大人気イラストレーター・小尾洋平（オビワン）による待望の配色本第2弾『センスがいい！がすぐできる イラスト配色モチーフBOOK』2026年4月21日（火）発売

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、小尾洋平（オビワン）著『センスがいい！がすぐできる イラスト配色モチーフBOOK』を2026年4月21日（火）に発売いたします。

画集としても楽しめる！

ファン待望の本書では、小尾洋平（オビワン）氏の数多くのアートをふんだんに掲載し、その数はなんと756点！

配色本でもあり、画集としても楽しめるぜいたくな1冊が仕上がりました。

アジア中で大人気のかわいくてレトロなオシャレモチーフ×配色を、本書では「旅」「コスメ」「喫茶」「ステーショナリー」「ショップ」「レジャー」「グルメ」「謎解き」「イベント」の9つのテーマに合わせて、アイデアを3パターンずつ紹介しています。

かわいい作例から配色のイメージが簡単につかめる！

テーマごとにメインカラーを含む4つの色玉の配色パレットとイラストデザイン例をご提案。配色のイメージを直感的につかめます。

配色だけでなく、イラストモチーフやロゴのデザインの参考になる作例も多数掲載しています。

書籍概要

書名：センスがいい！がすぐできる イラスト配色モチーフBOOK

著者：小尾洋平（オビワン）

定価：2,420円（本体2,200円＋税）

発売日：2026年4月21日（火）

判型：A5判

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-04-607924-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000574/)

プロフィール

小尾洋平（オビワン）

レトロな表現を得意とする、グラフィックデザイナー・イラストレーター。

広告、玩具、パッケージ、書籍の装丁、書籍など幅広く手掛けている。

X：@ob1toy(https://x.com/ob1toy)

Instagram：@ob1toy(https://www.instagram.com/ob1toy/)