唯一無二のヘッドウェアブランド ATiiSSU、Stray Kids Felixと共にした「DESERT COWBOY COLLECTION」キャンペーンフィルムのフルバージョンを公開！

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新たなスタイルの領域を広げる唯一無二のヘッドウェアブランドATiiSSU（アティシュ）は、4月21日、Stray KidsのFelixと共にしたブランド初のキャンペーンフィルム「DESERT COWBOY COLLECTION（デザートカウボーイコレクション）」のメインフィルムを公開し、ブランド独自の美的世界観の到達点を示しました。

4月10日に公開された、首のない人物や棚の上で動く頭部が登場する衝撃的なティザー映像で世界中の注目を集め、大きな話題を呼んだATiiSSUは、本キャンペーンフィルムを通じて、灼熱のエネルギーが揺らめく砂漠の中心で展開される圧倒的なストーリーを完成させました。

果てしなく続く砂の流れと揺らぐ熱気の中で展開される本キャンペーンは、異なる次元の境界が曖昧になった世界観の中、主人公であるStray KidsのFelixと未知の存在「ハエトリソウ」が対峙するスリリングな瞬間を描いています。ヘヴィメタルサウンドを基盤とした力強いパフォーマンスは、ATiiSSUの実験的な世界観をより鮮明に印象づけ、Stray KidsのFelixと「ハエトリソウ」のエネルギーの相互作用から生まれたレザーメタルヘッドウェアは、単なるアイテムを超えた新たなスタイルの可能性を提示しています。

特に、ATiiSSUのローンチ当初からブランドのアイコンとして共にしてきたStray KidsのFelixは、神秘的なビジュアルと圧倒的なカリスマでATiiSSUのヘッドウェアを見事に体現しました。ハエトリソウとの対峙シーンで見せた独創的な演技は、ブランド特有の枠にとらわれない創造性を最大限に引き出しています。

キャンペーン映像を通じて初公開された「DESERT COWBOY COLLECTION」は、果てしなく続く砂漠の風景と灼熱の熱気からインスピレーションを得て、自由な動きと緊張感が交錯する新たなウェスタンムードを提案。

ニットやオーガンザ、ブラックレザーが重なり合うレイヤーの上を流れるシルエットとドレープに、プリーツテクスチャーが重なり、さらにリズミカルに配置されたストーンやキュービック装飾が加わり、光と動きが交差する立体的なビジュアルを完成させています。

本コレクションは、キャンペーン映像と共にATiiSSU公式オンラインストア（www.atiissu.com）にて先行公開されており、メインコレクションに加え、春夏シーズンに向けたデイリーラインナップも展開予定です。

正式ローンチは4月28日を予定しており、韓国にて展開されます。公式オンラインストアのほか、ソウルに位置するDESERT COWBOY COLLECTIONポップアップ、ATiiSSU DOSAN FLAGSHIP STORE、HAUS NOWHERE SEOUL STOREにてご覧いただけます。

また、4月28日のコレクションローンチと同時にオープンする「DESERT COWBOY COLLECTION」ポップアップは、ATiiSSU DOSAN FLAGSHIP STOREのすぐ隣に位置し、ウェスタンカウボーイのイメージを現代的に再解釈した空間として構成されています。ポップアップでは、キャンペーン映像内でStray KidsのFelixおよび登場人物が着用した主要アイテムを実際に試着できるほか、AI技術を活用したフォトブースを通じて、ATiiSSUの世界観を没入的に体験いただけます。

今回のキャンペーンフィルム公開を通じて、ATiiSSUはグローバルヘッドウェア市場における存在感をさらに強化し、ブランドの唯一無二のポジションを改めて証明しました。

公開後は世界的な関心が高まり続けており、コレクションのローンチへの期待も一層高まっています。

「DESERT COWBOY COLLECTION」キャンペーンフィルムのフルバージョンは、ATiiSSU公式Instagram（@atiissu）にてご覧いただけます。

ATiiSSU DESERT COWBOY COLLECTION POP-UP

ソウル特別市 江南区 新沙洞 645-24

営業時間：11:00-21:00（MON-SUN）

ATiiSSU 公式オンラインストア

www.atiissu.com

@atiissu

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