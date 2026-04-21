日本初上陸！インドネシア発のリゾートファッション「Baha Gia」ニュウマン高輪でPOP-UPを開催

株式会社ルミネ

株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：表輝幸）は日本と海外の更なる文化・人的交流の発展と産業の活性化を目指し、日本初上陸のインドネシア発ファッションブランド「Baha Gia（バハギア）」のPOP-UPをニュウマン高輪で開催します。

「Baha Gia（バハギア）」は、インドネシアの各地の鮮やかな自然をプリントで落とし込み、伝統的な職人技術を都会的でボヘミアンなスタイルで紹介するファッションブランド。ルミネジャカルタでも取り扱いの、現地で大人気のブランドの日本初上陸を、ルミネならではのキュレーションでサポートします。

POP-UP概要

〔期間〕2026年5月7日（木）～5月28日（木）

〔場所〕ニュウマン高輪 North 3F "+Base 2“

〔営業時間〕11:00～20:00

〔関連リンク〕Baha Gia：https://baha-gia.com/

SNS：Instagram(@bahagia.world) https://www.instagram.com/bahagia.world/

＜Baha Gia（バハギア）について＞

“Today, I Choose Joy”

Baha Giaは「喜び」を意味するインドネシア語をブランド名に冠した、インドネシア発のウィメンズブランド。都会的なボヘミアンスタイルにインドネシア文化へのオマージュを込めたデザインを展開し、「穏やかな幸せ」を体現するアイテムを提案しています。魅力的なインドネシア文化の多様性を祝福する鮮やかなプリントや浮遊感のある素材、職人技に基づく繊細なディテールが特徴で、インドネシアの豊かな伝統を現代的に再解釈しながら、世界に発信することを目指しています。

各コレクションでは1万7000島以上と言われるインドネシア各地の地域を1つ選定、テーマに掲げ、その土地ならではの文化や風景を取り入れたアイテムを通じて、私たちを都市旅行者としての冒険や発見で楽しませてくれます。ブランドが目指すのは、派手な幸せではなく、柔らかで自然体な「優しい幸せ」を届けること。Baha Giaのファッションは、身に纏うことで日常に喜びをもたらし、インドネシアの魅力を感じられる特別な体験をみなさまにお届けします。

＜日本初展開の商品コンセプト＞

今回の日本初展開となるPOP-UPに向けて商品を開発。2026年春夏コレクション「Di Tepi Bali」では、日本人にも人気の旅行先であるバリ島の自然美と深い文化からインスピレーションを得て、柔らかなパステルカラーと鮮やかな色調で表現しています。それぞれのアイテムは、島の穏やかな海辺の精神を、時を超えた魅力を現代的に解釈しながら体現し、モダンでエレガント、そして自由な女性のためにデザインされています。 風通しのよく軽いアイテムは、日本の夏でもデイリーに着用いただけるのはもちろん、皺になりづらく海外旅行などのおでかけにもオススメです。

ブランドオーナーより

「着る女性たちに喜びをもたらし、見た目にも気持ちにも心地よさを与えるドレスをつくりたいと思いました。私たちが手がける一着一着には多くの配慮が込められており、それが私に静かな自信を与えてくれます。その感覚をほかの女性たちとも分かち合いたいのです。私のドレスが温かなハグのように感じられることを願っています。」

Bianca Adinegoro Lutfi, President Director2025年5月 LUMINE JAKARTAでのコレクションローンチ時の様子

購入者特典

店頭で商品をご購入のお客さまにBaha Giaオリジナルのトートバッグをプレゼントいたします。

※なくなり次第終了

本企画の背景

ルミネは2024年4月より、これからの10年に向けたビジョン「グローバル＆サステナブル」を掲げており、「日本のルミネから、世界のLUMINEへ」、世界と日本をつなぐハブとして国内外の拠点を連携させたグローバルネットワークの構築を進めています。2025年9月グローバルゲートウェイとして開業したニュウマン高輪で初開催した、ルミネが世界で恋したものたちをお届けするPOP-UP「GLOBAL LINK presented by LUMINE」を継続し、日本のルミネのお客さまへ海外ブランドのご紹介に取り組んでいます。

ルミネは海外店舗として「ルミネシンガポール」・「ルミネジャカルタ」を構え、ルミネジャカルタは日本のファッションブランドとインドネシアの若手デザイナーによるローカルブランドを融合した新しいスタイルをトータルで提案する場所を目指しています。ここでのご縁から、インドネシアブランド「Baha Gia」の日本市場進出をサポートする本プロジェクトに繋がりました。

「Baha Gia」は、多様性豊かなインドネシア文化を現代的に表現し、「優しい幸せ」をもたらすファッションアイテムを提案するブランドです。その取り組みは、ルミネが掲げる「グローバル＆サステナブル」というビジョンの根幹にある、持続可能で多様性を尊重する社会づくりにも通じるものだと深く共感しています。

新しい自分の発見にもつながる、日本初上陸ブランド「Baha Gia」のPOP-UPをぜひお楽しみください。

ルミネ海外店舗について

店舗名 ： LUMINE SINGAPORE（ルミネシンガポール）

出店施設 ： Raffles City Singapore

（ラッフルズシティ・シンガポール）1F

所在地 ： 252 North Bridge Road, Singapore 179103

公式サイト ： https://www.lumine.sg/

Facebook ： https://www.facebook.com/lumine.sg/

Instagram ： https://www.instagram.com/lumine.sg/

店舗名 ： LUMINE JAKARTA（ルミネジャカルタ）

出店施設 ： ASHTA District 8

（アシュタディストリクトエイト） GF

所在地 ： SCBD Lot 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

RT.8/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru,

DKI Jakarta - 12190

Instagram ： https://www.instagram.com/lumine_jakarta/