コリアーズ、「ジャパン・キャピタルマーケット・フラッシュレポート 2026年Q1」を発刊

コリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社

大手総合不動産コンサルティングサービスであるコリアーズ・インターナショナル・ジャパン株式会社（代表：谷川雅洋、本社：東京都千代田区、NASDAQおよびTSX：CIGI、以下コリアーズ・ジャパン）は、世界および日本の不動産投資動向を分析した最新レポート 「ジャパン・キャピタルマーケット・フラッシュレポート 2026年Q1」を発刊いたしました。

本レポートは、コリアーズが2026年3月に発表したグローバルレポート「グローバル キャピタル フロー 2026年3月(https://www.colliers.com/ja-jp/research/global-capital-flows-full-year-2025)」および「アジア太平洋地域 インベストメント インサイト | 2026年3月(https://www.colliers.com/ja-jp/research/asia-pacific-investment-insights-march-2026)」をもとに、日本市場に焦点を当てて要点を整理したフラッシュレポートです。世界的な不動産投資市場の回復基調と、日本市場が投資目的地・投資元双方で存在感を高めている点を明らかにしています。経済・金融環境の見通しについて、コリアーズ独自の分析と各種データを用いて整理しています。

レポートの主なポイント

- 2025年の世界の不動産投資額は前年比8.2％増と、回復がより鮮明に- 地域別では北米が前年比15.4％増と最大の伸びを記録- セクター別ではオフィスが投資額全体の21.3％で最大- 一方、データセンターは新興アセットクラスとして存在感を拡大- 日本へのクロスボーダー投資額は110億米ドルとなり、世界第5位、アジア太平洋地域ではトップの投資目的地としての地位を維持- 日本から海外へのクロスボーダー投資も拡大し、投資元として世界第8位にランクイン

日本市場の注目点と見通し

2025年の日本における不動産投資総額は306億米ドルを超え、円ベースでは過去5年の最高水準を更新しました。海外投資家によるクロスボーダー投資が全体の36％を占める一方、国内資本も64％を維持しており、市場の安定性と流動性の高さが改めて確認されています。

2026年に向けては、APAC地域における金利・インフレの安定化を背景に投資センチメントの改善が続くと見込まれる一方、地政学リスクや金融政策の動向が不動産投資に与える影響については引き続き注視が必要としています。

「ジャパン・キャピタルマーケット・フラッシュレポート 2026年Q1」全文は、以下よりご覧いただけます。

レポートダウンロードリンク :https://colliers.com/ja-jp/research/japan-capital-markets-flash-report-2026-q1

コリアーズについて

コリアーズは、ナスダックおよびトロント証券取引所に上場する、事業用不動産サービス、エンジニアリングコンサルティング、投資運用を専門とする、世界有数の大手総合プロフェッショナルサービス会社です。世界 70 か国で事業を展開し、24,000 人のエンタープライズ精神に富んだプロフェッショナルが、クライアントに卓越したサービスと専門的なアドバイスを提供しています。また、当社株式を保有する経験豊富な経営陣は、約 30 年間にわたり、年間約 20%の複利ベースの投資収益率を株主に提供してきました。年間収益は 55 億ドル、運用資産は 1,080 億ドルに達しています。コリアーズは、クライアント、投資家、社員の成功を加速させることにコミットしています。

詳細は colliers.com/ja-jp（日本語公式サイト）、X（旧 Twitter） @ColliersJapan、LinkedIn にてご覧いただけます。

コリアーズ・ジャパンについて

コリアーズ・ジャパンは東京・大阪の拠点に 100 人以上の専門家を擁し、国内外の投資家・オーナー・テナント向けに、オフィス リーシング、インダストリアル リーシング、リーシングマネジメント、キャピタルマーケット、インベストメントサービス、プロジェクトマネジメント、デザイン ビルド、ワークプレイス コンサルティング、コンサルティングアドバイザリー、不動産鑑定およびホテルズ＆ホスピタリティのアドバイザリー業務を提供しています。

コリアーズの最新情報については、弊社のウェブサイトをご参照ください。

https://www.colliers.com/ja-jp/about

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/colliers-international/

X(旧Twitter): https://twitter.com/Colliers

Instagram: https://www.instagram.com/colliers_japan/

Facebook: https://www.facebook.com/ColliersJP/

YouTube: https://www.youtube.com/user/ColliersIntlAsia