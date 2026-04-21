東筑軒 折尾本店、4月25日グランドオープン

株式会社東筑軒

北九州・折尾駅の名物駅弁「かしわめし」を製造・販売する株式会社東筑軒（本社：福岡県北九州市八幡西区、代表取締役社長：山内裕太）は、2026年4月25日（土）、折尾本社1階を全面リニューアルし、東筑軒初となるロードサイドモデル店舗「折尾本店」をグランドオープンいたします。

■ 駅弁の東筑軒が、“駅の外”へ踏み出す新たな挑戦

1921年の創業以来、東筑軒は駅弁「かしわめし」を中心に、駅という場所を通して地域の食文化を届けてまいりました。

このたびオープンする新店舗は、そうした100年を超える歴史の中で初めて、“駅の外”へ本格的に広がる新たな挑戦です。

これまで東筑軒は、“駅の味”“旅の味”として多くのお客様に親しまれてきました。

一方で、地域の暮らし方や食のあり方は時代とともに少しずつ変化しています。

そうした中で東筑軒は、長年守り続けてきた味と文化を大切にしながら、これからは「駅から街へ」という想いのもと、日常の中でもっと気軽に立ち寄っていただける存在を目指してまいります。

■立ち食い文化を残しながら、座って楽しめる新しい東筑軒へ

新しい折尾本店では、これまで親しまれてきた立ち食い文化を大切に残しながら、座ってゆっくり食事を楽しめる空間も新たに設けました。

広々とした椅子席昔ながらの立ち食いスペースおしながき表紙

うどん・そばはもちろん、セットものや丼、冷やし、単品など多彩なメニューを取りそろえ、通勤・通学や旅の途中に立ち寄る場としてだけでなく、地域の皆さまが日常の食事の場としても気軽に利用できる店舗を目指します。

また、13種類のうどん・そばに、12種類のトッピングを組み合わせる楽しさもご提供します。

“何を食べようか選ぶ時間そのものが楽しい”──

そんな新しい東筑軒の魅力もお届けしてまいります。

■ 店舗で炊いた“温かいかしわめし”を、もっと身近に

東筑軒の最も大切な商品である「かしわめし」を、新しい折尾本店では店舗で炊いた温かい状態でご提供します。

これまで時間帯によっては品切れとなり、楽しみにお越しいただいたお客様に残念な思いをさせてしまうこともありました。

新しい折尾本店では、そうした声にも少しでもお応えできるよう、より安心して、より身近に東筑軒のかしわめしを楽しんでいただける環境を整えました。

長く守り続けてきた原点の味を、これまで以上に身近に、そしてあたたかくお届けします。

■ 小石原焼・やままる窯の茶碗で味わう、歴史と手仕事のぬくもり

小石原焼・やままる窯の茶碗

器にもこだわり、かしわめしは小石原焼・やままる窯の茶碗でご提供します。

約350年の歴史を持つ小石原焼の手仕事の温かさと、長く受け継がれてきた東筑軒のかしわめしの歴史。その両方に通う“受け継がれてきたものの力”に惹かれ、東筑軒自慢のかしわめしをこの茶碗でお届けしたいと考えました。

味わいだけでなく、器のぬくもりも一緒に感じていただける一杯をご提供します。

■ 九州産小麦100％・完全無添加のうどん麺と、12種類の薬味処

新しくなったうどん麺・薬味処

うどん麺には九州産小麦100％と北海道産全粒粉を使用し、完全無添加で仕上げました。

つるつる、もちもちの食感と、東筑軒らしいやさしいだしの組み合わせも、新店舗の大きな魅力のひとつです。

さらに店内には、12種類の薬味をそろえた「薬味処」を設けました。

うどんはもちろん、惣菜にも合わせながら、自分好みの味を見つける楽しさをご提案します。

■「駅弁から、地域の食堂へ」 次の100年へ向けた第一歩

本取り組みは、東筑軒が掲げる「駅弁から、地域の食堂へ」という新たな役割に向けた第一歩です。

創業以来守り続けてきた原点の味を大切にしながら、地域により近い場所で、より身近に、よりあたたかく食を届けていく。

折尾で育てていただいた東筑軒だからこそ、この新しい挑戦もまた、地域の皆さまとともに成長していきたいと考えています。

4月25日のグランドオープンを通じて、東筑軒は次の100年へ向けた新たな一歩を踏み出します。

■ 折尾本店 グランドオープン概要

店舗名：東筑軒 折尾本店

オープン日：2026年4月25日（土）

営業時間：6:00～22:00（LO:21:30）

所在地：福岡県北九州市八幡西区堀川町4番1号

内容：かしわめし・うどん・そば・惣菜等の販売、店内飲食

■ 会社概要

商号 ： 株式会社東筑軒

代表者 ： 代表取締役 山内 裕太

所在地 ： 〒807-0861 福岡県北九州市八幡西区堀川町４番１号

事業内容 ： 弁当製造販売・仕出し製造販売・うどん店営業

URL ： https://tochikuken.co.jp/