2026年

配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）

配信開始日：2026年4月21日（火）12:00

視聴ページ： https://video.unext.jp/title/SID0298597

※日本語字幕付き／全15話

【スタッフ】 演出：パク・チョルファン、キム・ホング

【キャスト（芸能人予測団）】 ユン・ジョンシン、イ・サンミン、キム・イナ、ロイ・キム、ツキ（Billlie）

『神がかりの恋愛』シーズン1,2

原題：신들린 연애

制作国：韓国

配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）

配信開始日：2026年5月頃

『お姉さんは僕の女～ヌナに恋して（原題）』

原題：누난 내게 여자야

制作国：韓国

配信情報：U-NEXT／見放題（独占配信）

配信開始日：未定

※配信日は予告なく変更となる場合がございます。

(C) CHANNEL A All rights reserved.

(C) SBS

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2025 KBS. All rights reserved

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど46万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、129万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



U-NEXT：https://video.unext.jp



※GEM Partners調べ／2026年3月時点



国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。