ファンタジア文庫の人気シリーズ『アサシンズプライド』10周年を記念したオンラインくじが登場！

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株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『アサシンズプライド』の豪華賞品が手に入る＜『アサシンズプライド』10周年記念オンラインくじ＞を、2026年4月28日(火)12時より販売します。



当オンラインくじでは、原作イラストを使用した豪華賞品が満載！


選べるキャラファイングラフのほか、B2タペストリー、アクリルスタンド、【10連セット】購入特典としてミニブロマイドなど、ファン必携のアイテムをご用意しました。


また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「C賞 ミニ色紙全16種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!




＜『アサシンズプライド』10周年記念オンラインくじ 概要＞


販売期間：2026年4月28日(火)12:00～2026年5月26日(火)11:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/assassinspride/



■賞品ラインナップ

S賞：選べる！キャラファイングラフ（全2種）





A賞：B2タペストリー（全4種）








B賞：アクリルスタンド（全6種）





C賞：ミニ色紙（全16種）





D賞：ビッグ缶バッジ（全19種）






※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。


■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「C賞 ミニ色紙全16種セット」をプレゼント！




■おまけキャンペーン-1

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!


※期間により種類は異なります。


※全9種、ランダムでの配布となります。



【対象期間】


■前期：


クーファ＆メリダ


メリダ ネグリジェ


メリダ＆エリーゼ＆ミュール＆サラシャ


ミュール＆サラシャ


メリダ＆エリーゼ＆ミュール＆サラシャ 花束


2026年4月28日(火)12:00～5月12日(火)11:59



■後期：


メリダ＆エリーゼ 聖ドートリッシュ女学園


ミュール＆サラシャ 私服


メリダ リボン


エリーゼ＆ミュール＆サラシャ リボン


2026年5月12日(火)12:00～5月26日(火)11:59




■おまけキャンペーン-2

【20連セット】をご購入いただいたお客様には、「選べる！アクリルスタンド」をもれなく1個プレゼント!!


※全2種、購入後に好きな絵柄をお選びいただけます。




■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！



■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido



■商品に関するお問い合わせ


くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/