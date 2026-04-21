クリエイティブ集団PARTY、10億円規模のシード特化VCを設立「PARTY STARTUP STUDIO FUND」始動

株式会社 パーティー

株式会社パーティー（東京都渋谷区、以下「PARTY」）は、中村洋基を代表パートナーとして、シード特化VC（ベンチャーキャピタル）「PARTY STARTUP STUDIO FUND」を設立します。





本VCは【「なにそれすごい」をつくり、「それがあったか」を生み出す。】をテーマに、スタートアップを創造・投資します。単なる資金提供にとどまらず、戦略・マーケ・PR・UIUX・体験設計までを共創するのが特徴です。

PARTY中村洋基によるVC設立の理由

PARTYは「未来の体験を社会にインストールする」をミッションに、空間・リブランディング・サービス開発などの分野で、数多くの新規事業や体験創出に携わってきました。

2026年4月にPARTYは設立15年を迎えています。

R&D部門は、国内外アワードで評価を受けた知見をもとにアイデアとテクノロジーを駆使し、2016年「VALU」2018年「The Chain Museum」をはじめとして、社会に新たな熱狂・価値を提案する事業をゼロイチで立ち上げたり、スタートアップスタジオとして30以上の事業創造・投資実績を重ねてまいりました。

ファンド設立以前のポートフォリオ（PARTY / combo / 中村）

インキュベイトファンド IFLP3号をはじめとした、同じ志を持つ企業との支援により、ファンドという形式をとり、世の中をワクワクさせる事業創造にコミットしてまいります。

ファンドの特徴

1. マーケ・UIUX・PR戦略を共創支援

GP中村は、電通とPARTYで25年のデジタル広告の経験とP&G式のマーケメソッドに精通。

金融バックグラウンドの投資家にはできない「攻め」の領域を支援します。

2. PARTYブランドのアセット活用

クリエイティブカンパニーとして培ってきたネットワーク・実行力・PR設計力を活用可能。

3. ゼロイチ共創パートナー

GP自身のスタートアップ創造の知見と、ゼロイチのプロであるインキュベイトファンドとの連携により、起業家とともに事業創造をし、手を動かし、汗をかきます。

投資方針とビジョン

本ファンドは、以下の領域を重点テーマとします。

１. 既存市場×コミュニティで“熱狂”を生む事業（推し・ファンダム・共創型モデル等）

２. クリエイティブ×マーケティングでグロースできる事業

３. テクノロジーによる新しい体験創出

代表コメント

中村洋基

PARTY STARTUP STUDIO FUND 代表パートナー

PARTY 取締役 クリエイティブディレクター

広告業界で25年、世界中のクリエイティブを見てきました。

その中で確信していることがあります。

日本のテクノロジーとクリエイティブは、世界トップクラスです。

ただ一つだけ、決定的に足りないものがある。

「広げる力」と「売る力」です。

素晴らしいプロダクトやアイデアが、日本では埋もれてしまう。

マーケティングで負ける。PRで負ける。体験設計で負ける。それはとてももったいない。

PARTY STARTUP STUDIO FUNDは、

資金だけではなく、マーケ戦略からクリエイティブ・UXまで一緒に作るVCです。

面白い事業は、聞いた瞬間に

「何それ面白そう」「その手があったか」と人をワクワクさせるものです。

日本から、そんなスタートアップをもっと生み出したい。

起業が「苦しい挑戦」ではなく

「創造的で楽しいカルチャー」になる世界を作りたいと思っています。

LPコメント

インキュベイトファンド 村田祐介氏

中村さんという日本を代表するクリエイターがスタートアップスタジオ型でVCをやる。絶対に面白いと思い、すぐに賛同させて頂きました。AIが世界を覆い尽くしつつある今、クリエイターがそれを使って何を仕掛けるか。また逆に必ずしもテクノロジードリブンでない、ピュアなクリエイティブの力を軸としたスタートアップが何をどう仕掛けるか。沢山の未知との出会いを楽しみにしています。

株式会社MIXI 荒木 豪司氏

中村氏がクリエイティブの最前線で培ってきた体験設計の知見と実行力、そしてそれをマーケティング・PRまで一気通貫で推進する力は、当社の事業開発における探索の幅を広げるものと考え、本ファンドへの出資を決定しました。本ファンドを通じたスタートアップとの接点から、MIXIの事業ポートフォリオに新たな可能性を探ってまいります。

株式会社Kulture 白石耕介氏

Kultureはこれまで、PARTYおよび中村さんといくつかのプロジェクトをご一緒する中で、クリエイティブとテクノロジーを掛け合わせて新しい体験を生み出していく力を間近で感じてきました。そうした背景もあり、今回のファンド構想を伺い、ぜひご一緒したいと思い出資を決めました。本ファンドを通じて生まれる新しい事業やアイデア、そして新たなスタートアップとの出会いを楽しみにしています。

ファンド概要

PARTYについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16039/table/40_1_e82ff09491b09523aed44d12a60d2467.jpg?v=202604211151 ]

未来の体験を社会にインストールする、空間と広告のクリエイティブ集団。成田空港第3ターミナルの空間デザインやUZABASEの社屋など、最新テクノロジーとストーリーテリングを融合した数多くの実績がある。

さらにアーティストとして、アートと個人の関係をテクノロジーで変革する「The Chain Museum」や、アート・グリーン・ファニチャーで空間をキュレーションする「KADOWSAN」など新規事業開発も行なっている。

新規事業分野においては、起業家とクリエイティブな事業創造をし、ゼロイチ・投資支援を行うVC「PARTY STARTUP STUDIO FUND」がある。

https://prty.jp(https://prty.jp)