ファンタジア文庫の人気シリーズ『アサシンズプライド』10周年を記念したオンラインくじが登場！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、『アサシンズプライド』の豪華賞品が手に入る＜『アサシンズプライド』10周年記念オンラインくじ＞を、2026年4月28日(火)12時より販売します。
当オンラインくじでは、原作イラストを使用した豪華賞品が満載！
選べるキャラファイングラフのほか、B2タペストリー、アクリルスタンド、【10連セット】購入特典としてミニブロマイドなど、ファン必携のアイテムをご用意しました。
また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「C賞 ミニ色紙全16種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!
＜『アサシンズプライド』10周年記念オンラインくじ 概要＞
販売期間：2026年4月28日(火)12:00～2026年5月26日(火)11:59
販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。
購入ページ：https://kujibikido.com/lp/assassinspride/
■賞品ラインナップ
S賞：選べる！キャラファイングラフ（全2種）
A賞：B2タペストリー（全4種）
B賞：アクリルスタンド（全6種）
C賞：ミニ色紙（全16種）
D賞：ビッグ缶バッジ（全19種）
※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。
■Xフォロー&リポストキャンペーン
期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「C賞 ミニ色紙全16種セット」をプレゼント！
■おまけキャンペーン-1
【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニブロマイド」をもれなく1枚プレゼント!!
※期間により種類は異なります。
※全9種、ランダムでの配布となります。
【対象期間】
■前期：
クーファ＆メリダ
メリダ ネグリジェ
メリダ＆エリーゼ＆ミュール＆サラシャ
ミュール＆サラシャ
メリダ＆エリーゼ＆ミュール＆サラシャ 花束
2026年4月28日(火)12:00～5月12日(火)11:59
■後期：
メリダ＆エリーゼ 聖ドートリッシュ女学園
ミュール＆サラシャ 私服
メリダ リボン
エリーゼ＆ミュール＆サラシャ リボン
2026年5月12日(火)12:00～5月26日(火)11:59
■おまけキャンペーン-2
【20連セット】をご購入いただいたお客様には、「選べる！アクリルスタンド」をもれなく1個プレゼント!!
※全2種、購入後に好きな絵柄をお選びいただけます。
■「くじ引き堂」とは
スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！
ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！
■関連サイト
「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/
「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido
■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂 https://kujibikido.com/contact/