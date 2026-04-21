ECサイト「collective.（コレクティブ）」にて上質なアイテムに感謝の気持ちを込めて贈る、母の日限定ギフトを販売開始

TAKAMI HOLDINGS株式会社

国内外のウエディング、MICEマネジメント、レストラン事業をはじめ、ホスピタリティを通じて上質なライフスタイルを提案するTAKAMI BRIDAL(高見株式会社 本社：京都市下京区、代表：高見重行)

が運営するオンラインストア「collective.（collective-store.com(https://collective-store.com/)）」は、母の日ギフトの販売を開始いたしました。

collective.（コレクティブ）は、“大切な方と過ごす特別なひとときや、何気ない日常を豊かに彩る”をコンセプトに、世界各国から厳選したワンランク上のアイテムを取り揃えるオンラインストアです。

collective.は、お母様へ「いつもありがとう」の気持ちを届ける母の日のギフトとして、カーネーションが華やかなフラワーブーケから、collective.で大人気の「エトゥルスキ」が手掛けるクッキー缶、バスケアやルームスプレー、サプリメントのギフトセットなど、お好みやご予算に合わせて選べるさまざまなラインアップをご用意いたしました。

母の日限定ギフトのお申し込みは、本日から4月30日（木）まで。

この機会に、大切な方へ「ありがとう」の気持ちを込めた上質なギフトをお贈りください。

商品詳細はこちら :https://collective-store.com/collections/happy-mothers-day-2026

collective.は、特別な日から日常のひとコマまで、すべてのシーンに寄り添うオンラインストアです。インポートドレスサロン・MAGNOLIA WHITEとビスポークサロン・KNOX & TAYLORが培ってきた審美眼で、国内外から「本当に良いもの」だけをセレクトしました。

web. collective-store.com(https://collective-store.com/)