日本初*ビットコイン投げ銭ができるエンタメイベントを企画-2026年4月25日（土）Tokyo Bitcoin Baseの開設1周イベント内

株式会社ANAPホールディングスTokyo Bitcoin Baseの開設1周年を記念したイベントが、2026年4月25日に開催される。

ANAPホールディングスは、本イベント内で、イベント内プログラムとしてダンスバトルとお笑いライブを開催いたします。これはビットコインによる投げ銭ができるエンタメイベントとしては日本初*の取り組みです。

*自社による調査結果に基づくものです（2026年4月調査）

「Tokyo Bitcoin Base」とは

ダンスバトル「Bit Block Party」では、13歳以下を対象としたフリースタイルダンスバトルを開催。決勝戦では、観客がビットコインによる投げ銭で出場者を応援できる仕組みを導入いたします。お笑いライブ「Lightning Comedy Live」では、サンミュージック所属の若手芸人によるネタライブを実施。観客はLightning決済を通じて、応援したい芸人へ投げ銭ができます。また、会場ではANAPグループによる商品展示も予定しており、ANAP(https://anap.jp/)、ANAP GiRL(https://anap.jp/collections/anapgirl)、ANAP KIDS(https://anap.jp/collections/kids)、BASICKS (https://basicks.jp/)、COMMON BLOCK(https://common-block.com/)アイテムを展開いたします。

Tokyo Bitcoin Baseは、株式会社BH Tokyoが運営する、ビットコインの理解促進と実利用体験を目的としたリアル拠点。

「学ぶ・体験する・つながる」を軸に、以下のような取り組みを展開しています。

- ビットコインおよび関連技術の情報発信- ライトニングネットワークを活用した決済体験- コミュニティイベントの開催

また、ANAPホールディングスも本取り組みに協力しており、同社のビットコイン戦略とも連動した発信が行われています。

イベント概要



- イベント名：Tokyo Bitcoin Base 1周年記念イベント- 日程：2026年4月25日（土）- 時間：10:00～18:00（予定）- 会場：Tokyo Bitcoin Base- 主催：株式会社BH Tokyo- 協力：株式会社ANAPホールディングス

※参加にあたり事前登録も可能ですが、必須ではありません。

▼公式イベントページ(https://tokyobitcoin.space/etn/260425/)