母の日に“花”と“笑顔”をドーナツで贈る　ストロベリーが主役のドーナツ2種と限定ボックスが新登場　2026年4月29日（水）より期間限定販売

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若月貴子、以下：KKDJ）は、5月10日（日）の母の日に向けて、2026年4月29日（水）から期間限定で母の日限定のドーナツ2種をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗※1にて販売します。※1 催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く

母の日は、日頃の感謝の気持ちを伝える特別な日。“ありがとう”の気持ちと“笑顔”をドーナツでお届けする、ストロベリーが主役の華やかな限定ドーナツを販売します。

『ストロベリー クリーム スマイル』は、感謝の気持ちを笑顔で伝えるのにぴったりな母の日期間限定のドーナツです。“とちあいか”のピューレ入りの爽やかな甘さのストロベリークリームが詰まった生地を、ミルキーなホワイトチョコでコーティング。ビターチョコでにっこり優しい笑顔を描き、仕上げに甘酸っぱいストロベリーナパージュでほっぺを描き、キュートなスマイルを表現しています。

『フラワー ストロベリー』は、母の日を彩るお花をモチーフにした華やかな商品です。ふわっと軽い生地をミルキーなホワイトチョコでおおって、甘酸っぱいストロベリーのナパージュで包み込みました。抹茶コーティングで茎を描いて、ピンクのお花モチーフのチョコレートを飾り可憐な一輪の花を表現しました。

2つの新商品に加え、人気No.1の『オリジナル・グレーズド(R)』と、お子さまにも人気の『チョココート スプリンクル』、チョコ生地にビターチョコとアーモンドクランチをトッピングした『ダブル チョコ クランチ』を組み合わせた『ママ ダズン ハーフ（6個）』も期間限定で販売します。中央にスマイルドーナツを2つ並べた、ボックスを開けた瞬間に笑顔が広がる、母の日のギフトにもぴったりなボックスです。

母の日という特別な日に大好きなママへ日ごろの感謝を込めて、 “ありがとう”とともに笑顔が広がるひとときをお届けします。

≪参考情報：商品情報≫

『ストロベリー クリーム スマイル』

【販売期間】 2026年 4月29日（水）～5月10日（日）予定

【販売価格】 334円（イートイン341円）

ミルキーなホワイトチョコの上に、ビターチョコで目と口を、

甘酸っぱいストロベリーナパージュで赤いほっぺを描きました。

ドーナツの中には「とちあいか」入りの爽やかな甘さのストロベリークリーム入り。

ドーナツを贈ってママの顔もスマイルに。

『フラワー ストロベリー』

【販売期間】 2026年 4月29日（水）～5月10日（日）予定

【販売価格】 313円（イートイン319円）

母の日を彩る華やかなドーナツ。

ミルキーなホワイトチョコで包んだドライリングの上に

ジューシーな甘酸っぱいストロベリーナパージュを重ねて、

ピンクのお花と抹茶コーティングの茎を飾りました。

ママにスイートな花を贈りませんか。

『ママ ダズン ハーフ（6個）』

【販売期間】 2026年 4月29日（水）～5月10日（日）予定

【販売価格】1,674円（イートイン1,705円）

爽やかな甘さが引き立つストロベリー クリーム スマイル、

甘酸っぱいストロベリーナパージュで包んだフラワー ストロベリー。

限定ドーナツ2種に、定番のオリグレ、

人気のダブル チョコ クランチとチョココート スプリンクルも加えた6個入り。

ママへの感謝の想いを彩るボックス。

＜アソート内容＞

・ストロベリー クリーム スマイル2個 ・フラワー ストロベリー1個

・オリジナル・グレーズド(R) 1個 ・チョココート スプリンクル1個 ・ダブル チョコ クランチ1個

※店舗により価格が異なる場合がございます。

※一部店舗及び、催事、KKD店舗以外の小売店では販売しておりません。

※価格は税込み価格です。

※なくなり次第終了となります。

※販売方法は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。