VISIONOID、自社開発の動物型ロボット「FOX」をSusHi Tech Tokyo 2026 未来体験パビリオンに出展します　―会場内を歩いたり来場者と会話したり。最終日はトークショーに出演―

VISIONOID株式会社

VISIONOID株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：竹中悠満）は、2026年4月27日（月）～4月29日（水・祝）に東京ビッグサイトで開催される「SusHi Tech Tokyo 2026」の「フィジカル AI」カテゴリーにて、自社開発の動物型ロボット＝アニマロイド「FOX」を出展します。

「FOX」は最先端のAI技術を活用した会話システムを搭載しており、自然な対話と存在感あふれる動きを実現。人とテクノロジーが融合した、新しいコミュニケーションの形をお楽しみいただけます。

コンテンツ１.「FOX」が会場内を練り歩き

2026年4月27日（月）、4月28日（火）のビジネスデーでは、西1・2ホールのFuture Experience(E-2001ーE-2020)周辺を練り歩きます。来場者の皆様と、SusHi Tech Tokyoや未来の東京についてお話したり、可愛い動きを披露したりします。

コンテンツ２. ステージでの「FOX」トークショー

2026年4月29日(水・祝)のパブリックデーでは、西1・2ホールのアトリウムステージでトークショーに出演予定。

【SusHi Tech Tokyo 2026とは】

サステナブルな都市の未来を構想する、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」。東京都主催。

本イベントは「Sustainable High City Tech Tokyo」を掲げ、世界共通の都市課題を克服し、持続可能な新しい価値を生み出すことを目的としています。2026年度は特に「AI」「Robotics」「Entertainment」「Resilience」の4領域が重点テーマとして設定されています。

VISIONOID株式会社が開発するアニマロイド「FOX」の出展は、まさにこれら複数のテーマが交差する象徴的な取り組みです。最先端のAIと高度なロボティクス技術を融合させた「FOX」は、単なるエンターテインメントの枠を超え、人とテクノロジーが共生する持続可能な未来都市における「新たなコミュニケーションのインフラ」としての可能性を提示します。

労働力不足や希薄化する都市のコミュニケーション課題に対し、アニマロイドがどのように寄り添い、社会を豊かに彩るのか。東京から世界へと発信されるこのイノベーションの最前線を、ぜひ会場でご体感ください。

【かつてないほど注目されている動物型ロボット】

これまでのロボットは工場で働くアームロボットやお掃除ロボットといった人の代わりに「作業」をするロボットが主役でした。しかし現在進行形で進化し続けているAIの登場によって、「知能（AI）」に「体（ロボティクス）」を与える（=「フィジカル AI」）動きが今世界的に加速しています。動物のようなしなやかな動きに、まばたきや口の動きといった仕草が可能な「体」と「知能」が組み合わさることで、血が通っているかのような「パートナー」へと進化しつつあります。この「フィジカル AI」の最前線が、まさにアニマロイド(=動物型ロボット)なのです。



【アニマロイド “FOX” 】

「FOX」は、VISIONOID株式会社が開発した次世代アニマロイド（Animaroid＝“Animal”と“Android”を融合した造語）であり、感情表現と知能的応答を併せ持つ自律型ロボットです。 AIによる自然対話機能を搭載し、人とロボットの共生をハードとソフトの両面から体現する存在として開発されました。

高精度なモーション制御による滑らかな動きと、AIによる学習・感情表現により、テクノロジーでありながら“生命を感じさせる存在感”を目指しています。高いデザイン性と愛らしいキャラクター性から、エンターテインメント領域でのIPキャラクター展開も進めています。

今後は特別なイベントだけでなく、都市の景観や日常の一部といった誰もが最先端技術の感動を身近に感じる社会の実現を目指しており、イベントやテーマパークでの演出出演をはじめ、テレビ・YouTubeなどのメディア出演、さらには家庭での会話パートナーとしての活躍等も期待されています。

【出展概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166693/table/12_1_66715daf2e1546f8ced00f5666013cff.jpg?v=202604211151 ]

【VISIONOID株式会社とは】

VISIONOID株式会社（東京都港区、代表取締役：竹中悠満、以下「VISIONOID」）は、ドローンやドロイド、AIなどの先進技術を駆使し、エンターテインメント分野における新たな体験価値を創造するワンストップ型ソリューション企業です。高度なディレクションスキルと、多様な技術スペシャリストが在籍する組織体制を活かし、企画から実行までを一貫して担う事業を展開しています。

また、エンターテインメント領域で培った技術やノウハウを応用し、産業分野におけるサービス提供も強化中。ドローンやドロイドを活用した測量・点検・防災支援などを通じて、社会課題の解決や業務効率化にも貢献しています。

URL：https://www.visionoid.co/

【本件に関するお問い合わせ】

アニマロイド”FOX”に関するお問い合わせや出演のご依頼等お気軽にお問い合わせください。

VISIONOID株式会社 広報担当

E-mail：info@visionoid.co