母の日に“花”と“笑顔”をドーナツで贈る　ストロベリーが主役のドーナツ2種と限定ボックスが新登場　2026年4月29日（水）より期間限定販売

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クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社

　クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若月貴子、以下：KKDJ）は、5月10日（日）の母の日に向けて、2026年4月29日（水）から期間限定で母の日限定のドーナツ2種をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗※1にて販売します。※1 催事及びKKD店舗以外の一部小売店を除く




　母の日は、日頃の感謝の気持ちを伝える特別な日。“ありがとう”の気持ちと“笑顔”をドーナツでお届けする、ストロベリーが主役の華やかな限定ドーナツを販売します。



　『ストロベリー クリーム スマイル』は、感謝の気持ちを笑顔で伝えるのにぴったりな母の日期間限定のドーナツです。“とちあいか”のピューレ入りの爽やかな甘さのストロベリークリームが詰まった生地を、ミルキーなホワイトチョコでコーティング。ビターチョコでにっこり優しい笑顔を描き、仕上げに甘酸っぱいストロベリーナパージュでほっぺを描き、キュートなスマイルを表現しています。



　『フラワー ストロベリー』は、母の日を彩るお花をモチーフにした華やかな商品です。ふわっと軽い生地をミルキーなホワイトチョコでおおって、甘酸っぱいストロベリーのナパージュで包み込みました。抹茶コーティングで茎を描いて、ピンクのお花モチーフのチョコレートを飾り可憐な一輪の花を表現しました。



　2つの新商品に加え、人気No.1の『オリジナル・グレーズド(R)』と、お子さまにも人気の『チョココート スプリンクル』、チョコ生地にビターチョコとアーモンドクランチをトッピングした『ダブル チョコ クランチ』を組み合わせた『ママ ダズン ハーフ（6個）』も期間限定で販売します。中央にスマイルドーナツを2つ並べた、ボックスを開けた瞬間に笑顔が広がる、母の日のギフトにもぴったりなボックスです。



　母の日という特別な日に大好きなママへ日ごろの感謝を込めて、 “ありがとう”とともに笑顔が広がるひとときをお届けします。


≪参考情報：商品情報≫



『ストロベリー クリーム スマイル』


【販売期間】 2026年 4月29日（水）～5月10日（日）予定


【販売価格】 334円（イートイン341円）


ミルキーなホワイトチョコの上に、ビターチョコで目と口を、


甘酸っぱいストロベリーナパージュで赤いほっぺを描きました。


ドーナツの中には「とちあいか」入りの爽やかな甘さのストロベリークリーム入り。


ドーナツを贈ってママの顔もスマイルに。




『フラワー ストロベリー』


【販売期間】 2026年 4月29日（水）～5月10日（日）予定


【販売価格】 313円（イートイン319円）


母の日を彩る華やかなドーナツ。


ミルキーなホワイトチョコで包んだドライリングの上に


ジューシーな甘酸っぱいストロベリーナパージュを重ねて、


ピンクのお花と抹茶コーティングの茎を飾りました。


ママにスイートな花を贈りませんか。




『ママ ダズン ハーフ（6個）』


【販売期間】 2026年 4月29日（水）～5月10日（日）予定


【販売価格】1,674円（イートイン1,705円）


爽やかな甘さが引き立つストロベリー クリーム スマイル、


甘酸っぱいストロベリーナパージュで包んだフラワー ストロベリー。


限定ドーナツ2種に、定番のオリグレ、


人気のダブル チョコ クランチとチョココート スプリンクルも加えた6個入り。


ママへの感謝の想いを彩るボックス。



＜アソート内容＞


・ストロベリー クリーム スマイル2個　・フラワー ストロベリー1個


・オリジナル・グレーズド(R) 1個　・チョココート スプリンクル1個　・ダブル チョコ クランチ1個



※店舗により価格が異なる場合がございます。


※一部店舗及び、催事、KKD店舗以外の小売店では販売しておりません。


※価格は税込み価格です。


※なくなり次第終了となります。


※販売方法は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。