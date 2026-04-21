『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編、公開記念！テレビアニメシリーズから劇場版、スピンオフまで関連作全作を公開日当日4月24日（金）より「ABEMA」で無料一挙放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編の公開を記念し、公開当日2026年4月24日（金）より、『響け！ユーフォニアム』シリーズの無料一挙放送を実施いたします。

『響け！ユーフォニアム』は、武田綾乃による小説を原作とした、京都アニメーションが手がける人気アニメシリーズです。高校の吹奏楽部を舞台に、音楽に打ち込む生徒たちの成長や葛藤、仲間との絆を描き、繊細な心理描写と美しい映像表現で多くのファンを魅了。2015年のTVアニメ第1期放送を皮切りに、TVアニメは3期にわたり放送されたほか、劇場版や、スピンオフなども展開され、長年にわたり高い支持を集めています。4月24日（金）には、物語の最終章が描かれる最新作『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編が公開。シリーズの集大成となる物語として、さらなる注目を集めています。

このたび決定した『響け！ユーフォニアム』シリーズの無料一挙放送企画では、TVアニメシリーズ全話に加え、劇場版や特別編、スピンオフ映画までシリーズ全作を、4月24日（金）午後4時30分から4月26日（日）にわたり無料一挙放送。なお、すべて放送後1週間無料でお楽しみいただけます。

劇場版最新作の予習・復習に『響け！ユーフォニアム』シリーズを網羅してお楽しみいただけるチャンスです。ぜひこの機会に、北宇治高校吹奏楽部の青春の軌跡をたどりましょう。

■『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編公開記念！『響け！ユーフォニアム』シリーズ無料一挙放送 概要

▼『響け！ユーフォニアム』（全14話）

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月24日（金）午後4時30分～、深夜1時～

番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/EvABMpfyvy4Num

▼『響け！ユーフォニアム2』（全13話）

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月25日（土）朝8時～、4月26日（日）朝5時15分～

番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/EvABNSF8i7s4TZ

▼『劇場版 響け！ユーフォニアム～北宇治高校吹奏楽部へようこそ～』

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月25日（土）午後3時～

番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/AkN7ZSBKj65jZh

▼『劇場版 響け！ユーフォニアム～届けたいメロディ～』

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月25日（土）午後4時45分～

番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/EvABQFp64MR879

▼スピンオフ映画『リズと青い鳥』

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月25日（土）夜6時35分～、4月26日（日）昼12時15分～

番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/AkN7XckeWyw9A7

▼『劇場版 響け！ユーフォニアム～誓いのフィナーレ～』

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月25日（土）夜8時10分～、4月26日（日）午後1時50分～

番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/EvABNRdDjD8j5R

▼『特別編 響け！ユーフォニアム～アンサンブルコンテスト～』

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月25日（土）夜9時55分～、4月26日（日）午後3時35分～

番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/EvABQrYvaPX7b5

▼『響け！ユーフォニアム ３』（全13話）

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月25日（土）夜10時55分～、4月26日（日）午後4時35分～

番組URL：https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/EvABNjyQo85THh

放送チャンネル：アニメSPECIALチャンネル

※全て放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/