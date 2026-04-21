ボンボンTVのよっち、母校・富山県高岡市立南条小学校で「一日交通部長」に就任！

UUUM株式会社

UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下「UUUM」）は2026年4月15日、株式会社講談社と共同運営するYouTubeチャンネル「ボンボンTV」のリーダー「よっち」が、自身の母校である富山県高岡市立南条小学校にて「一日交通部長」に就任し、交通安全啓発活動を実施したことをお知らせします。

本活動は「春の全国交通安全運動」の一環として、児童たちの安全意識向上や富山県高岡市の交通安全意識を高めることを目的に開催されました。

■ 当日のレポート

母校への恩返しと、次世代への安全啓発

イベントは、よっちの母校である南条小学校の体育館にて、新1年生およそ50名を集めて行われました。児童たちからの温かい拍手で迎えられながら、「一日交通部長」の委嘱式では、富山県警察本部交通部長より委嘱状が読み上げられ、よっちの胸に「一日交通部長」のタスキがかけられました。

教室では、道路を横断する際の基本動作「右見て、左見て、確かめよう！」を、よっちと一緒に歌って踊りながら練習。横断歩道の正しい渡り方を指導しました。

教室から道路へ。校門前の横断歩道で「右見て、左見て」を実践

体育館での学習後、一行は学校の目の前にある実際の横断歩道へと移動しました。

「今学んだことを実践してみよう」というよっちの呼びかけに、児童たちは1組と2組に分かれて参加。よっちは一人ひとりの歩行を見守りながら、「右見て、左見て、もう一度右を見て」と声をかけ、横断歩道の正しい渡り方を丁寧に指導しました。

「自分の安全を守って」-反射材の贈呈

実技終了後には、よっちから児童の代表者へ反射材が贈呈されました。 夕暮れ時や夜間、反射材がドライバーに自分の存在を知らせる大切な役割を果たすことを説明。「自分の大切な命を守ってほしい」という願いを込め、エールを送りました。

1日交通安全部長を終えて、よっちのコメント

「今回、僕の原点でもある母校・南条小学校で『一日交通部長』という大役を任せていただき、本当に光栄で胸がいっぱいです！ピカピカの1年生のみんなが一生懸命に僕の話を聞いて、元気に手を挙げて横断歩道を渡る姿を見て、胸が熱くなりました。普段は動画を通じて『楽しい』を届けていますが、その楽しさもみんなの安全があってこそ。僕ら大人が率先してルールを守り、背中を見せていくことの大切さを改めて肌で感じました。配信者としても、ただ面白いだけではなく、見ているみんなが自分自身の身を守れるようなメッセージを届けていきたいと、強く身が引き締まる思いです。これからも母校の後輩たち、そして全国のみんなが笑顔で毎日を過ごせるよう、僕にできる発信を全力で続けていきます！」

ボンボンTVについて

UUUMと株式会社講談社が共同で運営しているYouTubeチャンネル。

2026年4月時点で、チャンネル登録者数は283万人、チャンネル開設からの累計再生回数は68億回再生に上ります。

「ボンボンTV」は、「まずは見てみる、やってみる！」を合言葉に日々チャレンジ！実験や工作をはじめとした「やってみた動画」や小学生トレンドを絡めたバラエティ企画をボンボン発信する「面白くて、ためになる」ネット放送局です。



ボンボンTV YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Bom-BomTV

UUUMについて

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。 国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。 15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。

社名：UUUM（ウーム）株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

コーポレートサイト：https://uuum.co.jp/

クリエイターサイト：https://uuum.jp/