GW に 33club pop up「Love is timeless」を渋谷PARCO HIGASHIにて開催！ビンテージアイテムとコーディネートする新しいMIXスタイルを届ける
株式会社変幻自在
“everyday, everyone, enjoy lovely” をキーメッセージに、年齢や性別、言葉の壁を越えて “ラブリーな個性” を楽しむアクセサリーブランド・33club が、コンセプトストア HIGASHI 渋谷パルコ店にて pop up を開催します。
今回のテーマは「Love is timeless」
ときめきは時代を超える。
HIGASHIと33clubが共同で買い付けたVintage itemと、33clubのアクセサリーを掛け合わせ、時代やスタイルを横断するMIXコーディネートを提案します。
✧ 33club 渋谷PARCO HIGASHI pop up「Love is timeless」
会期：2026年5月1日（金）～5月10日（日）
会場：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 3F HIGASHI
✧ POP UP 限定ノベルティ
「Vintage camisole badge」
2アイテム以上のご購入 ＋ アンケート回答でプレゼント
※数量限定、なくなり次第終了
novelty vintage camisole badge
( 33club WEB STORE )
Love,
33club