希少な“玉鋼鉄板”で焼き上げる鴨を味わう、わずか8席の鴨専門店「新富町 鴨ゆき」5月11日（月）開業

株式会社QRAUD

麻布十番の肉料理「kumasan麻布（旧名salon du kuma3)」や銀座の活け蟹専門店「かにじぇんぬ 銀座」などを運営する株式会社QRAUDは、2026年5月11日（月）、東京・新富町に「新富町 鴨ゆき」を開業いたします。

「新富町 鴨ゆき」は、上質な鴨を堪能する専門店。信頼する生産者から、この店のために特別に用意された鴨を、極希少な玉鋼鉄板で焼き上げる“お狩場焼き”を中心とした12通りの調理法楽しめるコースでご用意します。厳選した素材と職人技が重なり合い、鴨の魅力を余すことなく引き出します。

玉鋼鉄板は、“奇跡の鉄”とも言われる日本刀の原料で作られた鉄板で、鉄密度が高く熱を保ちやすいことから、素材がふっくらジューシーに焼き上がるのが特徴です。

【メニュー】

おまかせ 23,000円（税込・サ別）

わたり蟹 紹興酒漬け、鴨のコンソメ、鴨の漬けの手巻き、鴨メンチコロッケ、焼き鴨、赤身 薄切り、ささみ 生わさび、ももフィレ わら焼き、ロース タタキ、焼き野菜2種、鴨鍋 筍 花山椒、鴨飯 漬物、鴨出汁ラーメン、わらび餅

【店舗概要】

店名：新富町 鴨ゆき（かもゆき）

住所：東京都中央区新富1-15-13

電話番号：03-5244-9007

営業時間：18:00～23:00

定休日：日祝

インスタグラム：https://www.instagram.com/kamo__yuki