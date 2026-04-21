思わず集めたくなる新コレクション！SNSで大人気のミッフィーシリーズに待望の新作が登場

ピンコイ株式会社

アジアのデザイナー・クリエイター支援に取り組むピンコイ株式会社は、台湾発・アジア最大級のグローバル通販サイト「Pinkoi（ピンコイ）」にて、SNSでも人気を集めるVIPOのミッフィーシリーズより、新作「ベーカリーシリーズ」を発売いたします。前作のブラインドボックスがSNSを中心に大きな反響を呼んだVIPOのミッフィーシリーズ。ミッフィーや仲間たちがパンやコーヒーを手にした、温かみのある世界観が魅力の新コレクションが登場します。

今回のテーマは「ベーカリー」。

ミッフィーや仲間たちが、美味しそうなパンやコーヒーを手にした姿が愛らしく、思わず手に取りたくなるデザインに仕上がっています。

ラインナップは、通常デザイン6種類に加え、シークレット1種類を含む全7種類。どのデザインが出るかは開けてからのお楽しみで、コレクション性の高さも魅力となっています。

バッグやポーチにつけて持ち歩けるサイズ感で、日常にさりげない“かわいい”をプラス。インテリアとして飾るのはもちろん、お出かけのお供にもおすすめです。

■ 商品情報

・商品種類：全7種類（通常6種＋シークレット1種）

・サイズ：約10cm × 8cm × 5cm

・材質：ポリエステル、金属

■ 販売価格

シングル：1,789円（税込）

アソートボックス（6種入り）：10,731円（税込）

・ショップページ

https://jp.pinkoi.com/store/vipo-hk



■ 注意事項

※価格は、為替レートにより変動する場合があります。

※海外から発送の商品については、別途、輸入関税および諸税、立替手数料などが発生する場合があります。

■ GWキャンペーン概要

Pinkoiではゴールデンウィークキャンペーンを実施中。新作アイテムも対象となり、期間限定でお得にお買いものをお楽しみいただけます。

開催期間：2026年4月17日（金）～5月10日（日）

・新作ベーカリーミッフィーシリーズ：最大800円OFF

・旧作ブラインドボックス：最大1,800円OFF

人気シリーズをお得に手に入れられる期間限定キャンペーンです。

■Pinkoiとは

「Pinkoi（ピンコイ）」は台湾発・アジア最大級（商品数：1,200万点以上、ショップ数：50,000店以上 *審査制）のグローバル通販サイトです。お客様と世界のデザイナーを繋ぎ、デザインの国境をなくすことをコンセプトとした「越境ECサイト」として、世界各地のデザインプロダクトをデザイナーから直接購入することができます。台湾、香港、中国、タイ、韓国、日本などアジアの最新の雑貨やファッションに出会うことができ、会員数は全世界で680万人以上、発送実績は168の地域にのぼります。AIとデータ分析に基づいたECサイト事業のほかにも、ワークショップ、文化創造産業への投資などのサービスをグローバルに展開しています。

＜会社概要＞

日本支社

会社名：ピンコイ株式会社

代表者：顏君庭（ピーター・イェン）

所在地：東京都千代田区神田司町二丁目10番地4階（安和司町ビル）

設立：2015年3月（日本版サイトオープン：2014年9月）

台湾本社

会社名：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司

代表者：顏君庭（ピーター・イェン）

所在地：台湾台北市大同區承徳路三段 285 之 2 號 D.Lab 103

*他台灣・香港に拠点を展開

設立：2011年8月

従業員数：115名（2025年4月時点、グループ合計数）

ピンコイグループ：香港商果翼科技股份有限公司台灣分公司（台湾本社）、ピンコイ株式会社（日本支社）、iichi株式会社、Pinkoi (HK) Limited（香港支社）

Pinkoi公式Webサイト｜https://jp.pinkoi.com

アプリダウンロード｜https://jp.pinkoi.com/app

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