【福岡ソフトバンクホークス】5/8ピンクフルデー始球式にハローキティ登場！コラボグッズ販売も♪

福岡ソフトバンクホークス株式会社

ピンクフルデー2026初戦となる5月8日（金）の始球式にハローキティが決定しました！

当日は今年35周年を迎えたサンリオキャラクターパーク ハーモニーランドより、ポムポムプリン、シナモロール、ウィッシュミーメルも来場し、イニング間演出などに登場し試合を盛り上げます♪

さらに、5月8日（金）より公式オンラインストア・HAWKS STOREにて「サンリオキャラクターズコラボグッズ」の販売も決定！ハローキティ ピンクフル限定ユニフォームデザインや、選手が選んだお気に入りのサンリオキャラクターとのコラボグッズ、元気なうさぎの女のコ「ウサハナ」とのコラボグッズが登場します！お楽しみに♪

5/8（金）始球式にハローキティ登場！ハーモニーランドからお友達も応援に駆けつけます♪

始球式にハローキティが登場！サンリオのキャラクターたちがイニング間演出や試合後セレモニーに登場します♪ピンクフルデー3日間はビジョン演出がサンリオキャラクターの限定コラボ仕様になるなど、ピンクフルデ―をかわいく彩ってもらいます！また、5月8日（金）限定で4ゲート外にはサンリオのテーマパークらしさを感じられるようなかわいい撮影を楽しめるブースも設置します。

■来場キャラクター

ハローキティポムポムプリンシナモロールウィッシュミーメル

■登場タイミング（予定）

・17:30頃 試合前インフォメーション

・17:58頃 始球式（ハローキティ）

・5回裏終了後 マジカルペンライトタイム

・7回表終了後 ホークスラッキーセブン

ハローキティ コメント

35周年をむかえた大分のサンリオキャラクターパーク ハーモニーランドから遊びに来ました！ハローキティです(ハート)福岡ソフトバンクホークスの始球式に参加します。みんなでハローキティの限定ユニフォームを着ていっしょに盛り上がりましょう♪

※出演内容については、変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

ハローキティ ピンクフル限定ユニフォームデザイングッズ

ハーモニーランド35周年を記念した特別企画！ハローキティ ピンクフル限定ユニフォームのデザインを取り入れたグッズです♪（一部紹介）

フェイスタオル（2,200円）クリアツインメガホン（1,400円）

サンリオキャラクターズ選手推しキャラコラボグッズ

選手それぞれが選んだ好きなサンリオキャラクターズとのコラボデザイン！

サンリオキャラクターズと一緒に推し選手を応援しよう♪（一部紹介）

フェイスタオル（全30選手・2,200円）アクリルキーホルダー（全30選手・1,100円）

ウサハナコラボグッズ

元気なうさぎの女のコ「ウサハナ」のコラボグッズが登場！

ピンクリボンユニフォームを着た可愛い「ウサハナ」とピンクフルデーを楽しもう！（一部紹介）

ぬいぐるみ（3,850円）トートバッグ（2,900円）

他にも多数グッズをご用意しております！詳しくはホークス公式サイトをご確認下さい♪

（公式オンラインストアは販売開始の5/8以降にご覧いただけます）

詳しくはこちら :https://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/202600996410.html

販売店舗/発売日

・ホークス公式オンラインストア/受注販売：5月8日（金）～5月18日（月）13:00

・HAWKS STORE HOME（みずほPayPayドーム ナッツRV 8ゲート外）/在庫販売：5月8日（金）～

※商品在庫数には限りがあります。売り切れの場合はご容赦ください。

※当日の状況によりご購入制限を設ける可能性がございます。

※商品ページは発売後にご確認いただけます。

※画像は全てイメージです。価格は全て税込です。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670762

販売に伴う注意事項

HAWKS STORE HOME 入店待機列について

・5月8日（金）9:00頃より待機列にお並びいただけます。

・5月9日（土）、10日（日）8:00頃より待機列にお並びいただけます。

※当日の状況により前後する可能性があります。

※待機列の途中合流は禁止です。

※シート張りなどによる列を離れての待機列の確保はできません。

ピンクフルデーとは

入場者全員に配布する限定ユニフォームやアイテムなどで球場がピンクに染まり、野球観戦はもちろん、当日限定のさまざまな企画で誰もがそれぞれの楽しみ方ができる、”非日常”のエンターテインメントを提供するイベントです。また、当日は乳がん検診の受診を啓発・推進する「ピンクリボン運動」の取り組みを実施し、選手がピンクリボンユニフォームを着用して試合に臨むほか、球場内各所をピンクに装飾します。

▼ピンクフルデー2025年実施風景

ピンクフルデー2026特設サイト：https://www.softbankhawks.co.jp/ex/pinkfulday/(https://www.softbankhawks.co.jp/ex/pinkfulday/)