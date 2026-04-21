ドーモ、DXを加速する全社データ活用の定着化支援に特化した専門組織を発足、新サービスの提供を開始

ドーモ株式会社

AIを搭載した全社データ活用プラットフォーム「Domo」を提供するドーモ株式会社（本社：東京都千代田区、プレジデント ジャパンカントリーマネージャー：川崎友和、以下ドーモ）は、DXを加速する全社的なデータ活用の定着を包括的に支援する専門組織「カンパニー・ワイド・アダプション（CWA*）コンサルティング統括部」を新設、新サービスの提供を開始します。

CWAコンサルティング統括部はビジネス改革、デジタル変革、AI改革を横断的に推進する専門組織として、企業のDX戦略の立案からデータ管理の運用代行までを一貫して支援します。これにより、組織全体でデータドリブンな意思決定の迅速化を図り、持続的なビジネス成果の最大化を推進します。

*CWA: Company-Wide Adoption：全社的なデータ活用

■CWAコンサルティング統括部、新設の背景

組織全体でデータが活用され、日々の意思決定に組み込まれるためには、「環境・企業文化・人材」の三位一体のアプローチが不可欠です。しかし、多くの企業では専門人材の不足や企業文化の壁に直面し、データの価値を十分に引き出せていないという課題があります。

ドーモは、これまで企業のDX推進における課題やニーズを踏まえ、全社レベルでのデータ活用を定着させ、持続的に成果を生み出す方法論としてCWAフレームワークを提唱してきました。このたび、AIの普及に伴いデータ活用の重要性がさらに高まる中、方法論の提唱にとどまらず、推進役として経営ビジョンと各部門を連動させ、データ活用が会社の隅々まで行き渡り、組織自体が常に進化している状態にしていくことをミッションとしてCWAコンサルティング統括部を立ちあげました。

ドーモのカスタマーサクセス実現・持続化プロセス

■CWAコンサルティング統括部の特徴：既存のサービスに加えて、新たにBAとMDaaSのサービスを提供

CWAコンサルティング統括部は、既存の顧客企業独自のCWAサクセスプラン策定やテーマ創出ワークショップなどを実施するアダプション・コンサルタント（AC）、データを安全かつ継続的に使用できる基盤を構築するテクニカル・アーキテクト(TA)、顧客のデータ活用を推進するカスタマーサクセス・マネージャー(CSM)、人材育成/トレーニングを担当するイネーブルメント（Enablement）などの部門に加えて、ビジネス・アーキテクト（BA）とDomo管理アウトソースサービス「MDaaS (Major Domo as a Service)」を新たにサービスラインナップに組み込み、一気通貫で全社データ活用の実現に伴走していきます。

- 新サービス：ビジネス・アーキテクト（BA）

戦略コンサルティングファームや事業会社のDX部門で豊富な実績を持つBAがお客様のチームの一員として参画し、ビジョン策定、KPIデザイン、組織・業務設計、そしてマインドセットの変革までを強力に支援します。すでに大手製造業や繊維企業において、BAが主導する全社プロジェクトが始動しています。

- 新サービス：Domo管理アウトソースサービス「MDaaS： Major Domo as a Service」

パートナー企業より派遣されたDomoの認定資格上級者（UCP資格保有者）がお客様に代わり、Domoを適切に管理し、社内浸透させ、持続的な運用をするDomo管理アウトソースサービスです。

MDaaSが、ガバナンス支援、PMO支援、Domo運用などを代行することで、現場の作業負担は大幅に軽減します。これにより、お客様は本来注力すべきデータ活用に集中でき、組織の自立・自走をより加速することができます。

※Domo認定資格（UCP資格保有者）について User Certification Program

日本企業の実務に即した形で設計されたDomoの認定資格制度です。基礎知識に加え、実装力の向上にも重点を置き、知識試験と実技試験を通じて、初級から上級まで段階的にスキルを証明できます。上級者は、Domoの基本的な操作を理解した上で、データ接続の自動化、トランスフォーメーション、可視化について高度な専門スキルを有しています。

