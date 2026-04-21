【人生で何かを諦めそうな人、ちょっと集合】TikTokで60万人以上が共感！ 諦めないアキラ、初の書籍を出版！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、SNS総フォロワー数150万人超の人気クリエイター・諦めないアキラによる初の書籍『人生で何かを諦めそうになった時に読む本』を2026年4月21日（火）に発売しました。

諦めないアキラが綴る、人生の中で「諦めていること」「諦めていないこと」

諦めないアキラが、今までの人生を通して、諦めたほうが良いことと諦めないほうが良いことを徹底解説。自分の将来への不安を抱いた時、落ち込んだ時、人生を諦めそうになった時、あなたの心を軽くしてくれる言葉を綴ります。

第1章 諦めていること

・完璧にやること

・勝ち組になること

・マルチタスク

・数字で判断すること

・死ぬ気でやること

・すぐに結果を求めること

（目次より一部抜粋）

第2章 諦めていないこと

・チャレンジすること

・楽しむこと

・好きだと思う服を着ること

・何気ない日常を過ごすこと

・自分のペースで進むこと

・好きなことで生きていくこと

（目次より一部抜粋）

こんな人におすすめ！

□新しい環境を迎えた人

□将来に悩んでいる人

□選択を迫られている人

謎多き「諦めないアキラ」が初めて明かす人生のこと

多くを語らず、人々に笑いと共感を届け続けた男が、なぜ「諦めないアキラ」になったのかを学生時代からの人生を振り返り、初めて明かします。

・人生で初めての大きな挫折経験

・新しい自分を見つけた4年間

・憧れのテレビ局で見つけた自分の本音

・グループYouTuberでの僕なりの学び

・「諦めないアキラ」という男

（目次より抜粋）

諦めないアキラが身の回りの「もの」から学んだ考え方も番外編で収録！

「スニーカー」「映画」「古着」「本」の4つのアイテムから諦めないアキラが学んだ4つの考え方を解説！

・スニーカーが教えてくれた「好き」

・映画が教えてくれた「本物」

・古着が教えてくれた「価値観」

・本が教えてくれた「場所」

（目次より抜粋）

目次

序章 アキラの人生

第1章 諦めていること

第2章 諦めていないこと

番外編 アキラともの

著者プロフィール

諦めないアキラ（あきらめないあきら）

関西生まれ。大学卒業後、テレビ局に営業として勤務。会社員として働く間に何度もYouTubeに挑戦するが失敗。2023年から「諦めないアキラ」として動画投稿を開始。

TikTok：@akiramenaiak(https://www.tiktok.com/@akiramenaiak)

YouTube：@Akiramenai-Akira(https://www.youtube.com/@Akiramenai-Akira)

Instagram：@akiramenaiak(https://www.instagram.com/akiramenaiak/)

書籍情報

『人生で何かを諦めそうになった時に読む本』

著者：諦めないアキラ

定価：1,980円（本体1,800円＋税）

発売日：2026年4月21日（火）

判型：四六判

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-04-330004-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001122/)