【emo’s store】自動でベビーカーを揺らす、ノルウェー発「Sleepytroll（スリーピートロール）」を4月21日（火）より販売開始

コマースメディア株式会社

コマースメディア株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：井澤 孝宏）は、ベビーセレクト型ECサイト「emo’s store（エモズストア）」にて、ノルウェー発のスマートベビーロッカー「Sleepytroll（スリーピートロール）」の販売を2026年4月21日（火）11時より開始いたします。

■ 新商品「Sleepytroll（スリーピートロール）」について

つけるだけでベビーカーを自動で揺らす

持ち運び簡単・外出先でも使える 後付け電動化ユニット

＜商品の特徴＞

赤ちゃんの動きや声を感知してベビーカーなどを自動でやさしく揺らす北欧デザインのスマートベビーロッカー。家でも外出先でも睡眠をサポートします。

スリーピートロールは 赤ちゃんのための「よく寝れる仕組み」を開発するノルウェーのブランドです。誰もが安心して使える質の高い眠りのための製品をお届けしています。

センサー搭載で自動起動

独自の音・振動センサーが赤ちゃんの動きや泣き声を感知すると、約3分間自動で揺らすセンサーモードを搭載。赤ちゃんが目覚めかけた時に優しく揺らし、再び安眠へと導きます。

最長3時間の心地よい揺らぎ

スイッチを押すだけの簡単操作で1時間動作し、専用アプリを使用することで最大3時間の連続動作の設定が可能に。お子様が寝ている間、ゆったりとご自身のための時間をお過ごしください。

12時間の長時間駆動＆高速充電

業界最高水準のバッテリーを搭載し、約2.5時間の充電で最大12時間の連続動作が可能。最新のUSB-Cポートを採用し、外出先でも素早く充電できる高速充電に対応。忙しいパパママの毎日をパワフルに支えます。

静音設計とパワフルな駆動

軽量ながら高耐久なブラシレスモーターを搭載。静音性に優れているため、赤ちゃんの眠りを妨げません。重いツインベビーカーにも対応できる駆動力を持ち、揺れの強さも5段階で細かく調整可能です。

突然の雨や水濡れも安心

IPX4等級の防水設計を採用。外出先で突然降り出した小雨にも耐えられます。天候を気にせずベビーカーに取り付けたまま安心して使用でき、予期せぬ水濡れの際も機器のダメージを抑えます。

ベビーカー＆バウンサーに使える

付属のクリップやラダーストラップで、ベビーカーに簡単に装着可能。さらに別売の専用アタッチメントを使用すればバウンサーでもご利用いただけます。Sleepytrollが赤ちゃんの眠りをサポートします。

スマートフォンで簡単コントロール

専用アプリ「Sleepytroll Connect」で、ロッキング時間や揺れの強さなど、すべての機能を遠隔でコントロール可能です。また「8時間睡眠プログラム」の選択や役立つ情報提供などアプリ操作による拡張機能で、より快適な育児をサポートします。

※実際のアプリ画面は日本語表記です

世界が認めた安全設計

安心してご使用いただくため、世界的に権威ある認証機関TUVによる厳しい安全試験をクリアしています。電磁波や有害物質に関する各種国際規格にも適合。パパママの心配事を軽減し、確かな安全をお約束します。

■ 製品仕様・スペック

■ 製品概要

- 対象年齢：0才～満3才頃- 基本モードとセンサーモード：基本モードでは60分間揺れてから自動的に停止します。センサーモードには音センサーと動きセンサーが搭載されており、赤ちゃんの音や動きを感知して落ち着かない様子が見られると自動で揺れを開始します。- アプリ連携・遠隔操作：専用アプリを使用することで、本製品の遠隔操作をはじめ、揺れ時間やセンサーの感度調整、スリーププログラムの利用、通知の受信など多彩な機能が簡単に利用可能です（※ご使用の際は、事前にアプリをダウンロードし、スマートフォンとのペアリングを行ってください）。- バウンサーやベビーベッドでの使用：別売りのアダプターを使用することで、バウンサーやベビーベッドにも取り付け可能です。- 充電およびお手入れについて：フル充電まで約2.5時間。極端な温度下（湿った場所、濡れた状態、高温の近く、または0℃以下の環境）での充電は避けてください。お手入れの際は、水で湿らせた布で拭き取ってください（石けんや化学薬品は使用不可）。- 使用環境および製品仕様：- - 本製品は垂直に吊り下げた状態で、お子様の手が届かない距離に設置してください。- - -10～+35℃の範囲でご使用いただけます（低温時はバッテリー性能が低下し、通常より使用時間が短くなる可能性があります）。- - IPX4（生活防水）の防滴仕様となっておりますが、長時間の小雨や強い雨の中での使用はお控えください。- リチウムイオン電池内蔵製品について：本製品はリチウムイオン電池を内蔵しているため、一般家庭ごみとして廃棄することはできません。廃棄の際は自治体の回収ボックスや回収協力店へお持ち込みください。

Sleepytroll（スリーピートロール）

発売日 ： 2026年4月21日（火）11:00

本体価格 ： 26,800円（税込）

商品ページ： https://emos-store.com/products/sleepytroll

展開店舗 ： emo's store 公式オンラインストア

※バウンサーアダプターは別売りとなります。



■ emo’s store について

emo’s store（エモズストア）は「買ってよかった」「贈りたい」「便利になった」そんなプラスの感情が湧き出るような商品をセレクトし、皆様の毎日を少しでも豊かに、そして幸せな時間を増やすお手伝いをしたいという想いから生まれたベビー＆ママ・パパのためのオンラインショップです。日々の生活がもっと楽しくなるような、心躍るアイテムを展開しています。

公式サイト：https://emos-store.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/emos_store.official/

公式X：https://x.com/emos_store/

公式LINE：https://lin.ee/QfPiTR7

【会社概要】

社名 ： コマースメディア株式会社

代表者 ： 代表取締役 井澤 孝宏

設立 ： 2016年5月

本社所在地： 東京都豊島区南大塚3丁目20-6

福岡支店 ： 福岡県福岡市中央区天神4丁目4-11

公式サイト： https://commerce-media.info

【本件に関するメディア関係者からのお問合せ先】

コマースメディア株式会社 PR担当

メールアドレス：customer@emos-store.com