新サービス：Domo管理アウトソースサービス「MDaaS： Major Domo as a Service」

■ドーモ株式会社プレジデント ジャパンカントリーマネージャー、川崎 友和のコメント

多くの日本企業がDXに挑む中、ツールの導入が必ずしも経営変革に直結していない現状があります。特にAIが急速に普及する今、データは単なる指標ではなく、企業が意思決定をする上での重要な要素となりました。ドーモはこれまで、データ活用プラットフォームの提供を通じてお客様を支援してきましたが、今後はその先の「定着」「文化醸成」までを一気通貫で担う「伴走型DXパートナー」へ進化します。今回発足したCWAコンサルティング統括部と新サービスは、日本特有の組織課題を突破し、データドリブン経営を真に実現するための私たちの覚悟の証です。お客様のビジネス変革を、技術と人の両輪で、最後まで責任を持ってご支援していきます。

■ドーモ株式会社 クライアントサービス本部 カンパニー・ワイド・アダプション コンサルティング統括部 ディレクター、伊藤 拓史のコメント

これまで数多くのプロジェクトに並走する中で、「ツールを導入してもデータを扱う専門人材が足りない」「組織の壁に阻まれ活用が形骸化する」という、お客様の切実な声を間近で聞いてきました。新設するCWAコンサルティング統括部では、経営層のDX戦略を各部門長やDX部門が実行できるように支援します。さらにMDaaSでは、45名以上のDomo認定資格上級者を揃え、お客様の人材不足を補完できる体制を整えています。私たちのゴールは、伴走支援を通じて、お客様自身がデータをもとに自走できる組織へと変貌を遂げることです。現場と経営の課題を誰よりも理解するパートナーとして、お客様のDXを成功へ導きます。

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ドーモ株式会社について

ドーモ株式会社は、AIを搭載した全社データ活用プラットフォーム「Domo」を企業向けに提供しています。Domoは、データの統合・可視化・自動化・共有化、そして埋め込みアプリケーション作成など、データ活用に必要な機能をワンストップで提供するプラットフォームです。

企業における既存もしくは新規データ環境に柔軟に対応し、散在するデータを一元管理することで、企業のデータ価値を最大限に引き出し、ビジネス成果を最大化します。Domoに搭載しているAIサービスDomo.AI(https://www.domo.com/jp/ai)は、専門知識がなくても誰もがスピーディかつ的確に複雑なデータを読み解けるようにサポートし、すべての従業員のデータ活用を効率化して、迅速な意思決定を支援します。

Domoは、データに基づくアクションを必要としている、あらゆる事業規模・業界で活用されています。

ドーモ株式会社では、DX成功に導くために、データ活用を全社に展開し企業文化として根付かせる重要なポジションとして、新たな役職「データアンバサダー」を提唱しています。ドーモはこれからも企業のDX推進に寄り添い、ナレッジベース、トレーニング、コミュニティ活動を通じて、有益な情報を発信し続けると共に、企業のDX化を推進する「データアンバサダー」の活動を全面的に支援していきます。

※ドーモ株式会社が提唱するDXを成功に導くための必須人材「データアンバサダー」について

ドーモ株式会社が提唱するデータアンバサダーは、DXの推進、データドリブンなビジネス環境の実現、データ活用に向けた企業文化の醸成に責任を持ち、データ人材と言われるデータエンジニア、データサイエンティスト、データアナリストではカバーできなかった新たな職務を担います。

データアンバサダーは、「経営者」「事業部門」「IT部門」のそれぞれが抱えるデータ活用の課題を理解し、三者の橋渡し役として企業全体のデータ活用の能力を高めていくミッションがあります。

日本企業においても、早い段階で「データアンバサダー」を任命し、変化の激しい市場環境に勝ち残れる体制を構築することで、より早くDXを軌道に乗せることができます。

データアンバサダーについてはこちらをご参照ください：https://www.domo.com/jp/campaign/data-ambassador

ウェブサイト：https://www.domo.com/jp

X ：https://twitter.com/domojapan

Facebook：https://www.facebook.com/DomoJapan/

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