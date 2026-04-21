補整下着ブランドのブラデリスニューヨークを運営するゴールドフラッグ株式会社が、インナーウェアブランド「Chut!」の独占販売契約を締結

ゴールドフラッグ株式会社

独自の3ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランドBRADELIS New York（ブラデリスニューヨーク）を展開するゴールドフラッグ株式会社（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平久保 晃世）は、伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長COO：石井敬太、以下「伊藤忠商事」）と、インナーウェアブランド「Chut! (シュット！)」の日本市場における独占販売契約を締結いたしました。

「Chut!」は、2024年2月29日にブランド展開を終了したインナーウェアブランドです。このたび当社が、「Chut!」の商標権を持つ伊藤忠商事と独占販売契約を締結し、「Chut! By BRADELIS」として商品開発・販売に取り組んでまいります。

当社は、1994年に立ち上げた補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク」をはじめ、補整ノンワイヤーブランド「ブラデリスミー」など、機能性やデザイン、快適さを兼ね備えた商品を展開しています。多様化する市場ニーズに対応するため、このたびの独占販売契約を通じて事業ポートフォリオを拡充します。「Chut!」ならではの軽やかな着用感と洗練されたデザイン性を大切にしながら、当社の商品開発・販売ノウハウと伊藤忠商事のブランドビジネスの知見を融合させ、自然体で自由な「Chut!」ブランドのさらなる価値向上と事業拡大を目指してまいります。

なお、新商品は、2026年5月27日(水)に、公式オンラインストア（https://chut.jp）(https://www.chut.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=20260421)にて販売予定です。