ついに茨木市初出店！「カラオケまねきねこ 茨木園田店」4月28日（火）12時グランドオープン！

株式会社コシダカ

株式会社コシダカ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高 博）は、2026年4月28日（火）12時より、大阪府茨木市に「カラオケまねきねこ 茨木園田店」をオープンいたします。茨木市への初出店を記念し、地域一番の人気店を目指して最新の設備を整えました。店内には裸足で安心して遊べる「キッズルーム」を2部屋完備しており、小さなお子様連れのご家族でも周囲を気にせずカラオケをお楽しみいただけます。また全室禁煙（喫煙スペース有）でクリーンな環境をご提供するとともにまねきねこの代名詞でもある「飲食物の持ち込み自由」でパーティーやご家族でのひと時など、自由な用途でご利用いただけます。

■オープニングプロモーション

キッズルームはイメージです。

オープンを記念し、地域の皆様に喜んでいただける特別なキャンペーンを実施いたします。

〇野菜詰め放題イベント

当日1,000円以上お会計いただいたお客様を対象に、野菜の詰め放題を開催いたします。

（※数に限りがあるため、無くなり次第終了。お一人様1回限り）

〇期間限定！ハズレなしの「グランドオープンキャンペーン」

下記の中から次回来店時から使えるお得なクーポン配布を実施します。

・お会計金額の総額から10%または20%OFF

・室料0円クーポン（平日限定）

・ポテト食べ放題（特別価格300円）※税込み

・アルコール飲み放題（特別価格30分300円）※税込み

※クーポンの利用期間は6月末まで利用可能です。

※詳細は店舗にてご確認ください。

■店舗特設ページ

URL：https://www.karaokemanekineko.jp/locations/osaka/ibaraki-shi/ibaraki-sonoda-store/

■店舗概要

店舗名：カラオケまねきねこ 茨木園田店

オープン日時：2026年4月28日（火） 12:00

所在地：〒567-0825 大阪府茨木市園田町2-4 2F

電話番号：072-665-6364

営業時間：9:00～翌5:00

設備：キッズルーム2部屋、全室禁煙、飲食物持ち込みOK

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界4か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official