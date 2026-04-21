埼玉県 さいたま市に「バイク王 東浦和店」新規オープン！

株式会社バイク王&カンパニー

「常識を壊し、新たな価値と感動を生む」を企業理念に掲げ、「バイクライフの生涯パートナー」を目指す株式会社バイク王＆カンパニー(代表取締役CEO：澤 篤史、本社：東京都世田谷区、証券コード：3377、以下「当社」)は、埼玉県さいたま市に「バイク王 東浦和店」、(以下「当店舗」)を4月24日(金)に新規オープンします。

当店舗は、関東エリアにおける新たな拠点として、バイクの買取・販売に加え、点検・整備などのアフターサービスまで対応する体制でオープンします。売り場には、当社の年間取扱台数10万台の中から、厳選した良質な車両を常時約130台取り揃えているほか、店頭にない車両についても全国各地の店舗からお取り寄せが可能ですので、こだわりの一台に巡り合うお手伝いをいたします。また、購入後も安心してバイクライフをお過ごしいただけるよう、納車後100日間の返品対応や、最長7年間の長期保証もご用意しています。

立地は、埼玉県さいたま市緑区の生活圏に位置し、周辺住宅地からのアクセス性に優れたエリアです。通勤・通学や近隣エリアへの移動動線上にあることから、日常使いのメンテナンスから、売却や購入に関する相談など、ライフスタイルに寄り添ったあらゆる利用シーンに対応して、地域におけるバイクライフパートナーとして、ライダーの皆様を応援してまいります。

今回、オープニングイベントとして、豪華景品が当たる抽選会のほか、希少な絶版車の試乗会、特選車販売や期間中に当店舗で126cc以上のバイクをご購入された方を対象にVポイントを進呈するキャンペーンを実施します。ベテランライダーの方はもちろん、これからバイクに乗り始める方やご家族にも楽しんでいただける企画をご用意して皆様のご来店をお待ちしております。

■豪華景品が当たる！オープン記念抽選会

5月2日(土)、3日(日)の2日間、当店舗にご来場いただいた皆様全員が参加できる抽選会を実施いたします。バリバリ伝説コラボのオリジナルトートバッグをはじめ、各種景品を多数ご用意しております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/110_1_19b6723e4d06e959cf4b009fd15be03c.jpg?v=202604211151 ]

■希少な絶版車が楽しめる、絶版車試乗会を開催

同じく5月2日(土)、3日(日)の2日間、現在では入手困難な絶版車の試乗体験を実施いたします。

絶版車ならではの乗り味を体感いただける機会として、現行車との違いも含めてお楽しみください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/110_2_a8fb36fedd4ca202fe6c3a45967efe78.jpg?v=202604211151 ]

■126cc以上のバイクをご購入の方に合計50万円分のVポイント進呈

4月24日(金)～5月24日(日)の期間、ご購入いただいた方を対象に、先着で合計50万円分のVポイントを進呈いたします。春のバイクシーズンに、買い換えはもちろん、新たにバイクに乗り始める方々にもお得なキャンペーンとなっておりますので、この機会にぜひご利用ください。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/110_3_b58da199986fe633c94e498a9d593e3a.jpg?v=202604211151 ]

■東浦和店限定！特選車をお得にゲット！

当店舗では4月24日(金)～5月24日(日)の期間、数量限定の特選車を特別価格にて販売いたします。バイクの購入を検討されている方に、車両を比較・検討いただける機会としてご活用いただけます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/110_4_aa548dbeffec36aef9f53fc075055fa3.jpg?v=202604211151 ]

■バイク王 東浦和店 概要

所 在 地：埼玉県さいたま市緑区大間木589

営業時間：平日10:30～19:00、土日祝 10:00～19:00

定 休 日：木曜日

お問い合わせ：電話 048-767-8201

当社は「バイクライフの生涯パートナー」として、ライダーの皆様と“ともに”つくる素晴らしいバイクライフの提供に取り組んでまいります。

◼バイク王について

株式会社バイク王＆カンパニーは、1994年9月に創業。中古バイクの買取・販売を主力事業とし全国に店舗を展開するほか、バイクの整備・パーツ販売・レンタルなど、バイクライフを総合的にサポートしています。近年は、バイクだけでなく電動モビリティなど、バイクライフを超えた幅広いモビリティ関連事業へと領域を拡大しています。

<会社概要>

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/103319/table/110_5_c4e5ada8ccb2a2f276eb0494cc7ee622.jpg?v=202604211151 ]