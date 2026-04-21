「KENELE STAND（ケンエレスタンド） ビーンズ赤羽店」2026年4月27日（月）にOPEN！

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山健三）は、JR赤羽駅直結のビーンズ赤羽にて、自社のミニチュア製品を中心としたカプセルトイ専門店「KENELE STAND(以下、ケンエレスタンド) ビーンズ赤羽店」を、2026年4月27日（月）にオープンいたします。

ケンエレスタンドは、正規ライセンスを取得したケンエレファントのミニチュアをメインに、子供から大人の方まで、幅広い層がコレクションを楽しめるアイテムを集めたカプセルトイショップです。

毎月新しいアイテムがリリースされるので、行くたびに発見と出会いを通じて、“カプセルトイの世界”を楽しめる場所です。

JR秋葉原駅や新橋駅、東京駅など都心の主要駅や、京都駅、名古屋駅、札幌駅など地方の大都市にも続々と出店しております。

「ケンエレスタンド ビーンズ赤羽店」では、店内と高架下の2箇所で展開し、合計202台の筐体を設置。

スタッフが常駐し、商品は定期的に入れ替え、いつ立ち寄っても、新鮮な驚きと楽しさを感じることができます。

また、OPENを記念して、ケンエレファント公式アプリをダウンロードいただき、クーポンをご提示いただいた方を対象に、ケンエレスタンドのロゴ入りトートバッグをプレゼントいたします。

※4月1日よりオープンの「なんばパークス店」でも、27日（月）より開始いたします。

※両店舗ともに数量限定で、無くなり次第終了となります。

各線赤羽駅からのアクセスに優れ、日々多くの人が行き交い、買い物や食事を楽しめる“ビーンズ赤羽”。

地域の方々はもちろん、通勤・通学で訪れる方にも親しまれるこの場所に、大人も子どもも気軽に立ち寄れるカプセルトイの新たなおすすめスポットが誕生します。

【 「ケンエレスタンド ビーンズ赤羽店」 店舗概要】

オープン日：2026年4月27日（月）

所在地：ビーンズ赤羽（館内／高架下）

営業時間：10:00～21:00

日祝のみ 10:00～20:30

※館の営業時間に准ずる

取扱商品：カプセルトイ

【KENELESTAND／ケンエレスタンド 概要】

KENELESTANDは、ケンエレファントのミニチュアをメインに、コレクターに向けた、コレクションを楽しめるアイテムを集めたカプセルトイショップです。毎月新しいアイテムがリリースされるので、行くたびに発見と出会いを通じて、“カプセルトイの世界”を楽しめる場所です。

＜常設店舗 一覧＞

・ケンエレスタンド 秋葉原店 ・ケンエレスタンド 新橋店

・ケンエレスタンド エキュート上野店/上野ランド ・ケンエレスタンドEchika fit上野店

・ケンエレスタンド 札幌ステラプレイス店 ・ケンエレスタンド 名古屋駅店

・ケンエレスタンド 名古屋伏見店 ・ケンエレスタンド 横浜赤レンガ倉庫店

・ケンエレスタンド 新横浜駅店 ・ケンエレスタンド 八重北店

・ケンエレスタンドASTY京都 八条東口店 ・ケンエレスタンド シャポー市川店

・ケンエレスタンド なんばパークス店

・NEW! ケンエレスタンド ビーンズ赤羽店（店内／高架下）

▶ケンエレスタンド公式SNS

・X：https://x.com/kenelestand

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelestand/

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

▶ケンエレファント公式SNS

・X：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/