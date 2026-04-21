GINORI 1735 が特別プロジェクト「Officina Ultra」 を発表

リチャードジノリ・アジアパシフィック株式会社

2026年4月、GINORI 1735 (ジノリ1735)は、第64回ミラノ サローネ (ミラノ デザイン ウィーク)にて、形・素材・技術をテーマにした特別プロジェクト「Officina Ultra (オフィチーナ ウルトラ)」を発表。彫刻的な構造を持つこのコレクションは、磁器という素材をよりシンプルで洗練された、新しい視点から捉えることを提案します。

「Officina Ultra」は、彫刻芸術とデザインのあいだに生まれたプロジェクトです。熟練の職人たちの手によって素材が巧みに形づくられ、丹念な工程を経て磁器が生み出される、そんなジノリ1735のものづくりの中核である工房・マニファットゥーラから誕生しました。

このコレクションは、ピュアで原初的ともいえるシンプルなフォルムから出発し、加工や装飾による表面の変化を通じて、その表現をさらに発展させていきます。用途がオブジェクトのかたちを定義し、職人の技がそこに意味を与えるのです。

こうしたアプローチから、ひとつの幾何学的フォルムを起点に、Bloom(ブルーム)、Layer(レイヤー)、Gear(ギア)、Cloud(クラウド)、Stripe(ストライプ)という5つのハンドメイドバリエーションが展開されています。花の彫刻や重なり合う帯状の装飾、さまざまな質感、エナメルと磨き仕上げのコントラスト、マットなビスク仕上げ、木材のインサートによって素材の表情は変化し、それぞれの個性が生まれます。こうした独自性はシリアルナンバーによっても示され、オリジナルの型や制作の基盤に由来することをさりげなく物語っています。

また「Officina Ultra」は、組み合わせて使えるデザインとして構想されたコレクションです。モジュール式で、積み重ねたり組み替えたりすることができます。2つのサイズで展開され、花瓶やコンテナ、テーブルオブジェ、磁器とガラスによるポータブルLEDランプとして、さまざまな用途やシーンに対応しながら、現代の住空間に自然に寄り添います。昼はフォルムの美しさを楽しむオブジェとして、夜は空間に存在感と雰囲気をもたらす光として。それぞれの暮らしの中で自由に解釈されるプロダクトです。

「Officina Ultra」は、磁器製造の伝統を守りながら、実験的なアプローチとビジョンを通して現代を表現するブランド、Ginori 1735としての姿勢を示しています。

About GINORI 1735（ジノリ1735）

GINORI 1735は、約3世紀にわたりラグジュアリー&ライフスタイルの分野における世界有数のブランドとして、真の磁器、デザインにおけるイタリアの卓越性を表現してきました。2013年よりケリンググループの一員となったGINORI 1735は、ファッション、アート、デザイン、建築、映画、インテリアデザイン界の優れた才能たちとの強い関係性を築き上げています。伝統と革新が見事に融合したその製品は、テーブルウェア、アートオブジェ、ギフト用品、照明、家具、ファブリック、クリスタルガラス製品、カトラリーなど多岐にわたります。ブランドのアイコンである王冠のマークは、ブランドの真髄にあるクラフトマンシップと芸術の完璧な融合を象徴。イタリア・フィレンツェを拠点とするその歴史的工房、マニファットゥーラは、世紀を超え継承された芸術的技術の結晶であるサヴォアフェールを、最先端テクノロジーが支えるユニークな場所となっています。GINORI 1735は、日常生活の喜びと、芸術的表現の再発見と再生を通して、現代のルネッサンスを推進しています。今日、GINORI 1735の世界は、マニファットゥーラの伝統を新たなビジョンで再解釈し、アートを日常生活に、日常生活をアートに導く力を秘める新世代のマイスターたちの多様な価値観とスタイルで再構築されています。フィレンツェ、ミラノ、パリ、ソウル、ロンドンに店舗を構え、またヨーロッパ、アメリカ、中東、アジア太平洋地域の名高い販売店で展開。独自のEコマースチャンネルは、世界30カ国以上で展開しています。 さらには、一流のホテルチェーンや 世界中の洗練されたレストランとも重要なパートナーシップを築き上げています。

GINORI 1735 公式ホームページ : https://www.ginori1735.com/jp/ja

GINORI 1735 公式インスタグラム : https://www.instagram.com/ginori1735/