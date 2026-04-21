大河幻想ラジオドラマ魔道祖師 POP UP SHOPの事後通販スタート！
株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年4月21日(火)より大河幻想ラジオドラマ魔道祖師 POP UP SHOPの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。
有楽町マルイ 8Fにて開催しておりました大河幻想ラジオドラマ魔道祖師 POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4656
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年4月21日(火)12:00～5月7日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年6月中旬～下旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ(ランダム)
初夜&静室&婚礼
価格：605円（税込）
セット：6,050円（税込）
種類数：全10種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
クリアカード(ランダム)
初夜&静室&婚礼
価格：605円（税込）
セット：5,445円（税込）
種類数：全9種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
箔押し風ポストカードセット
初夜&静室&婚礼
価格：2,640円（税込）
種類数：全1種
※8枚セット
アクリルジオラマ
価格：各3,960円（税込）
種類数：全4種
～初夜の誓い～ Anniversary Edition
価格：2,200円（税込）
種類数：全1種
～静室の想い～ Anniversary Card
価格：各2,200円（税込）
種類数：全2種
～婚礼の契り～
ペアリング付きアクリルカード
価格：5,720円（税込）
種類数：全1種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4656
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年4月21日(火)12:00～5月7日(木)23:59
【発送予定日】
・2026年6月中旬～下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)MiMi 晋江文学城 墨香銅臭原作
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売