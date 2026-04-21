物価高でも最高級和牛を身近に！4月28日（火）「飛騨牛焼肉 伏見屋本店」が名古屋駅前に誕生

株式会社AJドリームクリエイト

株式会社AJドリームクリエイト（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：蓮川 昌実）は、2026年4月28日(火)、飛騨牛を丸ごと一頭仕入れ、熟練職人の手切りによって無駄なくカットし豊富な部位のメニューを提供する「飛騨牛焼肉 伏見屋本店」を、名古屋駅前にオープンします。

「飛騨牛焼肉 伏見屋本店」は、これまで弊社が展開してきた店舗の中で最も名古屋駅に近い、アクセス抜群の立地に誕生します。そこで日本一に輝いた実績を持つ「飛騨牛」を、本場・飛騨高山より約1～2割お値打ちにご提供します。 その理由は「一頭買い」と「自社セントラルキッチン」にあります。丸ごと一頭買いすることで高価な部位も安く仕入れ、焼肉に向かない部位も系列の肉バルでハンバーグ等に活用して食材ロスを削減。さらに、愛知県内の自社キッチンからの店舗直送で中間マージンをカットし、最高級和牛の日常的なご提供を実現しました。

店舗概要

・店舗名称：飛騨牛焼肉 伏見屋本店

・住 所：愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28 桜通豊田ビル B1F

・座 席：60席（半個室6席）

・店舗面積：37.4坪

・オープン：2026年4月28日（火）

商品紹介

飛騨牛おひつ御膳 \4,180（税込）

岐阜の厳選食材で作る「飛騨牛焼肉 伏見屋本店」の名物。米は岐阜・美濃地方のみで栽培される“幻のお米”「ハツシモ」を、お肉は選び抜かれた上質な飛騨牛を使用しています。

【美味しい食べ方】

１.お肉にタレをたっぷり絡め、サッと炙る程度にお焼きください。（片面5～10秒）

２.まずは、香ばしく焼いたお肉とご飯をご一緒に。その後は、卵黄を絡め味の変化をお楽しみください。

３.最後にお出汁をかけ、薬味とともにあっさりとお召し上がりください

インバウンド対応とビジネス展望

既存店（前沢牛舎伏見屋、伏見屋飛騨牛別邸）では、2023年より本格的なインバウンド対策を開始し、モバイルオーダーシステムの多言語対応、各言語のメニューブック完備するほか、英語、中国語、韓国語を話せる社員・アルバイトを店舗に配置しております。その結果、現在では外国人客比率が約7割（韓国・中国・その他アジア・欧米中心）に達しています。売上高も、インバウンド施策が奏功し、24年昨対比185%、25年昨対比122%、26年3月現在136%と、力強い成長を継続しております。

「飛騨牛焼肉 伏見屋本店」でも、既存店と同様の多言語対応を実施いたします。海外からのお客様にも安心してお声がけいただけるよう、スタッフは各人が対応可能な言語を表すバッジを制服に着用し、コミュニケーション体制を可視化いたします。名駅至近という立地を活かし、国内外問わず愛される店舗づくりを行います。

店舗概要

・店舗名称：飛騨牛焼肉 伏見屋本店

・住 所：愛知県名古屋市中村区名駅4-5-28 桜通豊田ビル B1F

・電話番号：050-5869-0685

・営業時間：ディナー | 17：00～22：00（21：30 L.O）

ランチ | 11：30～14；30（14：00 L.O）* 6月1日～

・座 席：60席（半個室6席）

・店舗面積：37.4坪

・オープン：2026年4月28日（火）

会社概要

・会社名：株式会社AJドリームクリエイト

・所在地：愛知県名古屋市中区栄2-2-21 アーク白川公園ビルディング別館2階

・代表者：代表取締役 蓮川 昌実

・事 業：飲食事業

・設 立：2001年9月

・店舗数：48店舗

・サイト： https://www.aj-dream.com/