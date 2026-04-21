【無料ホワイトペーパー】「失注分析のススメ ～負けを資産に変える営業組織のつくり方～」を公開

ソフトブレーン株式会社

企業競争力向上のためのCRM/SFAであるesm(eセールスマネージャー)を提供するソフトブレーン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：豊田浩文、以下「ソフトブレーン」）は、自社運営の営業力強化メディア「営業ラボ」において、「失注分析のススメ ～負けを資産に変える営業組織のつくり方～」と題した無料ホワイトペーパーを公開しました。

■ホワイトペーパー ダウンロードURL

https://www.e-sales.jp/eigyo-labo/wp37-24167

■公開の背景

多くの営業現場において、失注は「縁がなかった結果」として片付けられがちです。

「価格が合わなかった」「タイミングが悪かった」といった表面的な報告で終わってしまい、なぜ負けたのかという本質的な原因を掘り下げて組織の改善に活かす仕組みを持っている企業は多くありません。

しかし、敗因が曖昧なままでは、どれだけ商談を重ねても成約率は改善せず、同じパターンでの失注を繰り返すことになります。これは単なる機会損失にとどまらず、営業活動が個人の勘と経験に依存し続け、組織全体の競争力を削ぐというリスクを孕んでいます。

ソフトブレーンは、失注を単なる「敗北」ではなく、次の商談の品質を上げるための「資産」と捉え直すことを提案するために本資料を作成しました。特定の個人のスキルや行動を責めるのではなく、失注にまつわる客観的なデータから組織構造上の課題を特定し、再現性のある科学的なアプローチを推進することで、勝率を引き上げるための具体的なプロセスを解説しています。

「負けを資産に変える」という視点を持つことが、個人の力量に依存しない、持続的に成長可能な営業組織をつくるための第一歩となります。成約率を向上させるための具体的な改善策を求めている営業マネージャーや経営層の方々に、本資料を活用いただきたいと考えています。

■コンテンツの概要

1. はじめに

2. 失注の実態

3. 放置が招く組織リスク

4. 失注が「資産」になる理由

5. 失注分析がもたらす変化

6. 始める前の組織準備

7. よくある失注要因5パターン

8. 失注分析の4ステップ

9. 分析を機能させる環境

10. SFAで失注分析が変わる

11. 失注分析で成約率を改善した事例

12. SFAツール紹介

■ホワイトペーパー抜粋

■ホワイトペーパー ダウンロードURL

https://www.e-sales.jp/eigyo-labo/wp37-24167

■esm(eセールスマネージャー)について

ソフトブレーンは、1999年8月に国内初のCRM/SFAを発売以降、マーケティング・セールス・アフターサービス等すべての顧客接点業務を変革へと導くソリューションを、ITとサービスの両面で提供しています。

高機能なCRM/SFA「esm(eセールスマネージャー)」を中核に、MA(マーケティングオートメーション)ツールの「esm marketing」、アフターサービス向けマネジメントツール「esm service」の導入実績から得られた顧客接点プロセスマネジメントの実践的なノウハウを持っています。それらを組み合わせた課題解決ソリューションをご提供し、お客様の生産性の最大化に貢献できる取り組みを続けています。



「esm(eセールスマネージャー)」は、業種、業界、規模を問わず、各企業に合った営業プロセスが設計可能です。営業プロセスの見える化、測る化、改善を通じた「プロセスマネジメント」の実現によって、業務効率化と売上利益向上につながる仕組みを作ります。

導入前後のコンサルティングサービスも充実しており、5,500社を超える導入実績に基づくノウハウの提供や教育、システムの定着活用までのカスタマーサクセスサービスなどお客さまのニーズにあったサービスを提供し、定着率は95％となっています。



製品詳細：https://www.e-sales.jp

■ソフトブレーン株式会社について

会社名 ： ソフトブレーン株式会社

所在地 ： 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル 11階

代表者 ： 代表取締役社長 豊田 浩文

設立 ： 1992年6月17日

事業内容： 顧客接点業務全般のクラウドアプリケーション／プラットフォームの開発・提供

URL ： https://www.softbrain.co.jp

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

広報マーケティング部 秋元 絢子(あきもとあやこ)

東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル 11階

TEL：03-6779-9800 FAX：03-6779-9310

MAIL：press@softbrain.co.jp