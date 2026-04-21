大人気イラストレーター・小尾洋平（オビワン）による待望の配色本第2弾『センスがいい！がすぐできる イラスト配色モチーフBOOK』2026年4月21日（火）発売
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、小尾洋平（オビワン）著『センスがいい！がすぐできる イラスト配色モチーフBOOK』を2026年4月21日（火）に発売いたします。
画集としても楽しめる！
ファン待望の本書では、小尾洋平（オビワン）氏の数多くのアートをふんだんに掲載し、その数はなんと756点！
配色本でもあり、画集としても楽しめるぜいたくな1冊が仕上がりました。
アジア中で大人気のかわいくてレトロなオシャレモチーフ×配色を、本書では「旅」「コスメ」「喫茶」「ステーショナリー」「ショップ」「レジャー」「グルメ」「謎解き」「イベント」の9つのテーマに合わせて、アイデアを3パターンずつ紹介しています。
かわいい作例から配色のイメージが簡単につかめる！
テーマごとにメインカラーを含む4つの色玉の配色パレットとイラストデザイン例をご提案。配色のイメージを直感的につかめます。
配色だけでなく、イラストモチーフやロゴのデザインの参考になる作例も多数掲載しています。
書籍概要
書名：センスがいい！がすぐできる イラスト配色モチーフBOOK
著者：小尾洋平（オビワン）
定価：2,420円（本体2,200円＋税）
発売日：2026年4月21日（火）
判型：A5判
ページ数：208ページ
ISBN：978-4-04-607924-4
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000574/)
プロフィール
小尾洋平（オビワン）
レトロな表現を得意とする、グラフィックデザイナー・イラストレーター。
広告、玩具、パッケージ、書籍の装丁、書籍など幅広く手掛けている。
X：@ob1toy(https://x.com/ob1toy)
Instagram：@ob1toy(https://www.instagram.com/ob1toy/)