ポケモンカード、UHA味覚糖、AQUALABEL──Shopee Japan、東南アジア・中南米6市場の3月売れ筋商品を公開

ショッピージャパン株式会社（Shopee Japan）

東南アジア・台湾で最大規模のEコマースプラットフォーム、Shopeeの日本法人であるショッピージャパン株式会社（本社：東京都港区、以下：ショッピージャパン）は、2026年3月に東南アジア・中南米6市場で人気を集めた日本商品の売れ筋トレンド情報を公開しました。フィリピンではポケモンカードやワンピースカードゲームなどトレーディングカード関連商品が、台湾ではUHA味覚糖の栄養グミシリーズが、タイではAQUALABELやELIXIRなど資生堂グループのスキンケア製品が、それぞれ売れ筋として注目を集めています。ショッピージャパンでは、越境ECへの出店を検討するセラーに向けて、市場ごとに求められる商品カテゴリのインサイトとして本データを公開します。

■3月の売れ筋商品一覧

ショッピージャパンが集計した2026年3月のデータから、6市場それぞれで人気を集めた日本商品を紹介します。

フィリピン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75777/table/124_1_e5f3b4611346fd74548b4a427d51c191.jpg?v=202604211151 ]

台湾

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75777/table/124_2_778c3195fe815555ed538cf2921127c6.jpg?v=202604211151 ]

タイ

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/75777/table/124_3_5c0577eb03d75eea6d1e285cc36741d4.jpg?v=202604211151 ]

ベトナム

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/75777/table/124_4_97f43f5bc151b5c2093486354f1c70b4.jpg?v=202604211151 ]

マレーシア

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/75777/table/124_5_33ee038d92a798507fe004c6e55b7f6f.jpg?v=202604211151 ]

ブラジル

■フィリピン：トレーディングカードとホビーが売れ筋の中心に

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/75777/table/124_6_be3d86aa599e4fe7529700dda73c08be.jpg?v=202604211151 ]

3月のフィリピン市場では、トレーディングカード関連商品が売れ筋の多くを占めました。ポケモンカードゲームは「MEGA Dream EX M2a」と「忍スピナー M4」の2種類のブースターボックスが人気を集め、ワンピースカードゲームも「神の島の冒険 OP15」「The Best vol.2 PRB-02」の2タイトルが支持されています。ベイブレードXのチケット交換サービスも上位に入り、日本限定のホビー商品への需要の強さがうかがえます。

コレクター層を中心に、日本語版の限定ボックスをShopee経由で購入する動きが活発化しています。

一方で、ピジョンのおしゃぶりやナチュラクターのコンシーラーファンデーションも売れ筋に入っており、トレカ・ホビー以外のベビー用品・コスメといった実用品カテゴリでも日本商品が選ばれています。フィリピン市場はホビーから日用品まで幅広いカテゴリで参入余地がある市場です。

■台湾：UHA味覚糖が複数SKUで売れ筋入り──グミ型サプリへの支持が厚い

台湾の売れ筋には、UHA味覚糖の栄養グミシリーズが2SKU入りました。「鉄・葉酸・葉黄素・マカ・ブルーベリー」配合タイプと、「鉄・葉酸・亜鉛・ビタミンC・コラーゲン」などを展開する別ラインナップの両方が支持されており、ブランド全体で台湾市場に浸透していることがわかります。目的別に選べる手軽さが現地消費者に受け入れられています。

また、HOYU CIELOの白髪専用染髪剤も売れ筋に入っており、ヘアケアカテゴリでの「日本直送」商品への信頼も厚い状況です。セラーにとって台湾は、健康食品・サプリメントとヘアケアを軸にリピーター獲得が見込める市場といえます。

■タイ：資生堂グループのスキンケアと鹿児島産抹茶が人気

タイの売れ筋では、AQUALABELのスペシャルジェルクリームEXとSHISEIDO ELIXIRのUVプロテクターという資生堂グループの2製品が入りました。AQUALABELは@cosmeの受賞歴もあり、品質への信頼が購入の後押しとなっています。タイ市場では資生堂グループのブランド力が存在感を発揮しています。

さらに、鹿児島産の薩摩抹茶パウダーも売れ筋に入りました。抹茶ブームが続く東南アジアにおいて、産地や品質グレードを明確に打ち出した日本商品が選ばれる傾向にあります。食品カテゴリへの参入を検討するセラーにとっても参考になるデータです。

■ベトナム・マレーシア・ブラジル：それぞれ異なるニーズ

ベトナムの売れ筋はセザンヌのパールグロウハイライトでした。2月にはKATEの「リップモンスター」がベトナムで人気を集めていましたが、3月はリップからベースメイクへと売れ筋が変化しています。日本のプチプラコスメブランドがベトナムで着実に認知を広げており、手に取りやすい価格帯の日本製コスメへの幅広い需要がうかがえます。

