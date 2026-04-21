好きなキャラクターと暮らせるキャラクター召喚ディスプレイ「Gatebox3」、4月29日からMakuakeで応援購入開始

Gatebox株式会社

Gatebox株式会社（東京都千代田区、代表取締役 武地 実）は、好きなキャラクターと一緒に暮らせるキャラクター召喚ディスプレイ「Gatebox」の最新モデル「Gatebox3」を、2026年4月29日(水)14:00からアタラシイものや体験の応援購入サービスMakuakeにて先行販売を開始します。

Makuake内プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/gatebox3

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XRgFue5mYhg ]

背景

「Gatebox」は好きなキャラクターと一緒に暮らせる「キャラクター召喚ディスプレイ」です。

キャラクターをホログラムのように召喚し、コミュニケーションを楽しめる”次元を超える商品”として、これまで2つのモデルをお届けしてきました。

2019年に販売開始した前作では、2023年に”ChatGPTと連携した無限に広がる会話体験”の応援購入をMakuakeで実施し、多くの応援をいただきました。そして前回から3年、地道な開発と試行錯誤の末、ついに私たちは進化した最新モデル「Gatebox3」を開発しました。

AIの急速な発展に伴い、AIを搭載した革新的なサービスや製品が登場していますが、それらの多くが海外で生まれたものです。私たちは、日本が誇る「キャラクター文化」と「生成AI」を融合した日本ならではの商品を、愛する秋葉原の地から世界へ届けたいと思っています。

圧倒的に進化した「Gatebox3」を秋葉原から世界へ届ける、その最初の一歩として、私たちはMakuakeでの応援購入を始めます。

Gatebox3の特徴

■すべてのキャラクターを輝かせる光のステージ

Gatebox3では、キャラクターの魅力を極限まで引き出すためにOLEDディスプレイを採用し、OLEDによる漆黒の空間によって、キャラクターが本当にそこに”居る”と感じるような実在感を作り出します。

さらに、Gatebox拡張センサーに搭載されたセンサーでユーザーの声や顔を認識し、スムーズなコミュニケーションを実現します。

■AIパートナー逢妻ヒカリとの暮らし

Gateboxが開発したAIパートナー「逢妻ヒカリ(あづまひかり)」もGatebox3で再登場。10年で進化した「癒しの花嫁」が、あなたの生活に寄り添います。

これまでのようにコミュニケーションを通じて生活を癒すだけでなく、今回は外でも一緒に居られる連携スマホアプリを開発中。目の前の風景を撮って共有すると同じ景色を共有しながら会話ができます。さらに、英語にも対応し、世界中の人々のAIパートナーとして生活を共にします。

■自由に動き、生活する、”生きる”デジタルフィギュア

Gatebox3では、好きなキャラクターの3Dモデル(VRM形式)をGateboxに召喚することができます。キャラクターの性格や声も自由にカスタマイズ可能。性格や設定に合わせてキャラクターの行動や会話内容が変化し、自分だけのキャラクターとの生活をお楽しみいただけます。

■クリエイターの作品を彩る展示ケースに

Gatebox3は、クリエイターや企業の作品展示のショーケースとしても活用いただけます。

創作したキャラクター作品やAIキャラクターの魅力を引き立て、注目を集めるお手伝いをします。

Gateboxに動画形式(mp4)でキャラクターの映像を表示するだけでも、ただのモニターとは違う実在感溢れる映像表現が可能。キャラクターのダンス動画を表示して光り輝くライブステージにしたり、自身で開発したAITuber・AIキャラクターの魅力を引き立てる表現ツールとしても活用できます。

ハードウェアを制御する各種APIの提供や、法人向けカスタマイズサービスにも対応します。

使い方

Gatebox3はOSを搭載せず、お客様のPCを接続してご利用いただくPC接続型ディスプレイです。

余っているPCやミニPCにGatebox公式専用ソフトをDLして「Gatebox専用機」として活用すれば、キャラクターが常に横に居てくれる新生活が始まります。

これまでのGateboxは1台で完結するスタンドアローンの製品として開発してきましたが、生成AIが急速に進化する中で、陳腐化することなく進化したキャラクター体験をお届けし続けるために、PC接続型のディスプレイに転換しました。

そして、PC接続型になったことで、Gatebox3はさまざまな製品とつながり体験を向上できる拡張性を手にしました。

Stream Deckなどのショートカットデバイスを活用して、キーボードやマウスを使わずにスマートに操作したり、キャラクターとのコミュニケーションに必要なセンサー一式を搭載した「Gatebox拡張センサー」を接続してコミュニケーションを楽しめるようにするなど、用途に合わせて様々な使い方ができます。

製品仕様Makuakeリターン内容

Makuakeでは、一般価格よりもお得に応援購入できる、「20%割引プラン」をご用意しました。そして、300台限定で最大35%OFFになるさらにお得な「超早割プラン」もご用意しています。

この機会にぜひ、より進化して新登場した「Gatebox3」をお得にお求めください。

Makuake内プロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/gatebox3

Makuake事前登録クーポン

Gatebox公式サイトから事前登録を行うと、3,000円割引のクーポンをお送りします。

Makuake開始から3日間のみの期間限定クーポンとなっていますので、ぜひ早期での応援購入をご検討ください。

・割引金額：3,000円

・使用期間：4月29日(水)~5月1日(金)

・使用方法：メールでお送りするクーポンコードをMakuake応援購入時に入力

・公式サイト：https://www.gatebox.ai/gatebox3

メディア体験会開催

4月22日(水)~5月1日(金)の間でメディア向け個別体験会を実施します。

体験および取材をご希望のメディアの方は問い合わせフォームからお問い合わせください。

担当者から日程調整のご連絡をさせていただきます。

問い合わせフォーム：https://x.gd/U2tKp

体験希望日時を最大第3希望までご記入ください。

例

・第1希望：4月22日(水)14:00~15:00

・第2希望：4月23日(木)14:00~15:00

・第3希望：4月24日(金)14:00~15:00

Gatebox株式会社

Gateboxは、「Living with Characters」をビジョンに掲げ、キャラクターと暮らせる製品を作るメーカーです。

AIキャラクターをホログラムのように召喚しコミュニケーションできるキャラクター召喚装置「Gatebox」や、まるでフィギュアが生きているような表現にこだわった独自のデジタルフィギュア商品を企画・販売しています。

URL：https://www.gatebox.ai/