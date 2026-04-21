【人生で何かを諦めそうな人、ちょっと集合】TikTokで60万人以上が共感！ 諦めないアキラ、初の書籍を出版！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、SNS総フォロワー数150万人超の人気クリエイター・諦めないアキラによる初の書籍『人生で何かを諦めそうになった時に読む本』を2026年4月21日（火）に発売しました。
諦めないアキラが綴る、人生の中で「諦めていること」「諦めていないこと」
諦めないアキラが、今までの人生を通して、諦めたほうが良いことと諦めないほうが良いことを徹底解説。自分の将来への不安を抱いた時、落ち込んだ時、人生を諦めそうになった時、あなたの心を軽くしてくれる言葉を綴ります。
第1章 諦めていること
・完璧にやること
・勝ち組になること
・マルチタスク
・数字で判断すること
・死ぬ気でやること
・すぐに結果を求めること
（目次より一部抜粋）
第2章 諦めていないこと
・チャレンジすること
・楽しむこと
・好きだと思う服を着ること
・何気ない日常を過ごすこと
・自分のペースで進むこと
・好きなことで生きていくこと
（目次より一部抜粋）
こんな人におすすめ！
□新しい環境を迎えた人
□将来に悩んでいる人
□選択を迫られている人
謎多き「諦めないアキラ」が初めて明かす人生のこと
多くを語らず、人々に笑いと共感を届け続けた男が、なぜ「諦めないアキラ」になったのかを学生時代からの人生を振り返り、初めて明かします。
・人生で初めての大きな挫折経験
・新しい自分を見つけた4年間
・憧れのテレビ局で見つけた自分の本音
・グループYouTuberでの僕なりの学び
・「諦めないアキラ」という男
（目次より抜粋）
諦めないアキラが身の回りの「もの」から学んだ考え方も番外編で収録！
「スニーカー」「映画」「古着」「本」の4つのアイテムから諦めないアキラが学んだ4つの考え方を解説！
・スニーカーが教えてくれた「好き」
・映画が教えてくれた「本物」
・古着が教えてくれた「価値観」
・本が教えてくれた「場所」
（目次より抜粋）
目次
序章 アキラの人生
第1章 諦めていること
第2章 諦めていないこと
番外編 アキラともの
著者プロフィール
諦めないアキラ（あきらめないあきら）
関西生まれ。大学卒業後、テレビ局に営業として勤務。会社員として働く間に何度もYouTubeに挑戦するが失敗。2023年から「諦めないアキラ」として動画投稿を開始。
TikTok：@akiramenaiak(https://www.tiktok.com/@akiramenaiak)
YouTube：@Akiramenai-Akira(https://www.youtube.com/@Akiramenai-Akira)
Instagram：@akiramenaiak(https://www.instagram.com/akiramenaiak/)
書籍情報
『人生で何かを諦めそうになった時に読む本』
著者：諦めないアキラ
定価：1,980円（本体1,800円＋税）
発売日：2026年4月21日（火）
判型：四六判
ページ数：208ページ
ISBN：978-4-04-330004-4
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001122/)