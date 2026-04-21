【人生で何かを諦めそうな人、ちょっと集合】TikTokで60万人以上が共感！ 諦めないアキラ、初の書籍を出版！

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株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、SNS総フォロワー数150万人超の人気クリエイター・諦めないアキラによる初の書籍『人生で何かを諦めそうになった時に読む本』を2026年4月21日（火）に発売しました。




諦めないアキラが綴る、人生の中で「諦めていること」「諦めていないこと」

諦めないアキラが、今までの人生を通して、諦めたほうが良いことと諦めないほうが良いことを徹底解説。自分の将来への不安を抱いた時、落ち込んだ時、人生を諦めそうになった時、あなたの心を軽くしてくれる言葉を綴ります。


第1章　諦めていること


・完璧にやること


・勝ち組になること


・マルチタスク


・数字で判断すること


・死ぬ気でやること


・すぐに結果を求めること



（目次より一部抜粋）



第2章　諦めていないこと


・チャレンジすること


・楽しむこと


・好きだと思う服を着ること


・何気ない日常を過ごすこと


・自分のペースで進むこと


・好きなことで生きていくこと



（目次より一部抜粋）



こんな人におすすめ！

□新しい環境を迎えた人


□将来に悩んでいる人


□選択を迫られている人



謎多き「諦めないアキラ」が初めて明かす人生のこと

多くを語らず、人々に笑いと共感を届け続けた男が、なぜ「諦めないアキラ」になったのかを学生時代からの人生を振り返り、初めて明かします。


・人生で初めての大きな挫折経験


・新しい自分を見つけた4年間


・憧れのテレビ局で見つけた自分の本音


・グループYouTuberでの僕なりの学び


・「諦めないアキラ」という男



（目次より抜粋）



諦めないアキラが身の回りの「もの」から学んだ考え方も番外編で収録！

「スニーカー」「映画」「古着」「本」の4つのアイテムから諦めないアキラが学んだ4つの考え方を解説！


・スニーカーが教えてくれた「好き」


・映画が教えてくれた「本物」


・古着が教えてくれた「価値観」


・本が教えてくれた「場所」



（目次より抜粋）






目次



序章　アキラの人生
第1章　諦めていること
第2章　諦めていないこと
番外編　アキラともの



著者プロフィール

諦めないアキラ（あきらめないあきら）


関西生まれ。大学卒業後、テレビ局に営業として勤務。会社員として働く間に何度もYouTubeに挑戦するが失敗。2023年から「諦めないアキラ」として動画投稿を開始。


TikTok：@akiramenaiak(https://www.tiktok.com/@akiramenaiak)


YouTube：@Akiramenai-Akira(https://www.youtube.com/@Akiramenai-Akira)


Instagram：@akiramenaiak(https://www.instagram.com/akiramenaiak/)



書籍情報


『人生で何かを諦めそうになった時に読む本』


著者：諦めないアキラ


定価：1,980円（本体1,800円＋税）


発売日：2026年4月21日（火）


判型：四六判


ページ数：208ページ


ISBN：978-4-04-330004-4


発行：株式会社KADOKAWA


KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322512001122/)