ファンタジア文庫の人気シリーズ『アサシンズプライド』10周年を記念したオンラインくじが登場！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『アサシンズプライド』の豪華賞品が手に入る＜『アサシンズプライド』10周年記念オンラインくじ＞を、2026年4月28日(火)12時より販売します。



当オンラインくじでは、原作イラストを使用した豪華賞品が満載！

選べるキャラファイングラフのほか、B2タペストリー、アクリルスタンド、【10連セット】購入特典としてミニブロマイドなど、ファン必携のアイテムをご用意しました。

また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「C賞 ミニ色紙全16種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!

＜『アサシンズプライド』10周年記念オンラインくじ 概要＞

販売期間：2026年4月28日(火)12:00～2026年5月26日(火)11:59

販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。

購入ページ：https://kujibikido.com/lp/assassinspride/

■賞品ラインナップ

S賞：選べる！キャラファイングラフ（全2種）

A賞：B2タペストリー（全4種）

B賞：アクリルスタンド（全6種）

C賞：ミニ色紙（全16種）

D賞：ビッグ缶バッジ（全19種）

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーン

期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「C賞 ミニ色紙全16種セット」をプレゼント！

■おまけキャンペーン-1

【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!

※期間により種類は異なります。

※全9種、ランダムでの配布となります。

【対象期間】

■前期：

クーファ＆メリダ

メリダ ネグリジェ

メリダ＆エリーゼ＆ミュール＆サラシャ

ミュール＆サラシャ

メリダ＆エリーゼ＆ミュール＆サラシャ 花束

2026年4月28日(火)12:00～5月12日(火)11:59

■後期：

メリダ＆エリーゼ 聖ドートリッシュ女学園

ミュール＆サラシャ 私服

メリダ リボン

エリーゼ＆ミュール＆サラシャ リボン

2026年5月12日(火)12:00～5月26日(火)11:59

■おまけキャンペーン-2

【20連セット】をご購入いただいたお客様には、「選べる！アクリルスタンド」をもれなく1個プレゼント!!

※全2種、購入後に好きな絵柄をお選びいただけます。

■「くじ引き堂」とは

スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！

ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！

■関連サイト

「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/

「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido

■商品に関するお問い合わせ

くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/