マレーシアではHerbaseのルテイン・ゼアキサンチン配合アイケアサプリメントが売れ筋となりました。デジタルデバイスの普及に伴い、目の健康への関心が高まっていることが背景にあります。日本製サプリメントの品質への信頼が、購買の決め手になっています。

ブラジルでは3月にNintendo DSiが売れ筋に入りました。2月にはロート製薬の「スキンアクア」UVジェルがブラジルで売上を伸ばしていましたが、3月は日焼け止めからゲーム機器へと人気商品が変化しています。ブラジルの消費者が日本商品に求めるカテゴリは多岐にわたっており、セラーにとって特定カテゴリに限定されない幅広い可能性を持つ市場です。

■セラー向けインサイト：市場別の注目カテゴリ

ショッピージャパンでは、3月のデータから各市場の特性を以下のとおり整理しています。越境ECへの出店や商品ラインナップの検討にあたり、ぜひご参考ください。

■今後の展開

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/75777/table/124_7_fdc819b151f7faab19c3e654d5fc47cd.jpg?v=202604211151 ]

ショッピージャパンは、日本のセラーが東南アジア・中南米市場へ越境ECで商品を届けるためのサポートを引き続き強化してまいります。毎月の人気商品トレンド情報の公開を通じて、セラーの出店・商品戦略を支援します。

■複雑な海外展開を、シンプルに。Shopeeが事業者の海外進出をフルサポート

～Shopee は、企業が市場を世界に拡大するための障壁を下げることを支援します～

「海外市場に挑戦したいが、何から手をつければいいのか分からない」「言語や文化、複雑な物流が壁になっている」――。越境ECへの一歩を踏み出せない多くの事業者様が、同様の不安を抱えています。

Shopeeは、そんな事業者様の不安を解消し、海外展開のあらゆるハードルを下げるための万全なサポート体制をご用意しています。

・出店準備から販売促進まで、ワンストップで支援

煩雑な出店手続きや商品登録はもちろん、売上を最大化するための広告運用、現地のインフルエンサーを起用したマーケティング戦略まで、専門チームが丁寧にサポート。初めての方でも安心してスタートできます。

・複雑な物流・在庫管理もお任せ

Shopee独自の公式物流サービス「SLS（Shopee Logistics Service）」をご利用いただくことで、国際配送の手配から在庫管理、返品対応まで一括で解決。事業者様は、本来注力すべき商品企画や販売活動に集中できます。

・データに基づいた戦略的な店舗運営

売上データや市場トレンドを分析し、最適な販売戦略をご提案。感覚に頼るのではなく、データに基づいた再現性の高い店舗運営を実現します。

東南アジアの巨大なポテンシャルに対し、日本からの参入はまだ黎明期です。Shopeeが持つ豊富なデータとノウハウを活用し、不確実性を確実な成長へと変える一歩を、私たちと一緒に踏み出しませんか。

詳しくはこちら：https://shopee.jp/column/shopee%e9%81%8b%e5%96%b6%e3%81%ab%e4%b8%8d%e5%ae%89%e3%81%aa%e6%96%b9%e5%bf%85%e8%a6%8b%ef%bc%81-%e8%b2%a9%e5%a3%b2%e3%82%92%e3%82%b5%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/

■ショッピージャパン株式会社 概要

Shopeeは東南アジア・台湾で最大規模のEコマースプラットフォームです。企業のデジタル化とオンラインプレゼンスの強化、多くの人々のデジタルサービスへのアクセス、更には現地社会の活性化を支援することで、多方面と繋がるデジタルエコシステムを実現しています。

Shopeeはシンプルかつ安全で魅力的なEコマースプラットフォームを世界中の消費者の方々に提供し、毎日何百万人もの人々がショッピング体験を楽しんでいます。また、Shopeeは現地のデジタル経済への重要な貢献者であることを目指しており、事業者がEコマースで成功するための支援に尽力しています。

Shopeeは世界をリードする消費者向けインターネット企業であるSea Limited（シンガポール本社、ニューヨーク証券取引所（NYSE）上場）のグループ企業（子会社）です。 Shopeeに加えて、Seaの他のコアビジネス、デジタルエンターテインメント部門であるGarena、デジタル金融サービス部門であるSeaMoneyとテクノロジーを通じて消費者や事業者の生活を改善することを目指しています。

■ショッピージャパンによるサポート

ショッピージャパンのスタッフが日本語で出店及び売上向上のサポートをしております。ご質問はDM・メールにて承ります。

Shopee Japan 公式ウェブサイト

https://shopee.jp/

Shopee Japan 公式X

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Shopee Japan 公式Instagram

https://www.instagram.com/shopee_jp_official?igsh=MWR1NGs1NDgxMmV2aw==