【TAC FP講座】１級FP（学科）本試験大予想［2026年5月24日試験］をオンラインにて実施！＜無料＞

TAC株式会社TAC FP講座「1級FP技能検定試験 本試験大予想セミナー」

本試験大予想セミナーは、TAC FP1級・CFP(R)コースを担当する月井京講師が担当。TAC受講生はもちろん、どなたでも視聴可能です。オンライン形式で実施しますので、気軽にご参加ください。

「1級受検生必見！本試験大予想セミナー」

“合格の秘訣”を大公開！

▼セミナー概要

日時：2026年4月27日（月）19：00～20：00

担当：月井 京 講師

内容：長年培ってきたTACの分析力を駆使して、本試験を大胆予想します。確実に押さえておきたい頻出論点もご紹介します。

視聴方法：Zoomウェビナー

参加料：無料（要予約）

※ライブ配信で、入退室は自由です。顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

セミナーのお申込みはこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/sokuhou.html#sokuhoukai

1級（学科）本試験解説動画

FP1級試験対策コースも担当するTAC講師による詳細な解説動画をご視聴いただけます。申込者限定で「1級（学科）本試験解説動画」を無料視聴できる専用ページをご用意！後日、全科目から重要問題をピックアップした解説動画を期間限定で無料配信いたします。

本試験の振り返りや復習はもちろん、これから受検予定の方も過去問の傾向確認に最適です。お得なこの機会にぜひご利用ください。

▼無料視聴概要

・動画視聴請求受付期間

2026年4月17日（金）～5月31日（日）

・動画公開期間

2026年7月24日（金）～9月12日（土）予定

※1級（学科）本試験解説動画は、全問解説するものではありません。動画請求・公開終了後は、有料申込にてご視聴いただけます。

本試験解説動画の請求はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp/sokuhou.html#kaisetu1

資格の学校TAC FP（ファイナンシャルプランナー）講座の詳細はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_fp.html

TAC FP講座は開講実績33年以上。最新の試験傾向を分析・反映したカリキュラムと実務のプロ・受験指導のプロ講師陣によるわかりやすい講義で、FP3級から1級・CFP(R)取得を目指す方まで幅広く対応したコースを開講しています。また毎年改訂のオリジナル教材や多様なニーズに対応した学習メディアや安心のフォロー制度などで効率的な学習・合格をサポートしています。

■TAC株式会社概要

会社名:TAC株式会社

設立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本社:〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト:https://www.tac-school.co.jp/

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